Volksrepublik Deutschland: Verwandeln die Linken Deutschland in einen Schurkenstaat?

Deutschlands Linke, und dazu gehören natürlich auch die Genossen der CDU und CSU, machen sich immer mehr zum Gespött. Auch international.

Der vermeintliche Coup gegen die Opposition, der allerhöchstens in Nordkorea einige Fans hat, erweist sich immer mehr zum Eigentor. Und Deutschland isoliert sich – wie schon einmal – zusehends.

Nachdem die amerikanischen Politiker Rubio, Vance und Musk der AfD unter die Arme gegriffen haben, das Auswärtige Amt daraufhin mit einer peinlichen Antwort reagierte, nimmt jetzt US-Vizeaußenminister Christopher Landau zum skandalösen Vorgehen des deutschen Verfassungsschutzes noch einmal Stellung:

„Ich persönlich kann meine Empörung und meinen Unmut kaum in Worte fassen, wenn ich einen offiziellen Bericht der DEUTSCHEN Regierung höre, der angeblich dem US-Außenminister die Notwendigkeit der Spionage und Zensur gegen die politische Opposition begründen soll. Und nein, Deutschland, Du kannst Dich nicht hinter selbstgefälligen Verweisen auf die Lehren aus „Deiner“ Geschichte verstecken.

Wie Du Dich vielleicht erinnerst, ist es auch „unsere“ Geschichte, denn wir haben eine ziemlich wichtige Rolle dabei gespielt, dieses Kapitel Deiner Geschichte zu beenden.

Und es ist auch „meine“ Geschichte, denn mein eigener Vater musste nach dem „Anschluss“ aus seiner Heimatstadt Wien fliehen (und wurde amerikanischer Staatsbürger und kämpfte stolz in der US-Armee für die Befreiung Europas).

Er floh nicht, weil es zu viel freie Meinungsäußerung gab; er floh, weil diejenigen das Sagen hatten, die an die Spionage und Zensur politischer Gegner glaubten. Sie können Ihre eigenen Bürger als „Rechtsextremisten“ brandmarken und sie zum Schweigen bringen oder einsperren, weil sie beispielsweise offene Grenzen ablehnen. Aber ersparen Sie uns bitte die Moralpredigt.“

Auch die Leserkommentare in der Times sprechen eine eindeutige Sprache:

– „Im Ernst? Eine Partei verbieten, die nur 25 % der Stimmen erhält? Vielleicht sollte man einfach untersuchen, warum sie so beliebt ist, und überlegen, ob einige ihrer politischen Ansichten übernommen werden sollten. Ein Verbot wäre ein eklatanter Verstoß gegen die Meinungsfreiheit …“

– „Wir müssen unsere Demokratie schützen, indem wir die Menschen daran hindern, für diejenigen zu stimmen, denen sie demokratisch ihre Stimme gegeben haben.“

Können Liberale den Widerspruch und die Heuchelei wirklich nicht erkennen?“ (»Das ist keine Demokratie – es ist verkappte Tyrannei« US-Außenminister verurteilt AfD-Einstufung des Verfassungsschutzes)

– „68 Prozent der Deutschen sind für weniger Asylbewerber, 57 Prozent fordern deren Zurückweisung an der Grenze und nur drei Prozent wünschen sich mehr Flüchtlinge. Für das Establishment ist es jedoch einfacher, die Volksvertretung zu verbieten, als ihr zuzuhören. Oder etwa doch?“

Jake Wallis Simons im Telegraph“

– „Die freie Meinungsäußerung war in Deutschland nie ein wichtiger Wert.

Ironischerweise folgen sie diesem eigenartigen Phänomen, nämlich zu dem zu werden, was sie fürchten.

Sie ignorieren die Tatsache, dass 20,8 Prozent der Wählerstimmen an die AfD gingen und greifen deshalb ihren Rivalen mit skrupellosen Mitteln an.“

– „Jede Regierung, die ihre wichtigste Opposition verbietet, ist keine Demokratie mehr …“

– „Meine deutsche Freundin, mit der ich seit 30 Jahren zusammen bin, wurde 1951 geboren und erfuhr erst Anfang der 60er Jahre von dem Schrecken. Seitdem trägt sie, wie viele andere auch, Scham und Schuld mit sich herum. Egal, was ich sage, sie hat echte Angst vor der AfD und glaubt, sie sei möglicherweise mit der NSDAP verwandt.“

– „Ich zweifle nicht daran, dass sie [die AfD] zahlreiche schwachsinnige Mitglieder haben, aber die Aussage „Eine fehlgeleitete Migrationspolitik und der Missbrauch des Asylrechts haben zur hunderttausendfachen Einfuhr von Menschen aus zutiefst rückständigen und frauenfeindlichen Kulturen geführt.“ ist eine klar definierte Problemstellung für den Westen.“

– „EU-Demokratie in Aktion – Verbot der Opposition.“

– „Ah, der Weg in den Bürgerkrieg. Entziehen Sie 25 % der Bevölkerung Ihres Landes das Wahlrecht. Ich würde auf den Barrikaden stehen, wenn sie das hier versuchen würden. So etwas ist in einer Demokratie nicht möglich. Was ist das denn jetzt, die Volksrepublik Deutschland??“

Die deutsche Politik sollte sich was schämen. Aber dazu benötigt man Charakter und Anstand – und das besitzen die Linken naturgemäß nicht.

Verwandeln die Linken Deutschland in einen Schurkenstaat?

Es gibt ein neues Unwort des Jahres: „Gesichert rechtsextrem“. Ok, das sind natürlich zwei Worte, die aber nur eins bedeuten: Nichts. Aber wie zu erwarten war, wird dieser aus der Luft gegriffene und von „Geheimdienstlern“ an die mediale Öffentlichkeit geblasene Begriff nun den der linken Kamarilla dazu benutzt, die lästige Konkurrenz in den Orkus zu spülen.

Schon jetzt wird uns dieser eigentlich nichts sagende Kampfbegriff der Kommunisten von morgen bis abends über sämtliche Kanäle um die Ohren gehauen.

Und genau das ist das dumme an der Sache. Man gewöhnt sich daran, es verliert mit der Zeit seinen Schrecken, auch weil die dämlichen Linken mittlerweile jeden so bezeichnen, der nicht einen heiligen Eid auf ihre menschenfeindliche Ideologie geleistet hat und es wagt, hier und da mal eine eigene, andere Meinung zu äußern.

Man hat das bei der Nazi-Keule ja schon erleben müssen. Irgendwann wurde diese so stumpf und zum Bumerang. Und so wird auch dieser Begriff irgendwann wie eine Auszeichnung behandelt werden:

Worum es eigentlich geht, erfahren wir aus diesem Dialog:

Jens Spahn schreibt:

„Den Bericht des Verfassungsschutzes nehmen wir sehr ernst. Wir werden ihn in der Koalition auswerten und mögliche Konsequenzen mit der nötigen Sorgfalt beraten. Auch zum Umgang mit der AfD in den parlamentarischen Abläufen werden sich Union und SPD selbstverständlich eng abstimmen und in allen Fragen gemeinsam vorgehen. Eine Empfehlung, AfD-Abgeordnete zu Ausschussvorsitzenden zu wählen, wird es von unserer Seite nicht geben.“

