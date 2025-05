Prominente fordern einen „Totalstreik in Hollywood“, um „Amerika zu bestrafen“, bis Diddy freigelassen wird (Video)

Laut einer hochrangigen Quelle innerhalb der Creative Artists Agency (CAA), der Machtzentrale hinter den meisten der größten Hollywood-Stars, läuft derzeit eine geheime Kampagne. Das Ziel? Druck auf die amerikanische Öffentlichkeit auszuüben, um den Prozess zu beenden . Nicht mit juristischen Mitteln. Nicht durch die Justiz. Sondern indem der Einfluss von Prominenten als Waffe eingesetzt und die Öffentlichkeit zur Unterwerfung gezwungen wird.

Ihre Strategie ist ebenso dystopisch wie wahnhaft: eine koordinierte Schließung Hollywoods.

Keine Produktionen. Keine Premieren. Keine Auftritte. Ein regelrechter Streik – nicht für faire Löhne oder Arbeitsbedingungen – sondern um einen Mann zu schützen, der mit brisanten Vorwürfen wie Kindesmissbrauch und Menschenhandel konfrontiert ist.

Mehrere Prominente, von denen einige angeblich auf Diddys Erpressungsvideos zu sehen sind, haben sich der Bewegung angeschlossen. Ihr Ziel? Die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Strafverfolgung zu verzögern – nicht, weil sie an seine Unschuld glauben, sondern weil sie die Wahrheit fürchten, die er ans Licht bringen könnte.

Es geht nicht darum, Diddy zu schützen. Es geht darum, sich selbst zu schützen .

Nicht nur Hollywood ist in Panik. Der Tiefe Staat mobilisiert, genau wie bei Epstein. Als der Druck zu groß wurde, inszenierten sie den aufwendigen „Selbstmord“ in seiner Zelle im Metropolitan Gefängnis – genau in demselben Gefängnis, in dem Diddy einsaß – und machten reinen Tisch. Sie schrecken vor nichts zurück, um ihre eigenen Leute zu schützen.

Nun, so sagen Insider, bereiten sie sich darauf vor, nach demselben Schema vorzugehen – dieses Mal, um die mächtigen Namen zu schützen, die Diddy zu entlarven droht.

Und im Zentrum von allem?

Lernen Sie Maurene Comey kennen.

Daughter of Deep State traitor Jim Comey.

Maurene is an Assistant U.S. Attorney for SDNY.

She happens to be involved in Trump Russia, Ghislaine and Epstein cases.

Maurene is a Deep State fixer.

Now she’s fixing the Diddy case.

Vertuschungen sind für sie kein Fremdwort. Sie ist die stellvertretende US-Staatsanwältin für den südlichen Bezirk von New York – und ja, sie ist die Tochter des ehemaligen FBI-Direktors James Comey, des Mannes, der während der Russland-Ermittlungen und darüber hinaus dabei half, die Wahrheit zu vertuschen. Maurene ist nicht einfach nur eine Staatsanwältin. Sie wurde strategisch in einige der heikelsten Fälle des Deep State eingebunden:

– die Epstein-Untersuchung.

– den Prozess gegen Ghislaine Maxwell.

Vertuschungen sind für sie kein Fremdwort. Sie ist die stellvertretende US-Staatsanwältin für den südlichen Bezirk von New York – und ja, sie ist die Tochter des ehemaligen FBI-Direktors James Comey, des Mannes, der während der Russland-Ermittlungen und darüber hinaus dabei half, die Wahrheit zu vertuschen. Maurene ist nicht einfach nur eine Staatsanwältin. Sie wurde strategisch in einige der heikelsten Fälle des Deep State eingebunden:

– die Epstein-Untersuchung.

– den Prozess gegen Ghislaine Maxwell.

– sogar in Teile der Trump-Russland-Saga. Jetzt hat sie sich still und leise in den Diddy-Fall eingemischt. Das ist kein Zufall. Das ist Eindämmung . Maurene Comey ist die Reinigerin des Deep State – eine juristische Strippenzieherin mit einer Erfolgsbilanz beim Schutz der Namen, die es sich nicht leisten können, entlarvt zu werden. Hier ist also eine Warnung: Beobachten Sie diesen Fall mit Argusaugen. Denn wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann dies: Mächtige geraten ins Schwitzen, Zeugen verschwinden, Beweise verschwinden auf mysteriöse Weise und die „offizielle Version" wird erfunden, bevor die Wahrheit ans Licht kommt. Und täuschen Sie sich nicht – die Vertuschung hat bereits begonnen. Die seltsamen Bewegungen, die stillschweigenden Schwärzungen, das mediale Gaslighting – alles ist in Bewegung. Sie setzen darauf, dass Sie abgelenkt sind. Wir müssen die Elite zur Verantwortung ziehen. Die Erpressung von Staatsoberhäuptern mit Kindern ist nur ein Aspekt dieses riesigen, verborgenen Netzwerks – aufgedeckt durch Epstein und nun durch Diddy. Was die meisten Menschen jedoch nicht verstehen, ist, dass dies nur die Oberfläche ist. Hinter den Schlagzeilen verbirgt sich eine andere Seite – älter, dunkler und weitaus verstörender. Eine Schicht, die Jahrhunderte zurückreicht. Ein System, das nicht nur auf Kinderhandel und sexuellem Missbrauch aufbaut, sondern auch auf Ritualen , Kontrolle und der unheiligen Schnittstelle von Macht, Vergnügen und Herrschaft. Es geht nicht nur darum, Politiker zu kompromittieren oder Prominente zum Schweigen zu bringen. Es geht darum, das Leben von Kindern als Währung in einer geheimen Ökonomie des Einflusses zu benutzen – wo Gehorsam durch Scham erkauft und Loyalität durch Angst sichergestellt wird. Und selbst heute noch setzen einige der mächtigsten Institutionen der Erde – darunter auch Elemente unserer eigenen Geheimdienste – diese Methoden ein, gemeinsam mit den Gatekeepern Hollywoods und den Elite-Dynastien auf der ganzen Welt. Die Erpressungsoperationen von Diddy und Epstein waren keine isolierten Skandale – sie sind Teil desselben Netzes , und im Zentrum dieses Netzes taucht immer wieder ein Name auf: Rachel Chandler. Chandlers Verbindungen sind atemberaubend – von Epstein bis Diddy, von Bill Clinton bis zu Hollywood-Stars und der Elite der Branche. Sie ist nicht nur eine Prominente oder Talentsucherin. Sie ist eine Türsteherin. Und wer weiß, wo er suchen muss, entdeckt eine Geschichte, die der Mainstream nicht anrühren will. Ihr Instagram ist nicht nur bizarr – es ist ein Katalog kryptischer, verstörender Bilder, die mit genau den Kreisen in Verbindung stehen, vor denen wir gewarnt haben. Symbolik. Kinder. Treffen der Elite. Es ist alles da, versteckt vor aller Augen. Aber betrachten Sie dies als Warnung: Was Sie sehen werden, ist zutiefst beunruhigend . Ist es Ihnen schon aufgefallen? Sie verstecken sich nicht mehr im Schatten. Sie verstecken sich direkt vor aller Augen. Wie die investigative Journalistin Liz Crokin Esmerelda Robinson letzte Woche erklärte, würde die sorgfältig konstruierte Darstellung, die die Mainstream-Medien jahrelang geschützt haben, zerstört werden, wenn in diesem Prozess die Wahrheit ans Licht käme. Es sind aufregende Zeiten. Die globale Elite und ihr finsteres, okkultes Glaubenssystem – das auf unvorstellbarer Gewalt gegen Kinder aufbaut – stehen kurz davor, der breiten Masse offen zu liegen. Der Sieg ist in greifbarer Nähe, aber wir dürfen ihn uns nicht entgehen lassen. Helfen Sie uns, diesen 9.000 Jahre alten Baal-anbetenden Pädophilenring ein für alle Mal zu zerstören. Video: Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.05.2025

