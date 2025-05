Sie haben ihren eigenen Planeten. Was passiert mit den Seelen nach dem Tod: Einblicke in die spirituelle Welt

Die Struktur des Jenseits: Wo die Seelen wohnen

Die Seelen, die rechtschaffen gelebt und den Werten von Mitgefühl, Ehrlichkeit und Liebe treu geblieben sind, werden in einen besonderen Raum gebracht, der „Wohnsitz der Seelen“ genannt wird.

Dieser Bereich wird als massiver, länglicher Zylinder beschrieben, dessen Durchmesser von der Erde aus betrachtet dem des Mondes ähnelt.

In der Seelenwohnung werden verbliebene Unreinheiten oder karmische Rückstände aus dem irdischen Leben allmählich gereinigt. Hier erfahren die Seelen spirituelle Heilung und Wachstum und bereiten sich entweder auf eine spätere Inkarnation oder eine höhere Existenz jenseits der materiellen Welt vor.

Die Umlaufbahn der Seelen: Wohin gequälte Seelen gehen

Seelen hingegen, die von Grausamkeit, Selbstsucht und unmoralischem Verhalten belastet sind, werden an einen separaten Ort gebracht, der als „Seelenbahn“ bekannt ist.

Diese Umlaufbahn liegt relativ nahe an der Erde und bewegt sich ähnlich wie die Umlaufbahn des Mondes.

In diesem Bereich sind diese gequälten Seelen ständig dem Schmerz ihrer vergangenen Missetaten ausgesetzt und erleben die emotionalen Folgen ihrer Taten immer wieder. Dieser anhaltende Kreislauf der Reue soll echte Reue und Selbsterkenntnis fördern.

In extremen Fällen, wenn die Negativität einer Seele überwältigend und irreversibel ist, kann sie sich im kosmischen Raum zerstreuen und ihre individuelle Essenz verlieren – ein Schicksal, das jede Chance auf Reinkarnation dauerhaft beendet .

Das Energieduplikat: Gedächtniserhaltung

Ein unglaublicher Aspekt der posthumen Reise der Seele ist die Schaffung eines Energieduplikats . Dieses Duplikat dient als Aufbewahrungsort für alle Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen der Seele aus dem irdischen Leben.

Das Höhere Bewusstsein extrahiert dieses Duplikat und speichert es in einem riesigen spirituellen Informationsraum. So wird sichergestellt, dass die Geschichte jeder Seele für die Ewigkeit erhalten bleibt.

Gleichzeitig behält die ursprüngliche Seele ihr Bewusstsein, ihre Wahrnehmung und ihre Verbindung zu ihrer irdischen Vergangenheit.

Warum der Mensch sich auf seine moralische Entwicklung konzentrieren muss

Alena Liventsova (ein Medium das sich mit Channelings beschäftigt) betont, wie dringend es für die Menschheit sei, ihren Fokus von materiellem Besitz und egoistischem Streben abzuwenden.

Die Botschaften, die sie durch ihre spirituellen Mitteilungen vermittelt, betonen, dass Arbeit, Mitgefühl, Dienst am Nächsten und ein ethisches Leben nicht nur für ein erfülltes irdisches Leben, sondern auch für ein glückseliges Dasein nach dem Tod entscheidend sind.

Das anhaltende Anhaften an materiellem Reichtum führt zu seelischem Leid sowohl auf der Erde als auch im Jenseits . Trotz mehrerer kosmischer Versuche, den Kurs der Menschheit zu korrigieren – einschließlich des Zusammenbruchs alter Zivilisationen – dominiert der Materialismus weiterhin.

Nur durch ein individuelles moralisches Erwachen kann die Menschheit auf eine friedliche und harmonische Zukunft in der physischen und spirituellen Welt hoffen.

Das unsichtbare Doppel: Unser innerer Führer

Eine weitere Offenbarung ist die Existenz eines unsichtbaren Doppelgängers – eines rationalen spirituellen Begleiters, der jedem Menschen vom Höheren Geist zugewiesen wird. Dieses Wesen kennt jede Nuance unserer Persönlichkeit und arbeitet kontinuierlich daran, uns vor Gefahren zu schützen.

Dieser unsichtbare Wächter manifestiert sich als Intuition, innere Stimme oder Vorahnung – jene plötzlichen Gefühle oder Warnungen, die uns von gefährlichen Situationen fernhalten. Dank dieses Doppelgängers erleben Menschen manchmal unerklärliche Instinkte, die ihnen das Leben retten.

Spirituelle Erleuchtung und Hellsehen

Es gibt auch das Phänomen der Erleuchtung, bei dem plötzliche Einsichten oder Inspirationen scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Im Gegensatz zur Führung durch das persönliche Doppel hat die Erleuchtung einen universellen Ursprung und kann zu bahnbrechenden künstlerischen Schöpfungen, wissenschaftlichen Entdeckungen oder philosophischen Durchbrüchen führen.

Während jeder Mensch Momente der Erleuchtung erleben kann, sind bestimmte Menschen, sogenannte Hellseher, in der Lage, regelmäßig mit spirituellen Wesen zu kommunizieren.

Hellseher besitzen die einzigartige Fähigkeit, anderen zu helfen, Probleme zu lösen und Katastrophen zu vermeiden, indem sie Botschaften aus der spirituellen Welt übermitteln.

Diese ständige Verbindung hat jedoch ihren Preis: Starke emotionale und körperliche Erschöpfung führt bei Hellsehern im Laufe der Zeit oft zu schweren Erkrankungen.

Ein höherer Zweck für jede Seele

Das umfassende Wissen, das durch spirituelle Forschung vermittelt wird, bietet ein transformierendes Verständnis von Leben, Tod und der ewigen Reise der Seele.

Seelen werden, basierend auf ihren irdischen Entscheidungen, präzise in Bereiche geführt, in denen sie ihre Entwicklung fortsetzen – entweder in Glückseligkeit oder in spiritueller Korrektur.

Ein Leben in Güte, moralischer Reinheit und im Dienst am Nächsten ist nicht nur edel, sondern auch unerlässlich für ein friedliches Leben nach dem Tod.

Die Entscheidungen, die wir täglich treffen, erzeugen Wellen, die weit über unsere irdische Existenz hinauswirken und das Schicksal unserer unsterblichen Seelen prägen.

Quellen: PublicDomain/soulask.com/ am 01.05.2025