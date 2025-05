Whistleblower Geständnis – Erste Mondlandung wurde im Jahr 1968 auf Militärbasis gedreht! (Videos)

Der amerikanische Enthüllung-Journalist, Filmemacher und Autor Bart Winfield Sibrel befasst sich seit Jahrzehnten mit Anomalien in Bezug auf die offiziellen Apollo-Mondlandungen. Er gelangte nach langen Jahren an Ermittlungen zur Schlussfolgerung, dass die NASA und amerikanische Geheimdienste die ersten Mondlandungen gefälscht und in einem Studio gedreht haben. Von Jason Mason

Sibrel wurde unter anderem bekannt, als er vor laufender Kamera ehemalige Apollo-Astronauten bat, auf die Bibel zu schwören, dass sie den Mond betreten haben. Kein einziger von ihnen war bereit es zu tun! Der Apollo-11-Astronaut Buzz Aldrin geriet sogar so weit in Rage, dass er Sibrel vor einem Hotel in Beverly Hills einen Faustschlag in Gesicht versetze – ebenfalls vor laufender Kamera.

Die wichtigsten Argumente von Bart Sibrel warum die Mondlandungen gefälscht sind lauten, dass die Apollo-Technologie der 1960er Jahre bis heute nicht reproduziert werden kann, um zum Mond zurückzukehren.

Und zwar von keiner Nation der Welt. Sibrel denkt, erst jetzt ist es mit Hilfe von moderner Technologie und Deep Fakes erneut möglich weitere Mondlandungen glaubwürdig zu fälschen. In den Apollo-Aufnahmen von der ersten Mondlandung finden wir zahlreiche Fotografien, die mehrere Lichtquellen zeigen und daher in einem Studio entstanden sein sollten.

Ein anderes grundlegendes Problem sind nach wie vor die gefährlichen Van-Allen-Strahlungsgürtel um die Erde, welche es nicht erlauben, dass Menschen in Raumschiffen zum Mond reisen, weil die Strahlungswerte extrem sind.

Aktuell verweist Bart Sibrel auf seiner Homepage auf ein spannendes Video eines weiteren Zeugen, der behauptet, dass die US-Regierung die Mondlandung gefälscht hat.(Megastruktur auf dem Mond entdeckt – NASA wusste jahrzehntelang davon und hielt sie geheim (Videos))

In dem besagten Video sagt ein Mann namens Eugene Reuben Akers aus, dass sein Vater ein NASA-Insider mit dem Namen Cyrus Eugene Akers gewesen ist, der auf seinem Sterbebett gestanden hat, dass er gesehen habe, wie die Regierung jene im Fernsehen übertragene Mondlandung in einem Studio gefälscht hat.

Das soll sich im Jahr 1968 zugetragen haben. Dieses Video mit den Aussagen von Eugene Reuben Akers wurde von Bart Sibrel im Internet veröffentlicht, und zwar im September 2022, nachdem es im Jahr 2020 aufgezeichnet worden ist.

Das Video soll am 12. April 2020 aufgenommen worden sein, also etwa zwei Jahre bevor Eugene Reuben Akers angeblich selbst an Krebs starb. Der Mann behauptete, sein Vater, Cyrus Eugene Akers, sei ein leitender Militärpolizist gewesen, der 1968 auf der Cannon Air Force Base in New Mexico stationiert war.

Das originale Geständnis seines Vaters sei bei einem Feuer unbekannter Herkunft zerstört worden und sein Computer wurde von der Regierung beschlagnahmt. Cyrus Eugene Akers war bereits im September 2002 verstorben und wurde in Florida beigesetzt. Offizielle Quellen führen Cyrus Akers als Sergeant der US-Luftwaffe, der in Korea und in Vietnam diente.

Erst auf dem Sterbebett war Eugene Reuben Akers bereit im Jahr 2020 das zu erzählen, was er im Jahr 2002 von seinem Vater über Apollo-11 erfahren hat. Sein Vater war wie gesagt Militärangehöriger und im Jahr 1968 als Militärpolizist auf der Cannon Air Force Base in New Mexico stationiert. Er erzählte seinem Sohn, dass die Mondlandung ein Schwindel war. Das Projekt zur Fälschung der Mondlandung wurde damals „Projekt Slam Dunk“ genannt.

Es gab zwei große Hangars, die miteinander verbunden waren, Hunderte von Müllwagen kamen, um Sand, Steine und Zementpulver abzuladen, um eine Mondlandschaft zu erschaffen. Vor den Hangars beobachtete der Militärpolizist große Zelte, die verwendet wurden, um den Bereich der Inszenierung zu verbergen.

Er beobachtete Flachbett-Lkws im Inszenierungsbereich, welche die zerlegte Mondlandefähre transportierten. Alle Wände und Decken der Hangars waren schwarz gestrichen, um mit den Dreharbeiten zu beginnen, nachdem die Mondlandefähre zusammengebaut war.

Cyrus Akers wurde von der NSA zur Geheimhaltung verpflichtet und wenn er dieses Gelübde brach, wurde ihm mit Gefängnis gedroht. Als Cyrus Akers die Mondlandung im Fernsehen sah, weinte er, weil er wusste, dass alles gefälscht war! Der Militärpolizist beobachtete seinerzeit die Schauspieler dabei, wie die Bilder im Hangar aufgenommen wurden. Es waren insgesamt drei MPs zugewiesen, um den Eingang der Hangars zu bewachen.

Die gesamte Filmaufnahme der „Mondlandung“ dauerte nur drei Tage, und die Mondlandschaft wurde entfernt und die Hangars nachher abgerissen. Es ist auch erwähnenswert, dass zu der Zeit, als dieser Schwindel stattfand, viele Bauarbeiten auf der besagten Luftwaffenbasis stattfanden, um keine Fragen zu den Müllwagen und Hangars aufzuwerfen.

Laut Akers war sein Vater, der Militärpolizist, der auf dem Stützpunkt der Cannon Air Force stationiert war, an der massiven Täuschung beteiligt, die die Welt zum Narren hielt und den Grundstein für eine von der Regierung geförderte Massenbildungspsychose legte, die sich über die Jahrzehnte hinweg fortsetzte bis in die aktuelle Ära!

Das hat unter anderem auch mit der wahren Beschaffenheit des Planeten Erde und der unerklärlichen Herkunft unseres Monds zu tun, welcher im ganzen All einen einzigartigen Stellenwert einnimmt.

Weiter hat Akers ausgesagt, dass sein Vater einen Kollegen getötet hat, um den Betrug der Mondlandung zu vertuschen. Dieser Kollege empfand es als unmoralisch die Öffentlichkeit über den Mond zu belügen.

Nachdem JFK vor dem tödlichen Attentat angekündigt hat, Amerikaner noch vor Ende der 1960er Jahre zum Mond zu senden, war sein Nachfolger Präsident Lyndon B. Johnson (1908-1973) laut Reuben Akers im Jahr 1968 anwesend, als auf der Cannon Air Force Base zwei große miteinander verbundene Hangars mit Sand, Steinen und Zementpulver gefüllt wurden, um es wie eine Mondlandschaft aussehen zu lassen. Reuben sagte, dass sein Vater nie gelogen hat, er sagte, seinem Vater wurde eine Liste von nur 15 Personen ausgehändigt, welche dazu berechtigt waren, die Hangars während der Dreharbeiten zu betreten.

Diese Liste umfasste Präsident Johnson, Neil Armstong, Wernher von Braun, Robert Emenegger, James Webb und Dr. James van Allen. Das von seinem Vater im Jahr 2002 gefilmte Geständnis auf dem Sterbebett wurde bei einem Feuer unbekannter Herkunft zerstört, also beschloss Reuben, es neu zu erstellen und die Geschichte seines Vaters vor seinem eigenen Tod mit der Welt zu teilen.

In dem Geständnis sagt er, dass er keinen Ruhm oder Geld für das, was er tut, haben will, weil das Video nicht bis nach seinem Tod veröffentlicht wird. Reuben starb am 13. Februar 2022 und erst danach wurde sein Video publiziert. Die Wahrheit ist, dass die NASA so gut wie bestätigt hat, dass die Landungen gefälscht waren, und jeder, der in der Raumfahrtindustrie arbeitet oder Kenntnisse über Raketentechnologie hat, hat stillschweigend akzeptiert, dass das Ganze eine Farce war.

Und jetzt schiebt die NASA das Artemis-Programm immer weiter hinaus. Wenn mehr Menschen erkennen, dass wir einfach nicht wissen, wie man zum Mond kommt, wird eine astronomische Renaissance entstehen, die auf empirischen Beweisen und nicht auf den Lügen der Weltraumorganisationen basiert, schreibt Bart Sibrel.

Viel mehr Informationen über die gefälschte Mondlandung befinden sich in seinem Buch „Moon Man: The True Story of a Filmmaker on the CIA Hit List“. Die Beweise dafür, dass die Mondlandungen gefälscht wurden, sind nicht nur überwältigend, sondern auch sehr überzeugend.

Cyrus Akers war der Sicherheitschef auf der Cannon Air Force Basis und erklärte, dass die US-Air-Force die gefälschte Mondlandung überwacht hat. Diese Geheimnisse sind nach wie vor so gefährlich, dass Zeugen wie Akers, die von Bart Sibrel befragt wurden, Besuch von Regierungsagenten erhielten, welche die Betroffenen mit dem Tode bedrohen, falls sie jemals wieder über den Mondlande-Betrug mit Bart Sibrel sprechen sollten. Das geschah gerade erst vor 3-4 Jahren!

Es folgt nun eine KI-Analyse der Behauptungen von Sibrel:

Einige Verschwörungstheoretiker weisen auf von Fotografen bestätigte Anomalien in den Apollo-Fotos hin, wie inkonsistente Schatten, das Fehlen von Sternen am Himmel und das Erscheinungsbild bestimmter Objekte, die ihrer Ansicht nach im Mondumfeld nicht existieren könnten. Kritiker schlagen vor, dass diese Inkonsistenzen auf die Verwendung eines kontrollierten Umfelds, wie eines Filmsets, hindeuten!

Fußabdruck-Ähnlichkeiten: Kritiker der Mondlandungen argumentieren, dass die auf der Mondoberfläche hinterlassenen Fußabdrücke von Astronauten denen in nassem Zement ähneln! Sie behaupten, dass die Textur und das Erscheinungsbild der Fußabdrücke eine eher irdische Umgebung nahelegen, anstatt das trockene, pulverige Mond-Regolith. Regolith ist eine Schicht aus losem, zerkleinertem Gestein, Staub, Sand und anderen feinen Partikeln, die die Oberfläche eines Himmelskörpers bedeckt, wie beispielsweise den Mond.

Das Apollo-Programm fand während des Kalten Krieges statt, einer Zeit intensiver Konkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Einige Theoretiker argumentieren, dass die US-Regierung das Ziel hatte, die Landungen zu fälschen, um die technologische Überlegenheit gegenüber den Sowjets zu behaupten, insbesondere nachdem die Sowjetunion bei den frühen Errungenschaften im Raumfahrtbereich Erfolge erzielt hatte.

Kritiker weisen weiter darauf hin, dass seit der letzten Apollo-Mission im Jahr 1972 keine bemannten Missionen zum Mond stattgefunden haben. Sie argumentieren, dass, wenn die Technologie für eine Landung auf dem Mond existierte, diese wieder genutzt worden wäre, was nahelegt, dass die ursprünglichen Landungen möglicherweise gefälscht wurden. Soweit die Analyse.

In den vergangenen Jahren sind immer mehr ehemalige NASA-Mitarbeiter, Militärpersonal und ehemalige Astronauten hervorgetreten und haben Hinweise darauf verbreitet, dass die Mondlandungen gefälscht worden sind. Experten verschiedener Weltraumorganisationen vermuten seit langem, dass die Technologie der 1960er Jahre nicht fortschrittlich genug war, um eine erfolgreiche Mondlandung inklusive Rückkehr zur Erde zu bewerkstelligen. Es gibt Probleme mit der Strahlung im Weltraum, mit der Langstrecken-Kommunikation und mit den Lebenserhaltungssystemen, welche eine solche Mission in den späten 1960er Jahren eigentlich unmöglich gemacht hätten. Seit 1972 sind mehr als 50 Jahre vergangen und moderne Technologie ist nicht in der Lage Astronauten zum Mond zu senden. Bis auf einige wenige Missionen sind wir heutzutage lediglich in der Lage Astronauten zur internationalen Raumstation zu senden, wobei auch diese Missionen nun eingestellt werden. Das entspricht lediglich zu einem Tausendstel der Distanz zum Mond! Bart Sibrel schreibt daher, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Welt die Technologie der Vergangenheit besser war als diejenige der Zukunft. Aber das sollte eigentlich unmöglich sein und impliziert im Grunde, dass die Mondlandung des Jahres 1969 gefälscht ist. Denken Sie an das alte Sprichwort, dass es einfacher ist Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind! Experten haben sich mit den Argumenten von Bart Sibrel auseinandergesetzt und zum Beispiel erklärt, dass die Aufnahmen des Planeten Erde vom Mond aus aufgenommen unrealistisch aussehen. Man kann auf dem Earthrise-Foto sehen, dass einzelne Wolken auf der Erdoberfläche sich über den gesamten Erddurchmesser erstrecken. Das ist absurd und zeigt, dass Bilder der Erde aus dem Weltraum gefälscht sind. Die Apollo-Aufnahmen zeigen eine V-förmige Wolke, die sich um den ganzen Planeten spannt und das ist schlicht unmöglich. Die Erde hat einen Durchmesser von 12.742 Kilometern und Wolken können sich nicht gleichmäßig über solch große Distanzen erstrecken, das wird Ihnen jeder Meteorologe bestätigen. Ein anderer Widerspruch lautet, warum der pulverige Mondstaub nicht von den Triebwerken der Landefähre aufgewirbelt oder verdrängt worden ist. Im Jahr 2024 hat Bart Sibrel übrigens ein neues Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel „Aliens From Planet X" und darin beschreibt der Autor eine lange Nachforschung zum Thema Aliens sowie die kürzliche Entdeckung des gefährlichen Planeten X in unserem Sonnensystem, der sich in der nahen Zukunft durch das innere Sonnensystem bewegen soll, was potenziell katastrophale Konsequenzen für uns haben kann. Sibrel erklärt, dass unsere korrupten Weltführer die Passage von Planet X heranziehen werden, um die Existenz von Aliens zu enthüllen, welche eigentlich inter-dimensionale Wesen sind und keine Außerirdischen. Sie halten sich eigentlich schon seit tausenden von Jahren auf diesem Planeten auf und helfen den Weltführern dabei, an der Macht zu bleiben. Man kennt sie auch als Ultra-Terrestrier und sie haben mit der Erschaffung der Menschheit und den geheimen Blutlinien der Weltführer zu tun. Führende UFO-Forscher enthüllen jetzt, dass UFOs tatsächlich echt sind, aber dass sie nicht in jedem Fall aus dem Weltraum stammen. Sie stammen aus verborgenen Dimensionen der Erde und aus dem Erdinneren sowie aus Basen auf dem Grund der Tiefsee. Bart Sibrel denkt, dass einige dieser Aliens ultimativ planen, die Menschheit auszulöschen. Video. Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 27.05.2025

