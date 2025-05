WEF enthüllt „Todeskapseln“, die „nutzlose“ Bürger aus der Ferne töten (Video)

Bill Gates sagte uns vor Jahren: Es käme eine Zukunft, in der die globale Elite die gottgleiche Macht beanspruchen würde, Leben zu erschaffen – oder auszulöschen – und zu entscheiden, wer leben darf … und wer zur Vernichtung bestimmt ist.

Wir schauen nicht mehr in die Zukunft. Dieser Tag ist da.

Wissenschaftler, die mit dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung stehen, haben eine derart dystopische Technologie enthüllt, dass sie kaum zu glauben ist: ein System zur Fernsterblichkeit, das auf sogenannte „nutzlose“ Bürger abzielt.

Der Prozess wird durch einen einfachen Piepton und eine Vibration ausgelöst. Kein Eingreifen. Kein Entkommen. Nur ein langsamer, lautloser Abstieg in den Tod … entschieden von einem Algorithmus mit Zugriff auf Ihre persönlichen Daten.

Davon wird man in den Abendnachrichten nichts hören. Von den Faktenprüfern hört man kein Wort. Aber wir haben die Dokumente gesehen, wir haben das Filmmaterial angeschaut, und wir wissen genau, was das bedeutet: Die globale Elite bereitet sich darauf vor, die Welt zu entvölkern und Andersdenkende zu eliminieren – nicht mit Kugeln, sondern mit Maschinen und stillschweigender Zustimmung.

Das ist keine Science-Fiction. Das ist Realität. Die Zahlen sind schon jetzt schockierend. Ihre Pläne sind das reinste Böse. Und am Ende dieser Folge werden Sie verstehen, wie weit sie zu gehen bereit sind … und warum Sie Widerstand leisten müssen, bevor der Piepton Sie ereilt. (Kanada beginnt 2027 mit der Euthanasie von Bürgern, die als „psychisch krank“ gelten – darunter auch „Verschwörungstheoretiker“)

Dies ist möglicherweise das verstörendste Video, das Sie das ganze Jahr über sehen werden.

Denn was wir Ihnen jetzt zeigen, ist nicht nur eine Warnung – es ist ein Blick in die dystopische Zukunft der Globalisten, die bereits begonnen hat.

Vor einem Jahrzehnt deutete Bill Gates beiläufig eine Zukunft an, in der die globale Elite die Macht haben würde, darüber zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt.

Nun ist diese dystopische Vision Realität. Gates‘ Todeskommissionen haben sich gebildet. Seine Selbstmordkapseln sind da.

Einem Sprecher von Sarco zufolge – dem mit dem WEF verbundenen Unternehmen, das hinter den berüchtigten Selbstmordkapseln steht – wird die neueste Generation der Todestechnologie, die jetzt mit einem „Fern-Notausschalter“ ausgestattet ist, als „wahrgewordener Traum“ gefeiert.

Wie funktioniert die neue Todestechnologie des WEF ?

Ein kleines Gerät, das direkt in den Körper implantiert wird, zählt lautlos herunter. Jeden Tag gibt es einen Piepton und eine leichte Vibration ab – eine eindringliche Erinnerung: Sie müssen den Notausschalter deaktivieren.

Aber was, wenn Sie sich entscheiden, es nicht auszuschalten, oder wenn Sie vergessen, es auszuschalten – oder schlimmer noch – wenn der staatliche Algorithmus, der Ihr Verhalten, Ihre Gesundheitsdaten oder Ihren Sozialkredit-Score überwacht, Sie für „nicht mehr nützlich“ hält ?

Dann wird das Gerät aktiviert.

Keine zweite Chance. Keine Berufung. Nur ein leises Summen … eine sanfte Vibration … der Mechanismus wird aktiviert, das Gift wird freigesetzt … und dann Stille.

Ein weiteres Leben ausgelöscht – vom Staat.

Die Elite ist entschlossen, Sie davon zu überzeugen, Ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und wenn Sie das nicht tun, werden sie es Ihnen auf diese Weise antun: mit einem Mechanismus in Ihrem Bein oder einer ihrer personalisierten Gaskammern.

Sterbehilfe wird als Würde, als Mitgefühl und als Wahl verkauft. Und in vom Weltwirtschaftsforum (WEF) infiltrierten Ländern weltweit wird dieses Narrativ mit den aggressivsten Kampagnen zur sozialen Konditionierung verbreitet, die wir seit der COVID-Pandemie erlebt haben.

Laut Dr. Phillip Nitschke, besser bekannt als Dr. Death oder Bill Gates‘ Handlanger, „ist das Geschenk des Lebens eine Last“ und der Gesellschaft würde es besser gehen, wenn mehr Menschen durch seine Giftfreisetzungsmechanismen und in seinen personalisierten Gaskammern getötet würden.

Man hat Ihnen erzählt, dass es bei der Sterbehilfe um Würde und Kontrolle geht. Dass sie schmerzfrei ist. Dass sie nur für unheilbar Kranke ist. Aber die Wahrheit? Sie wird eingesetzt, um Haushalte auszugleichen, Arme, Behinderte und psychisch Kranke auszumerzen und Organe für die „Würdigeren“ – auch bekannt als die Superreichen – zu entnehmen .

Ja – es geht um Geld, Kontrolle und Bio-Kommerzialisierung. Um einen Blick in die nahe Zukunft zu werfen, blicken wir in die Niederlande, wo Horrorgeschichten über Sterbehilfe alltäglich geworden sind.

Sie haben bereits einen Mann getötet, nur weil er taub war. Sie haben ein paar Menschen getötet , weil sie Rückenschmerzen hatten.

Sie haben Menschen getötet, weil diese über Einsamkeit klagten .

Sie haben Menschen getötet, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren. Sie haben das Leben von Menschen beendet, die im letzten Moment ihre Meinung geändert haben.

Und in Großbritannien zahlt die Regierung Familien, die ihre älteren Verwandten einschläfern lassen, Bargeldprämien aus .

In Belgien haben sie sogar Kinder getötet – ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern.

Während wir hier sprechen, weigert man sich in Kanada, seine Opfer als „Kinder“ zu bezeichnen.

In der Literatur der kanadischen Bestattungsbürokratie werden sie als „reife Minderjährige“ bezeichnet und die Elite wetzt ihre Messer, um so viele wie möglich von ihnen zu töten.

Sie verkauften uns Euthanasie als letzten Ausweg – eine mitfühlende Lösung für die Alten, die Todkranken, die unter unerträglichen Schmerzen leiden und keine Hoffnung auf Genesung haben.

Aber das war erst der Anfang.

In den Ländern, die still und leise im Takt des WEF marschieren, macht sich nun eine düsterere Realität breit. Kinder werden eingeschläfert. In manchen schrecklichen Fällen geschieht dies ohne das Wissen oder die Einwilligung der Eltern.

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen diesen Anruf.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 30.05.2025

