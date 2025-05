Steht einer der größten Supervulkane der Welt kurz vor dem Ausbruch?

Der seit 250.000 Jahren ruhende Vulkan Uturuncu in den bolivianischen Anden zeigt Warnsignale eines möglichen Ausbruchs, der Leben bedrohen und Zerstörung verursachen könnte.

Uturuncu, der höchste Berg im Südwesten Boliviens, ließ eine Region in der Nähe seines Gipfels – etwa 150 Kilometer breit – auf und ab steigen und so eine sombreroähnliche Form erzeugen.

Über 1.700 Erdbeben in jüngster Zeit haben Wissenschaftler dazu veranlasst, Uturuncu zu untersuchen.

Ich glaube nicht, dass dieser Vulkan seit 250.000 Jahren ruht.

Wir wissen jedoch, dass es in der modernen Geschichte Boliviens nicht aktiv war. Daher ist die Tatsache, dass das Land von so vielen Erdbeben erschüttert wird, definitiv besorgniserregend.

Unterdessen wird prognostiziert, dass irgendwann im Jahr 2025 vor der Küste Oregons ein riesiger Vulkan ausbrechen könnte …

Etwa 300 Meilen vor der Küste Oregons scheint ein Unterwasservulkan durch Rumpeln zum Leben zu erwachen.

Wissenschaftler, die den riesigen Unterwasservulkan seit Jahrzehnten beobachten, sagen, dass eine Reihe von Aktivitäten in letzter Zeit – darunter eine Zunahme der Erdbeben in der Umgebung und eine Schwellung der Struktur selbst – darauf hindeuten, dass er kurz vor einem Ausbruch steht.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der als Axial Seamount bekannte Vulkan zwischen jetzt und Ende des Jahres jederzeit ausbrechen könnte, sagt Bill Chadwick, Vulkanologe und Forschungsprofessor an der Oregon State University.

Wissenschaftler versichern uns, dass die Westküste bei einem Ausbruch dieses Vulkans nicht betroffen sein wird.

Hoffentlich haben sie damit recht.

Apropos Westküste: Vor kurzem gab es Berichte über eine „Vogelexplosion“ in der nordkalifornischen Stadt Richmond …

In einer Stadt in Nordkalifornien wird ein beunruhigendes Vogelgeheimnis gelüftet, da Einwohner von „explodierenden Vögeln“ berichteten.

Bewohner eines Viertels in Richmond, einer Gemeinde in der Bay Area, nordöstlich von San Francisco, geben an, mehrere tote Vögel in ihren Gärten gefunden zu haben. Überwachungskameras zeichneten sogar den Tod eines Vogels auf. Das Tier stürzte von einer Stromleitung und starb, nachdem ein lautes Knallen zu hören war.

Das Rätsel vertiefte sich am Montag, als die Ermittler die Ergebnisse der Autopsien von zwei der toten Vögel veröffentlichten, die auf ein Verbrechen schließen ließen.

Die Behörden ermitteln derzeit, können uns jedoch bislang nicht sagen, warum in dieser Gegend so viele Vögel tot umfallen.

Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist.

Wir leben in einer Zeit, in der so viele unerklärliche Dinge passieren.

Leider habe ich das Gefühl, dass dies erst der Anfang ist.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die globalen Ereignisse in den kommenden Tagen noch viel seltsamer werden. Das mag für viele Menschen eine schlechte Nachricht sein, aber für mich ist es eine aufregende Zeit, in der wir leben.

