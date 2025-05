Veröffentlichung des Verfassungsschutz-Witzgutachtens zur AfD: Freie Medien tun, was eigentlich der Job der „Qualitätsmedien“ wäre

Teile die Wahrheit!

Das Magazin „Cicero“ und in der Folge weitere Medien, unter anderem „Nius“ und „Tichys Einblick“, haben nun das gesamte sogenannte „Gutachten“

des Verfassungsschutzes, das die AfD auf rund 1.100 Seiten als angeblich „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft, publiziert und somit in seiner ganzen Lächerlichkeit und Groteske ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt.

Das supergeheime Geheimgutachten, das so geheim war, dass es erst einmal an linke Medien durchgestochen wurde, um diesen scheinbar exklusive Munition für ihre Anti-AfD-Propaganda zu liefern, ist nun also für jedermann einsehbar und ironischerweise waren es somit also gerade nicht die Service-Medien und Hofschranzenblätter der Regierung, die teilweise den privilegierten Zugang zu dem Material hatten – die selbsternannten „Qualitätsmedien“ wie „Spiegel“ „Süddeutsche Zeitung“ oder „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ –, sondern unabhängige Medien.

Die linientreuen und staatsnahen Presseorgane erachteten es offenbar nicht als gebotene journalistische Pflicht, ihren Lesern den kompletten Text zugänglich zu machen.

Das gilt übrigens auch für die „Zeit“, die sich stattdessen lieber zum Komplizen des linksradikalen ZDF-Agitators Jan Böhmermann machte bei der existenzzerstörenden Hetzjagd auf völlig unbescholtene Youtuber , deren einziges „Vergehen“ darin besteht, nicht links zu sein).

Sachlich unfundierte Hetze

Der Grund für diese journalistische Arbeitsverweigerung der etablierten Medien dürfte darin liegen, dass man wohl fürchtete, das eigene Framing und der Ausmaß der eigenen, sachlich völlig unfundierten Hetze könnten auffliegen, wenn das eigene Publikum das “Gutachten” in seiner bizarren Harmlosigkeit (und inhaltlichen Belanglosigkeit) kennt. (»Das ist keine Demokratie – es ist verkappte Tyrannei« US-Außenminister verurteilt AfD-Einstufung des Verfassungsschutzes)

Diese Sorge ist allerdings selbst jetzt, da das Gutachten offen abrufbar ist, unbegründet: Weil ein Großteil der Leser der besagten Regierungsmedien nur diese konsumiert und konsequent jegliche irgendwann einmal als “rechts“ etikettierte neue Medien meidet, wird der Volltext des “Gutachtens” von zahlreichen gehirngewaschenen Lemmingen in diesem Land ebenso wenig zur Kenntnis genommen werden wie vor einem Jahr die geleakten RKI-Protokolle oder auch die Hintergründe zu den wahren Begebenheiten in Potsdam samt der Verlogenheit der “Correctiv”-Kampagne.

Bezogen auf die Offenlegung des Gutachtens und die AfD bedeutet das, dass sie weiter das nachplappern werden, was ihnen die Systempresse souffliert – einschließlich des Labels “gesichert rechtsextrem” –, und so gar nicht erfahren, wie sehr sie auch diesmal von ihren “seriösen” Medien für dumm verkauft wurden. So funktioniert betreutes Denken.

Groteskes Machwerk

Für alle anderen, die lieber selbständig denken und sich ein eigenes Bild machen möchten, liegt der vollständige Text des „Gutachtens“ nun schwarz auf weiß vor – und dieses bestätigt die schlimmsten Befürchtungen, die man bereits nach den nur wenigen Stichproben haben musste, die bisher durchgesickert waren.

Denn was der deutsche Inlandsgeheimdienst (!) mit einem atemberaubenden finanziellen und personellen Aufwand hier über eine unbequeme Oppositionspartei zusammengetragen hat, ist eine einzige Schande… und zwar nicht für die AfD, sondern für diese Behörde, deren ohnehin schon immer fragwürdige Daseinsberechtigung nunmehr endgültig obsolet ist.

Das fängt schon mit den Lügen zu dem “Gutachten” selbst an. Der Verfassungsschutz hatte die Zurückhaltung dieses grotesken Machwerks damit gerechtfertigt, dass er seine “Quellen schützen” müsse. Aus dem Text geht nun jedoch hervor, dass er gar keine hatte!

Bei diesen 1.100 Sweiten handelt es sich um nichts anderes als um ein Konvolut von frei zugänglichen, zwar teilweise im Stil unappetitlichen oder fragwürdigen, aber samt und sonders von der Meinungsfreiheit gedeckten Zitaten von teils subalternen AfD-Politikern sowie um legitime, in keiner Weise grundgesetzwidrige offizielle Verlautbarungen der Partei.

Vieles davon ist in persönlichen Dialogen und Chats geäußert worden, anderes war erkennbar satirisch – und vielfach sind die inkriminierten Fundstellen aus dem Sinnzusammenhang gerissen, aber trotzdem nicht justiziabel.

Zusammengeklaubtes Futter für die große Projektion

All diese Zitate hätte sich jede Privatperson mit etwas Internet-Recherche selbst zusammensuchen können. Daraus wurden dann mit aberwitzigen rhetorischen Verrenkungen vermeintlich “rechtsextreme” Äußerungen und eine vermeintliche “verfassungsfeindliche” Gesinnung gemacht – ersatzweise dafür, dass man der AfD selbst weder in ihrem Programm noch in ihren Zielen noch in den Verlautbarungen ihrer maßgeblichen Parteiführungskräfte irgendeine extremistische oder systemgefährdende Ausrichtung nachweisen kann.

Es ist nichts als hilfsweise irgendwie zusammengeklaubtes Futter für die große Projektion der Linken in diesem Land, bei der AfD handele es sich um eine “Nazi-Partei”.

