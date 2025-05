Prozess wegen Sexhandels: Zeugin spricht über P. Diddys kranke Sexpraktiken : „Es war erniedrigend und ekelhaft“

Teile die Wahrheit!

Am zweiten Tag des Aufsehen erregenden Prozesses gegen den Rap-Mogul Sean „Diddy“ Combs wegen Sexhandels richten sich alle Augen auf die im achten Monat schwangere Cassie Ventura.

Sie ist die Frau, die diesen ganzen Prozess mit ihrer Zivilklage gegen Diddy zum Erliegen brachte – die Klage wurde innerhalb von 24 Stunden außergerichtlich beigelegt.

Sie ist auch die Frau, die auf Überwachungsvideos aus einer Hotellobby zu sehen ist und die die ganze Welt sehen kann, wie sie von Diddy geschlagen und getreten wird – Bilder, die nahezu unmöglich zu widerlegen scheinen.

Die Staatsanwaltschaft stellte den Angeklagten in ihren Eröffnungserklärungen als eine „überlebensgroße“ Figur und einen „Anführer einer kriminellen Vereinigung“ dar, der Gewalt und Drohungen einsetzt, um Frauen sexuell auszubeuten.

Die Verteidigung stellte Diddy als nicht mehr als einen „Swinger“ dar und stach angeblich einige Zweifel an der ansonsten sehr belastenden Aussage des männlichen Escorts Daniel Phillip auf, der als Erster vernommen wurde. Dieser hatte gesagt, er würde für eine Sex-Session über einen Zeitraum von zehn Jahren bis zu 6.000 Dollar erhalten.

Nachdem Staatsanwältin Emily Johnson den Richter aufgefordert hatte, den Gerichtssaal jedes Mal zu räumen, wenn der Jury „sexuell eindeutige“ Bilder gezeigt würden, war es Zeit für Cassie Ventura, auszusagen. (Der mysteriöse Fall von „Sad Satan“, dem verfluchten Videospiel aus dem Dark Web (Video))

Casandra „Cassie“ Ventura berichtete vor Gericht von den zehn Jahren, die sie in einer von Gewalt geprägten Beziehung verbrachte, und wie die Dinge eine schlimme Wendung nahmen, als sie 22 wurde.

Die New York Post berichtete:

„,Sean schlug mir diese Idee vor, diese sexuelle Begegnung, die sie Voyeurismus nennt, bei der er mir zusehen würde … bei sexuellen Aktivitäten mit einer anderen Person, insbesondere einem anderen Mann‘“, sagte die Sängerin der Jury.“

Sie sagte der Jury, dass sie das nicht gerne getan hätte, aber sie sei „verliebt und wolle ihn glücklich machen“.

„Und ich hatte damals einfach nicht das Gefühl, viel dazu sagen zu können, da ich superjung, naiv und ein totaler Menschenfreund war“, sagte Cassie. „Ich wusste nicht genug, ob er darüber verärgert sein würde, um gewalttätig zu werden oder mich abzuschreiben.“

300x250

Ein Prozess, der nicht nur die Musikbranche erschüttert.

Die Sängerin schildert eine qualvolle On-Off-Beziehung, die begann, als sie erst 19 war. Damals unterschrieb sie einen Zehn-Album-Deal bei Diddys Label „Bad Boy Records“. Was sie bekam, war kein Ruhm – sondern ein Jahrzehnt voller Kontrolle, Gewalt, Sex-Zwang und Drogen.

Die 38-Jährige, im achten Monat schwanger mit ihrem dritten Kind, berichtet unter Tränen, wie der Rapper sie zu sogenannten „Freak-Offs“ zwang – bizarren, drogengetriebenen Sexpartys.

300x250 boxone

„Ich fühlte mich jedes Mal schrecklich und wertlos“, so Cassie. Sie habe dennoch eingewilligt – um ihn glücklich zu machen. „Ich wusste nicht, was ein Nein in ihm auslösen könnte.“