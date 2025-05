Zehn Milliarden für den Weltfrieden – Rückzahlung bei Waffenstillstand ausgeschlossen

Jetzt werden Schulden in Schutzwesten gepackt: „Wir investieren in Sicherheit“, sagt der Minister mit der Stirnfalte eines Lateinlehrers auf Speed. Dabei heißt „investieren“ nur: Bauen, was knallt – aber mit gutem Gewissen. Schulden, früher geächtet wie das Wort „Krieg“, sind jetzt Ritterrüstung im Kampf um geopolitische Relevanz.

Schattenmänner, Tarnkappen, Thinktanks – Die neue Kriegsästhetik: Hinter jedem Haushaltsbeschluss stehen sie: die Männer ohne Gesicht, die Frauen ohne Stimme. Berater, Lobbyisten, Militärstrategen mit PowerPoint-Präsentationen, auf denen „Gamechanger“ steht. Die neue deutsche Sicherheitspolitik wird nicht mehr im Plenum, sondern im Panel diskutiert.

Thinktanks wie die „Stiftung für Verteidigung & Verantwortung“ geben den Ton an – während der Bürger draußen noch mit dem 9-Euro-Ticket kämpft.

Transparenz? Nur im Rüstungsprospekt. Wer heute fragt, warum der Panzer Puma eigentlich doppelt so viel kostet wie geplant, wird belehrt: „Das ist nun mal der Preis der Freiheit.“ Oder der Inflation. Oder beides. Und wer protestiert, wird schnell zum Agenten fremder Interessen erklärt – schließlich will doch niemand, dass Putin gewinnt.

Die Sprache der Stahlgewitter – Zwischen Lyrik und Laserlenkung: Es ist erstaunlich, wie schnell sich Sprache ändert. „Frieden schaffen ohne Waffen“ war gestern. Heute heißt es „Sicherheit durch Stärke“, „Würde durch Wehrhaftigkeit“, „Resilienz durch Raketen“. Der Bundeskanzler klingt wie ein durchgetakteter Altphilologe auf NATO-Kokain: „Jede Investition in unsere Truppe ist eine Investition in unsere Freiheit.“ Da bleibt kein Platz mehr für Nachfragen.

Und die Medien? Sie dichten mit. Talkshows werden zu Kriegsrunden, Leitartikel zu Stellungnahmen fürs Schlachtfeld. Wer nicht mit reimt, hat verloren. Selbst das ZDF produziert Dokus wie „Bundeswehr reloaded“ – mit Drohnenkamera und dramatischem Soundtrack. Krieg als Netflix-Serie.

Rüstung als Religion – Die Sakralisierung des Sicherheitsstaats: Deutschland hat keine Atomwaffen, aber dafür Glauben. An den Westen. An Werte. An Waffen, die unsere Ideale verteidigen. Der Panzer wird zur Hostie, das Manöver zur Liturgie, die NATO zur Heiligen Allianz. Und wer das bezweifelt, ist Ketzerei schuldig.

Die neue Religion heißt Sicherheit. Und wie jede Religion braucht sie Sakramente – Ministerreden, Truppenbesuche, Tagungen mit kaltem Kaffee und warmen Worten. Wer sie stört, wird exkommuniziert. Kritik an Rüstungsausgaben? Unverantwortlich. Fragen nach Alternativen? Naiv. Der Pazifismus? Ein Irrweg – längst in der Hölle der öffentlichen Meinung verbrannt.

Von Kindergärten zu Kampfdrohnen – Der Umbau der Republik: Man könnte meinen, in einem Land mit bröckelnden Schulen, explodierenden Mieten und kaputten Krankenhäusern würden andere Prioritäten gelten. Aber falsch gedacht. Die neue Priorität ist: Präsenz zeigen. Vor allem militärisch. In Litauen, am Horn von Afrika, im Cyberraum. Während der Landarzt fehlt, plant man den nächsten Auslandseinsatz.

Manche nennen es „Zeitenwende“. Andere: einen Staatsumbau mit Tarnfarbe. In Wahrheit ist es ein poetischer Staatsstreich: Die Muse verlässt die Oper und zieht ins Verteidigungsministerium. Sie schreibt jetzt Drehbücher für Drohnen.

Die Wehrpflicht der Gefühle: Seit der Abschaffung der Wehrpflicht spürt Deutschland ein Vakuum – nicht im sicherheitspolitischen Raum, sondern im Bauchgefühl der Republik. Nun soll sie wiederkommen, nicht auf dem Papier, sondern im Geiste. Jeder Bürger ein Soldat – zumindest emotional. Wer nicht mitfühlt mit der Truppe, wird rasch zum Verräter an der Volksstimmung.

Die neue Pflicht heißt nicht Einrücken, sondern Einfühlen: Der Vater, der Sohn, die Cousine der Nachbarin – alle sollen sich verantwortlich fühlen, wenn in Litauen der Tarnnetzpanzer im Morast steckt. Denn es ist unser Krieg. Auch wenn wir nicht wissen, wogegen.

Wer die Trommel schlägt – Die Rolle der Intellektuellen: Wo früher Schriftsteller gegen Aufrüstung polemisierten, pocht heute das Herz des Geistes für „strategische Resilienz“. Feuilletonisten feiern Drohnenflüge als Chiffre der Aufklärung. Und Universitätsprofessoren unterzeichnen Manifeste für die Aufrüstung des Gewissens.

Der Intellektuelle ist nicht mehr Kritiker, sondern Trommler. Ein Lyriker im Dienst des Generalstabs. Statt Friedensgedichten werden „Kollateralmoralitäten“ verfasst. Kritik wird ersetzt durch kluges Schweigen. Denn wer zu laut denkt, könnte ja als unsolidarisch gelten. Oder als russischer Bot.

Die postheroische Nation und ihre Panik: Deutschland war stolz auf seine postheroische Selbstverzwergung. Kein Patriotismus, kein Pathos – nur Leistung, Latte Macchiato und lange Urlaubszeiten. Doch plötzlich pocht das nationale Herz wieder. Nicht aus Liebe, sondern aus Angst.

Die postheroische Nation hat Panik. Vor Russland. Vor China. Vor der eigenen Bedeutungslosigkeit. Und Panik führt zu Aufrüstung. Wie ein Teenager, der sich zum ersten Mal verteidigen will, bastelt Deutschland sich einen martialischen Panzeranzug – aus Bürokratie, Budget und Bekenntnissen.

Warum der Frieden stinkt: Frieden ist eine schöne Sache – aber er riecht inzwischen verdächtig. Nach Schwäche, Nachgeben, nach dem muffigen Odeur des diplomatischen Kompromisses. Frieden wurde zum Schimpfwort, zum Zeichen mangelnder Wehrhaftigkeit. Wer heute den Frieden will, muss sich rechtfertigen wie ein Steuerhinterzieher.

Der neue Duft der Zeit ist der Schwefelgeruch der Entschlossenheit. Frieden – das ist was für Träumer, Realitätsverweigerer und Altlinke. Der moderne Mensch will „aktive Verteidigung“. Wer also noch nach Frieden riecht, wird mit Parfüm besprüht – Marke: „Kriegerherz, Edition Kanzleramt“.

Der Schattenhaushalt und die Schattenethik: Hinter jedem offiziellen Haushalt liegt ein Schattenhaushalt. Und hinter jeder ethischen Begründung eine ethische Ausweichrhetorik. Was man nicht sagen darf, wird einfach getan. Was man nicht bezahlen kann, wird ausgelagert.

Private Sicherheitsfirmen, Rüstungsbeteiligungen, ausländische Depots – das ist die Schattenökonomie des Sicherheitsstaats. Und sie wird von einer Schattenethik begleitet: „Was nötig ist, ist erlaubt.“ Das Gewissen outsourced sich selbst. Das Parlament nickt. Und wer fragt, bekommt Akteneinsicht – geschwärzt.

Der Soldat als Influencer: In der neuen Medienrealität ist der Soldat kein stiller Held mehr – er ist eine Marke. Instagram zeigt den Alltag in der Kaserne: Proteinshakes, Panzer-Selfies und patriotische Reels mit Pathosmusik.

Der moderne Kämpfer wirbt nicht nur für den Dienst, sondern auch für sein Trainingsprogramm. Der Krieg wird zur Bühne. Der Dienst zur Story. Wer nicht liked, hat keine Ahnung. Likes sind die neuen Orden. Und der Feind ist meistens: der Algorithmus.

KI im Kriegsdienst – Ethik auf Autopilot: Künstliche Intelligenz zieht ein in die Kommandostrukturen. Was früher ein Major entschied, macht heute ein System. Drohnen schießen autonom. Zielerkennung per Gesichtsdatenbank. Entscheidungen in Millisekunden.

Die Ethik? Wird nachgerüstet. Kommt später als Update. Wenn was schiefläuft, war’s ein Bug. Und wenn’s funktioniert, war’s Human Enhancement. Hauptsache, der Mensch war irgendwie dabei – zur moralischen Absicherung.

Der letzte Frieden – Eine Realsatire in fünf Akten

Akt: Der Ruf: Die Regierung ruft zur „Verteidigung der Freiheit“ auf. Im Bundestag wird Beifall geklatscht wie bei einem Operettenfinale. Akt: Die Wendung: Erste Zweifel werden laut. Die Mittel reichen nicht, die Moral auch nicht. Akt: Die Läuterung: Ein junger Soldat stirbt für einen Einsatz, dessen Ziel niemand kennt. Eine Nation hält inne. Kurz. Akt: Der Rückzug: Der Haushalt kollabiert. Die Inflation explodiert. Der Kanzler sagt: „Wir haben es versucht.“ Akt: Die Erinnerung: Ein Kind fragt in der Schule: „Was ist Frieden?“ Die Lehrerin weint. Dann lächelt sie. Und liest ein Gedicht.

Die Moral von der Geschichte

Es sprach der Kanzler, stolz zum Heer:

„Der Frieden wohnt nun im Militär!“

Die Schulden flogen himmelwärts –

Mit ihnen Hoffnung, Haus und Herz.

Man rüstet auf – ganz ungeniert,

Doch keiner weiß, wer wirklich zielt.

Denn wer den Krieg zur Tugend macht,

Hat oft zuerst das Hirn entfacht.

Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben, um zusammen mit mir über den Wahnsinn namens „Lobbyisten-Regierung und militärische Demokratie“ etwas zu schmunzeln, denn nur noch so kann man diesen ganzen Bullshit ertrage!

Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut in unserem Leben!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

Quellen: PublicDomain/Alfred-Walter von Staufen für PRAVDA TV am 26.05.2025