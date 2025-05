Teile die Wahrheit!

Anhänger der Flache-Erde- und Eiswall-Theorie behaupten seit langem, dass es nicht möglich sei, den Südpol zu durchqueren und zu überfliegen.

Diese Behauptung ist bewiesener Maßen mehrfach widerlegt werden. In einem weiteren interessanten Video zeigt „The Final-Experiment“-Initiator Will Duffy eine ganze Reihe Beispiele, auf welch spektakulär Weise die Antarktis in den letzten hundert Jahren durchquert und auch überflogen wurde. Von Frank Schwede

Anhänger der Flache-Erde- und Eiswall-Theorie sind der Überzeugung, dass die Antarktis eine riesige Eiswand ist, die die gesamte Welt umgibt – deshalb sei es nicht möglich, sie zu überfliegen oder zu durchqueren.

Auf einer kugelförmigen Erde ist die Antarktis bewiesener Maßen ein Inselkontinent, den man von einer Seite zur anderen durchqueren und natürlich auch überfliegen kann.

Will Duffy hat „The Final Experiment“ ins Leben gerufen, um beiden Seiten, Anhängern der Flache-Erde-Theorie und Vertretern der Globus-Theorien, die gleiche Chance zu geben, ihre Standpunkte zu beweisen.

Nur Vertreter der Globus-Theorie kehrten mit Beweisen zurück, die beweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Will Duffy erklärt:

„Als wir für das Final Experiment im Union Glacier Camp in der Antarktis waren, fand ein Gespräch mit Anhängern der Globus- und der Flache-Erde-Theorie und einem Logistik und Expeditionsmitarbeiter der Antarktis namens Scott statt.

Dann kam das Thema der Durchquerung der Antarktis auf und Austin Witt sagte, wenn Leute behaupten, sie hätten die Antarktis durchquert, gehen sie immer bis zum Südpol und drehen dann um.

Scott korrigierte Austin und sagte, das sei einfach nicht wahr. Das hat meine Neugier geweckt und so habe ich Scott später auf die Seite genommen, um ihm näher darüber zu befragen.“

Scott ist das, was man einen Antarktis-Veteran nennt. Er verbrachte während des Finale Experiment bereits seine 14. Saison in der Antarktis. Scott stellte Will Duffy Eric Philips vor, den Gründer von „Icetrek Polar Expeditions“.

Philips ist Australier und seit über 30 Jahren als Polarforscher tätig. Seit über 20 Jahren leitet er Polarexpeditionen in die Arktis und Antarktis. 1999 gründete er das Unternehmen „Icetrek Polar Expeditions“.

Icetrek ist ein weltweit führendes Unternehmen für Polarabenteuer und bietet jährlich zahlreiche Reisen an den Nord- und Südpol an. Es ist sogar das einzige Unternehmen, das Reisen an beide Pole anbietet.

Es gibt die Möglichkeit von Punta Arenas in Chile, von Kapstadt in Südafrika, von Hobart in Australien, von Christchurch in Neuseeland oder von Ushuaia in Argentinien aus zum Südpol zu starten.

Auch Solo-Touren durch die Antarktis sind möglich

Eine vollständige Durchquerung der Antarktis ist auf einer flachen nicht möglich und bestätigt die Globus-Theorie. Die erste Durchquerung der Antarktis war die Commonwealth Trans Antarctic Expedition. Sie fand von 1955 bis 1958 unter der Leitung von Dr. Vivian Fuchs statt.