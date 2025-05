„Wir haben die Atmosphäre NIE verlassen“ – Umstrittene Aussage Eines NASA-Wissenschaftlers (Video)

Teile die Wahrheit!

NASA-Wissenschaftler Doug Rowland behauptet, dass noch nie in der Geschichte ein Mensch die Erdatmosphäre verlassen hat und dass sich die Internationale Raumstation (ISS) in Wirklichkeit durch die Erdatmosphäre bewegt. Haben wir ein völlig falsches Verständnis über den Weltraum? Von Frank Schwede

NASA-Wissenschaftler Doug Rowland sorgte in einem kürzlich geführten Interview für Aufsehen. Er behauptet, dass noch nie in der Geschichte ein Mensch die Erdatmosphäre verlassen hat. Seither sorgt seine Aussage für heftige Diskussionen unter Wissenschaftlern.

Rowland ist nicht irgendjemand, er ist ein anerkannter Spezialist für Heliophysik und beschäftigt sich mit der Dynamik der Ionosphäre, der Thermosphäre und Magnetosphäre.

Auf die Frage, wo genau die Grenze beginnt, antwortet der NASA-Experte:

„Wenn man an die Atmosphäre denkt, in der wir hier auf der Erde leben und atmen, hört sie nicht direkt über unseren Köpfen auf. Sie hört nicht am Mount Everest auf. Sie hört auch nicht dort auf, wo die Flugzeuge fliegen.

Sie geht immer weiter bis ganz nach oben und wird allmählich immer dünner, je höher man kommt – und sie ist auch noch in sehr großer Höhe vorhanden.“

Selbst die Internationale Raumstation (ISS) bewegt befindet sich nach Worten von Rowland nicht im Weltall, sondern bewegt sich in Wirklichkeit durch die Erdatmosphäre. Rowland erklärt:

„Wenn man dorthin geht, wo sich die Raumstation befindet, nur ein paar hundert Kilometer über der Erde, gibt es dort immer noch genug Luft, um die Raumstation abzubremsen. Und wenn man sie nicht mit Raketen wieder ankurbeln würde, würde sie aufgrund des Luftwiderstands zur Erde zurückkehren, genau wie beim Autofahren.“

Die international anerkannte Grenze des Weltraums ist die sogenannte Kármán-Linie. Obwohl sich der Großteil der Erdatmosphäre unterhalb dieser Linie befindet, stellt sie nach Worten Rowlands keineswegs eine Grenzlinie dar:

„Obwohl es keine klare Grenze zwischen dem Ende der Erdatmosphäre und dem Beginn des Weltraums gibt, verwenden die meisten Wissenschaftler die sogenannte Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche, um den Übergangspunkt zu kennzeichnen, da mehr als 99 Prozent der Erdatmosphäre unter diesem Punkt liegt.“

Eine Studie aus dem Jahr 2019, die anhand von Daten der Raumsonde SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) erstellt wurde, legt nahe, dass sich die äußeren Bereiche der Erdatmosphäre tatsächlich 629.300 Kilometer weit ins All erstrecken könnten – also weit über die Umlaufbahn des Mondes hinaus.

300x250

Laut dieser Studie befinden sich in etwa 60.000 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche immer noch rund 70 Wasserstoffatome pro Kubikzentimeter. Selbst als die Apollo-11-.Besatzung den Mond betrat, befand sie sich laut der Studie noch in der Erdatmosphäre.

Zweijahrzehnte alte Studie beweist: Der Mond fliegt durch die Erdatmosphäre

Im Orbit des Mondes liegt die Teilchendichte bei gerade einmal 0,2 Atome pro Kubikzentimeter. Und doch, sie ist noch messbar. Was bedeutet, auch dort gehört dieser Raum immer noch zur Erdatmosphäre.

300x250 boxone

Anhand der SOHO-Daten konnten die Forscher ermitteln, dass sich die Erdatmosphäre auf etwa das 50-fache des Erdradius erstreckt. Igor Baliukin vom russischen Weltraumforschungsinstitut und Hauptautor der Studie musste nach Auswertung Studie erstaunt feststellen: