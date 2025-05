Sonneneruption der X-Klasse löst weltweite Störungen aus; weitere Stürme werden erwartet, da sich der Sonnenfleck der Erde zuwendet (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Sonne löste ihren stärksten Sonnensturm des Jahres aus – eine Eruption der Stärke X2.7 – und unterbrach den Funkverkehr in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Der Sonnenfleck AR4087, die Quelle des Ausbruchs, rotiert in Richtung Erde und gibt Anlass zur Sorge über stärkere Sonnenstürme, die Satelliten und Stromnetze beschädigen könnten.

Die Strahlung des Ausbruchs ionisierte die obere Erdatmosphäre und verursachte Ausfälle im Hochfrequenzbereich, die die Kommunikation in der Luft- und Seefahrt sowie in Notfällen beeinträchtigten.

Die NOAA stufte das Ereignis als „starken“ Ausbruch der Stufe R3 ein und warnte, dass der Sonnenfleck aktiv bleibe und einen gefährlicheren koronalen Massenauswurf (CME) auslösen könnte.

Experten betonen die Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung und verweisen auf frühere Sonnenstürme wie das Carrington-Ereignis von 1859, bei dem es zu weitverbreiteten technischen Ausfällen kam.

Die Sonne hat ihren stärksten Sonnensturm des Jahres ausgelöst, eine heftige Eruption der Stärke X2.7, die den Funkverkehr in Europa, Asien und dem Nahen Osten lahmlegte. (Blackouts und massive Wetterereignisse werden aufgrund des schwachen Erdmagnetfeld weiter zunehmen (Video))

Die Explosion, die vom Sonnenfleck AR4087 ausging, schickte einen Strahlungsstrom mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zu, ionisierte die obere Atmosphäre und störte wichtige Hochfrequenzsignale.

Experten warnen, dass dies nur der Anfang sein könnte, da sich der unbeständige Sonnenfleck in eine direkte Ausrichtung zur Erde dreht und die Angst vor verstärkten Sonnenstürmen schürt, die Satelliten, Stromnetze und die globale Infrastruktur beschädigen könnten.

Gestern um diese Zeit hatten wir bereits einen Sonnensturm der Stärke X2.7 sowie einige stärkere M-Flares (M5.3 + M7.7). Die Sonnenaktivität am Donnerstag war bisher in Bezug auf Sonnenstürme eher gering. Die Quelle der gestrigen Aktivität, AR 4087, rückt immer weiter ins Blickfeld und stellt in den nächsten 24 Stunden weiterhin eine Bedrohung für zumindest moderate M-Flares dar.

Sonneneruptionen und die Bedrohung für die moderne Technologie

Sonneneruptionen sind plötzliche Energieexplosionen, die durch die Freisetzung verworrener Magnetfelder in der Nähe von Sonnenflecken – dunklen, magnetisch aktiven Regionen auf der Sonnenoberfläche – verursacht werden.

Der Ausbruch vom 14. Mai, klassifiziert als X2,7-Flare, liegt am unteren Ende der stärksten Kategorie, doch seine Auswirkungen waren unmittelbar spürbar. Die Röntgen- und extrem ultraviolette Strahlung der Flare bombardierte die Ionosphäre der Erde, löste Elektronen aus Atomen und erzeugte geladene Schichten, die Radiowellen absorbieren oder verzerren.

„Das wird immer intensiver, besonders wenn diese aktive Region näher in Sicht kommt“, bemerkte der Polarlichtjäger Vincent Ledvina in einem Social-Media-Beitrag.

Derselbe Sonnenfleck löste später einen Ausbruch der Klasse M5.3 aus, gefolgt von einem Ausbruch der Klasse M7.74 am nächsten Morgen.