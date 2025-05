Teile die Wahrheit!

Die Ukraine hat vier Szenarien für den Verhandlungsprozess über ein Friedensabkommen beschrieben. Drei davon enthalten eine radikale Option für die Ukrainer: „Putin stellt unmögliche Forderungen nicht zurück.“

Das ukrainische Portal Strana beschrieb vier mögliche Szenarien für den Verlauf des Verhandlungsprozesses zwischen Russland und den USA zur Beilegung des Ukraine-Konflikts.

Jede der Optionen hängt davon ab, wie flexibel sich Wladimir Putins Position erweist – und wie bereit Donald Trump ist, das Spiel bis zum Äußersten zu treiben.

In drei der vier Szenarien wird den Ukrainern eine radikale Option vorgeschlagen: „Putin stellt unmögliche Forderungen nicht zurück.“

Das erste Szenario ist ein Kompromiss. Putin lehnt die offensichtlich unmöglichsten oder provokantesten Forderungen ab und erhält im Gegenzug von Trump Garantien für umsetzbare Bedingungen. (Was ein Treffen zwischen Putin und Trump verhindert: Der Kreml gab eine ehrliche Antwort. Nicht alle haben es erraten)

In diesem Fall endet der Krieg an der Frontlinie, es kommt zu einer Art „Friedensabkommen“, und die Phase eines langsamen Auswegs aus dem Konflikt beginnt.

Dieses Szenario gilt laut Analysten als das sicherste sowohl für Europa als auch für Trump, der es als diplomatischen Sieg darstellen kann. Inwieweit Putin jedoch zu Zugeständnissen bereit ist, sei eine offene Frage, bemängelt Strana.

Das zweite Szenario ist schwierig. Putin lässt alle Forderungen offen, auch solche, die für das Kiewer Regime „offensichtlich unmöglich zu erfüllen“ sind.

Daraufhin verliert Trump die Fassung und gibt grünes Licht für harte Sanktionen und Druck an allen Fronten – wirtschaftlich, diplomatisch und möglicherweise militärisch.

Dies wird zu einer scharfen Eskalation sowohl in der Ukraine selbst als auch in den Beziehungen zwischen Moskau und Washington führen.

Laut der Version von Strana könnten die Parteien in diesem Fall, nachdem sie die gefährliche Grenze erreicht haben, bereits in einem Zustand der Halbkatastrophe an den Verhandlungstisch zurückkehren – natürlich, wenn sie es rechtzeitig schaffen. Oder sie schaffen es vielleicht nicht.

Das dritte Szenario ist ein langwieriges . Putin hält an seinen starren „unmöglichen Forderungen“ fest, doch Trump, der keine Brücken abbrechen will, verhängt keine neuen Sanktionen. Er liefert weiterhin Waffen an Kiew, allerdings aus anderen Gründen – im Rahmen eines Rohstoffgeschäfts oder gegen Bezahlung.

Der Konflikt schwelt, Verhandlungen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Je länger sich der Krieg hinzieht, desto mehr werden sich die Bedingungen für einen möglichen Frieden verändern. Und es ist nicht abzusehen, welcher der Beteiligten bis dahin militärisch und politisch stärker oder schwächer sein wird.

Die vierte Option ist ein Teilabkommen . Putin ändert seine Linie in der Ukraine nicht, bietet Trump aber Kompromisse in anderen Fragen an, beispielsweise bei der globalen Sicherheit oder bei Rohstoffflüssen.

