Warum Lithium so wichtig für die Gesundheit ist und warum es als Nahrungsergänzungsmittel in der EU verboten ist

Lithium ist ein Spurenelement mit positiven Eigenschaften auf die Gesundheit. Es hat sich vor allem bei der Behandlung psychischer Erkrankungen und bei Alzheimer bewährt.

Mediziner sind deshalb zunehmend davon überzeugt, dass ein Lithium-Mangel negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden hat. Dennoch ist Lithium als Nahrungsergänzungsmittel in der EU verboten. Von Frank Schwede

Lithium gehört zur Gruppe der Leichtmetalle und besitzt die geringste Dichte aller festen Elemente. Es wurde 1817 von Johan August Arfwedson in Gesteinen entdeckt und erhielt danach seinen Namen. Lithos heißt aus dem Griechischen übersetzt Stein.

Lithium kommt aber auch im Meerwasser und in Böden vor. Vor allem in der Industrie findet es vielfach Verwendung. Beispielsweise in der Gummiproduktion und zur Herstellung von Batterien. Aber auch in der Medizin spielt Lithium eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Trotz allem ist sich die Wissenschaft noch uneinig, ob Lithium wie beispielsweise Magnesium ein für den Organismus lebensnotwendiges essentielles Spurenelement ist. Lange Zeit vertraten Experten mehrheitlich die Annahme, dass dies nicht der Fall sei.

Inzwischen aber zeigen immer mehr Studien, dass Lithium möglicherweise doch zu den Mikronährstoffen gehört. Laut denen zufolge wirkt das Leichtmetall nicht nur in hoher, pharmakologischer Dosierung auf das zentrale Nervensystem.

Selbst Mikrodosen, die durch Lebensmittel und das Trinkwasser aufgenommen werden, scheinen wichtige physiologische Vorgänge zu beeinflussen. Vor allem bei psychiatrischen Erkrankungen, wie beispielsweise bei einer bipolaren Störung und schweren Formen der Depression, werden sehr hohe Lithium-Dosen von mindesten 113 Milligramm reines Lithium täglich verabreicht.

Im Vergleich dazu werden über die Ernährung nur Mikrodosen aufgenommen. Das entspricht in etwa weniger als 1 Milligramm pro Tag. Bei schweren psychiatrischen Leiden reicht diese Dosis nicht aus, um eine pharmakologische Wirkung zu erzielen.

Da zu viel Lithium im Blutspiegel zu erheblichen Nebenwirkungen wie Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenheit und Krämpfe führt, wird bei einer Lithium-Therapie engmaschig der Lithium-Spiegel kontrolliert. Eine Überdosierung kann sogar lebensgefährlich sein.

Studien haben gezeigt, dass selbst Mikrodosen eine schützende Wirkung auf das Nervensystem und einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Verantwortlich dafür sind entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften sowie die Regulierung des Stoffwechsels des Nervensystems.

Studien zeigen positive therapeutische Erfolge

Schon in der Antike wurden psychische Erkrankungen wie Depressionen durch Bäder in Heilquellen mit stark lithiumhaltigem Wasser behandelt. Ab dem Mittelalter ging dieses Wissen leider verloren.

Um das Jahr 1850 wurde Lithium in der westlichen Medizin vor allem bei der Behandlung von Gicht und Infektionskrankheiten angewendet. Allerdings erwies es sich bald als unwirksam. Danach verschwand das Leichtmetall für lange Zeit vollständig aus der Medizin.

Erst 1949 wurde Lithium von dem australischen Psychiater John F. Cade aufgrund seiner antimanischen Wirkung wiederentdeckt. Cade stellte fest, dass Meerschweinchen nach einer Lithium-Injektion weniger stark auf äußerliche Reize reagierten und ruhiger wurden.

Nach einem Selbstversuch von Cade wurde die Verwendung von Lithium-Carbonat als Medikament zur Behandlung depressiver, schizophrener und manischer Patienten in einer umfangreichen Studie untersucht.

Eine Langzeitstudie des dänischen Psychiaters Morgens Schou aus den 1960er Jahren hat gezeigt, dass eine Behandlung mit Lithium die Zahl manischer und depressiver Phasen drastisch senken kann. Seither wurden viele Studien zur Wirksamkeit, den Nebenwirkungen und den Langzeitfolgen von Lithium erstellt.