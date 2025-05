Teile die Wahrheit!

Geheime Informationen sind durchgesickert: „The Dimming“ enthüllt die geheimen Klimakriegsprogramme des militärisch-industriellen Komplexes.

Von HAARP über giftige Aerosole bis hin zur Wettermanipulation wird die Erde angegriffen – und die Vertuschung bricht zusammen. Der Völkermord ist real. Das Schweigen endet jetzt.

Der Himmel wurde zur Waffe gemacht – und sie haben uns alle belogen

Was wäre, wenn die größte Bedrohung für das Leben auf der Erde nicht der Klimawandel wäre, sondern die geheimen Programme, die vorgeben, ihn zu „beheben“?

Willkommen bei der Verdunkelung – keine Theorie, keine Warnung, sondern eine groß angelegte Klimamanipulation, die bereits im Gange ist. Unser Himmel wurde militarisiert.

Die Atmosphäre wurde in ein Labor verwandelt. Und die Weltbevölkerung? Wir sind die unfreiwilligen Testpersonen des größten wissenschaftlichen Experiments der Menschheitsgeschichte – durchgeführt vor aller Augen, im Geheimen finanziert und von allen wichtigen Regierungen der Erde geleugnet.

Die Mainstream-Erzählung tut so, als sei alles normal. Kondensstreifen. Wolken. Wetter. (Studie: Wir können die Erde mit Passagierflugzeugen abkühlen – „Wir glauben, dass die DARPA es bereits getan hat“ – RFK Jr. prangert das „Chemtrail“-Geoengineering-Programm des Pentagons an (Videos))

Aber was, wenn die Linien am Himmel kein Wasserdampf sind , sondern künstlich erzeugte chemische Kondensstreifen voller metallischer Nanopartikel , radioaktiver Partikel und militärisch wirksamer Giftstoffe ?

Das ist kein „Klimaschutz“. Es ist Wetterkrieg. Es ist biologische Kriegsführung. Es ist Geoengineering. Und es tötet den Planeten von oben.

Todeskondensstreifen: Die Lüge der Kondensstreifen und die Wahrheit über Aerosolvergiftungen

Moderne Turbofan-Triebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis verbrennen so effizient, dass sie unter normalen atmosphärischen Bedingungen kaum Kondensstreifen erzeugen können. Was also sind die hartnäckigen weißen Streifen, die unseren Himmel durchziehen?

Es handelt sich um gezielte Aerosol-Operationen , bei denen Aluminiumoxid, Barium, Strontium und unbekannte Nanomaterialien direkt in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Dies ist keine Spekulation – Patente zur Wettermanipulation sind über 100 Jahre alt, und aktuelle Proben zeigen einen erschreckenden Anstieg giftiger Partikel in der Luft .

Diese Schweiffäden lösen sich nicht wie Dampf auf . Sie breiten sich aus, bilden Nebel und fallen herab – und bedecken unseren Boden, unsere Pflanzen, unsere Ozeane, unsere Lungen und unseren Geist.

DAS ZIEL IST DIMMEN – UND KONTROLLE