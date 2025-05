Pizzagate und die Netzwerke der Elite: Justin Bieber dementiert, ein „Opfer“ von Diddy gewesen zu sein

Teile die Wahrheit!

Justin Bieber äußert sich zum Fall Diddy. Nachdem der Pop-Star von diversen Quellen schon zu einem der angeblichen Missbrauchsopfer von Diddy erkoren wurde, hat sich JB jetzt in einem Statement zu Wort gemeldet. Das berichten unter anderem TMZ und das People-Magazin.

Justin Bieber veröffentlicht Statement über Diddy

In der Stellungnahme, die Justin Bieber über seinen Pressesprecher an die Medien weitergeleitet hat, streitet er ab, ein Opfer des Rap-Moguls gewesen zu sein. Die Spekulationen um ihn seien für den Fall nicht förderlich:

„Es gibt Menschen, die wirklich seinetwegen zu Schaden gekommen sind. Eine Verlagerung der Aufmerksamkeit von dieser Realität lenkt von der Gerechtigkeit ab, die diese Opfer zu Recht verdienen.“

Die Spekulationen, dass der „Love Yourself“-Sänger unter Diddy zu Schaden gekommen sei, stammen vor allem aus der Richtung von Suge Knight. Der derzeit inhaftierte Death Row Records-Gründer hat während eines Interviews im November 2024 behauptet, dass der Bad Boy Records-Chef zusammen mit anderen Männern Justin Bieber mehrfach missbraucht haben soll, während dieser noch minderjährig war.

Damals war JB in der Obhut von Usher, der laut Suge Knight ebenfalls Sex mit Diddy gehabt haben soll. Jeder hätte gewusst, was Diddy getan habe, so Suge Knight. (Prozess wegen Sexhandels: Zeugin spricht über P. Diddys kranke Sexpraktiken : „Es war erniedrigend und ekelhaft“)

Ob man den Aussagen des Death Row-Gründers so einfach vertrauen kann, ist jedoch mehr als fraglich. Schließlich sind Knight und Diddy seit Jahrzehnten erbitterte Erzfeinde.

Ein kurz nach der Inhaftierung des Rappers erneut aufgetauchtes Video von Diddy und einem 15-jährigen Justin Bieber hatte die Spekulationen ebenfalls befeuert.

Dort schenkt der Bad Boy Records-Chef dem Sänger einen Lamborghini und die beiden sprechen darüber, in den nächsten 48 Stunden „die Zeit ihres Lebens“ zu haben.

Was genau, verrät Diddy nicht, außer, dass es sich dabei um „den Traum eines jeden 15-Jährigen“ handeln soll und „Mädchen“ involviert seien.

Hinter den Kulissen, fernab vom Rampenlicht und den PR-Agenten, arbeitet Bieber in aller Stille an einer geheimen Dokumentation. Einem Dokumentarfilm, der etwas wagt, was kein Mainstream-Projekt je geschafft hat: die Enthüllung der elitären Menschenhandelsnetzwerke, die ganz offen operieren – geschützt durch Macht, abgeschirmt durch Ruhm und angetrieben von Angst.

300x250

Er tut das nicht, um Schlagzeilen zu machen. Er tut es, weil er muss. Seinen Vertrauten zufolge ist Bieber desillusioniert von der Branche, die ihn zum Star gemacht hat – und ihn dabei fast ruiniert hat.

Er hat zu viel gesehen. Zu viele Unterstützer verloren. Zu viele Freunde, die dieselben Qualen durchgemacht haben wie er. Chester. Avicii. Anthony Bourdain. Anne Heche. Alle sind unter verdächtigen Umständen verschwunden. Alle verbunden durch eine Wahrheit, die zu gefährlich ist, um sie laut auszusprechen.

Jetzt hat er genug vom Schweigen. In seinem Umfeld heißt es, dieses Projekt sei seine persönliche Sache – seine Erlösung, seine Abrechnung. Ruhm und Reichtum geben ihm nicht mehr genug. Nur das gibt ihm Frieden.

300x250 boxone