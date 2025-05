»Wie dein Smartphone zur Waffe wird!«

Teile die Wahrheit!

Du trägst es immer bei dir. Es schläft neben dir, hört dir zu, sieht dich an – selbst dann, wenn du glaubst, es sei aus.

Dein Smartphone. Dein ständiger Begleiter. Dein tägliches Werkzeug. Und gleichzeitig dein digitaler Schatten, der längst nicht mehr dir gehört. GASTKOMMENTAR von ANDRÉ SCHMITT (Ex-KSK, Profiler & Mediator)

Denn was in den Händen eines modernen Menschen harmlos wirkt – ein kleiner Alltagshelfer, Kalender, Kompass, Unterhalter – ist in Wahrheit ein Sensor, ein Spion, ein Teil eines globalen militärischen Netzwerks. Nicht etwa in ferner Zukunft, nicht als Hollywood-Fantasie, sondern als Realität – hier und heute.

Was wenige wirklich begreifen: Die Infrastruktur, die unsere Smartphones am Leben hält, ist längst militarisiert worden. Nicht sichtbar. Nicht offen. Sondern schleichend, geräuschlos, effizient.

Die Verschmelzung von ziviler Technik mit militärischer Taktik hat ein Level erreicht, das selbst Experten oft sprachlos macht. Unsere Geräte sind nicht mehr nur Mittel zur Kommunikation – sie sind Waffen zur Informationsbeschaffung, zur Manipulation, zur Kontrolle.

Und das Schlimmste: Sie funktionieren im Verborgenen. Der Nutzer weiß es nicht. Und wenn er es ahnt, glaubt er trotzdem, er könne es kontrollieren. (Studie zeigt: Zunehmende Aggressivität und Halluzinationen bei Teenagern hängen mit früher Handynutzung zusammen)

Doch die Kontrolle ist längst verloren gegangen.

Smartphones können heute deine Umgebung kartieren, ohne dass du eine Kamera aktivierst. Sie scannen Lichtverhältnisse, Schallmuster, Frequenzen, Bewegungen im Raum. Sie erkennen Stimmen, vergleichen Tonlagen, registrieren Gesprächsinhalte – teils lokal, teils in Echtzeit auf Servern.

Die Mikrofone moderner Geräte sind so empfindlich, dass sie selbst Gespräche durch Stoff hindurch erfassen können. Und durch maschinelles Lernen sind sie längst dazu in der Lage, zwischen bedeutungsvollen und belanglosen Gesprächen zu unterscheiden.

Deine Kontakte? Sie werden nicht erst interessant, wenn du mit ihnen schreibst. Dein Gerät erkennt Muster, Bewegungsüberschneidungen, Aufenthaltsorte.

Es weiß, wen du häufiger siehst – auch wenn du ihn nie gespeichert hast. Bewegungsmuster, Bluetooth-Pings, WLAN-Zugänge – all das reicht, um einen digitalen Fingerabdruck deines sozialen Umfelds zu erstellen.

Und das geht weiter: Dein Smartphone analysiert, wie du tippst. Wie schnell du scrollst. Wie oft du zögerst. Aus diesen Mikroverhalten lassen sich Rückschlüsse ziehen: Bist du gestresst? Aufgebracht? Depressiv? Suchend? Manipulierbar?

Die Kombination aus Biometrie, Touchverhalten, Sprachanalyse und Kamera-Daten macht aus dir ein offenes Buch – geschrieben in binärer Sprache, gelesen von Algorithmen, verwertet durch unsichtbare Akteure.

Die Frage ist nicht mehr, ob dein Gerät dich ausspionieren kann. Die Frage ist, wer den Zugriff hat – und zu welchem Zweck. Während du glaubst, Netflix zu schauen oder ein Paket zu bestellen, agiert dein Smartphone als passives Spionagegerät. Es merkt sich, wie du reagierst, wie du dich bewegst, wie du denkst. Und vor allem: Es macht dich berechenbar.

Denn Berechenbarkeit ist der Schlüssel zur Kontrolle.