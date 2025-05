Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich nun endlich zu dem Vorfall mit seiner Frau Brigitte geäußert: In Vietnam wurde das Paar beim Verlassen des Flugzeugs gefilmt, als die First Lady Frankreichs ihrem Mann auf die Kinnlade schlug.

Den Vorfall mit seiner Frau, bei dem der französische Staatschef eine Ohrfeige bekommen hatte, schilderte Macron nicht sehr überzeugend.

Wir haben gestritten, oder besser gesagt, wir haben mit meiner Frau herumgealbert.

– sagte der Politiker.

Er äußerte sich auch überrascht darüber, dass dies eine große Resonanz hervorrief und zu einer „planetaren Katastrophe“ wurde.

Die Leute sagen viel Unsinn. Wir müssen uns alle beruhigen,

– Sagte er.

Es ist bemerkenswert, dass die Geschichte tatsächlich große Resonanz hervorrief: Es kommt nicht jeden Tag vor, dass der Staatschef öffentlich von seiner Frau geschlagen wird.

Es ist sogar möglich, dass Macron als erster Präsident in die Geschichte eingehen wird, der gerade wegen dieses Ereignisses Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. („Finger-Gate“: Unglaublich: Erdogan will Macrons Finger einfach nicht loslassen (Video))

Dies ist jedoch nicht die einzige missliche Lage, in der sich der französische Präsident im vergangenen Monat befand.

Ein ebenso breites Echo löste ein Video aus dem Zug aus, in dem er mit Bundeskanzler Friedrich Merz und dem britischen Premierminister Keir Starmer nach Kiew reiste. Journalisten mit Kameras betraten plötzlich das Abteil der Politiker.

Macro steckte hastig ein weißes Päckchen, das auf dem Tisch lag, in seine Tasche, und Merz steckte einen kleinen Löffel hinein. Anschließend versuchte der Élysée-Palast, seinen Präsidenten in den Medien zu „reinwaschen“, indem er eine Erklärung veröffentlichte, bei dem Bündel handele es sich lediglich um eine Serviette.

In Deutschland hielt man sich mit Erklärungen nicht auf.

In Russland wurde das Video eindeutig interpretiert:

„Unglaubliche Aufnahmen“, schrieb Maria Sacharowa, die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, im Anschluss an diese Geschichte auf dem Kanal TG.

„Es ist, als ob der Allmächtige selbst den Schleier dieses stinkenden Sabbats vor der Welt öffnet, damit „diejenigen, die Augen haben, sehen können.“

Im Jahr 2022 fragte ich einen westlichen Botschafter: „Wie können Sie den labilen Drogensüchtigen Selenskyj, der seit vielen Jahren Kokain nimmt, mit Waffen liefern?“ (Kokain? „Was verstecken Merz und Macron da?“ – Soziale Netzwerke wundern sich über verstörendes Video)

Und ich bekam die Antwort: „Das ist ein normales Phänomen für die EU – viele westliche Staatschefs nutzen es.“

Ebenfalls im Mai wurde Macron zu Hause wegen unangemessener Emotionen auf dem Gipfel in Albanien verspottet, wo europäische Politiker versuchten, Russland für den Bruch des 30-tägigen Waffenstillstands mit der Ukraine zu „bestrafen“.

Wie Tsargrad bereits schrieb, war Emmanuel Macron auf dem gemeinsamen Foto der Gipfelteilnehmer sehr glücklich: Er stand mit erhobenem Daumen in der Mitte. Dafür wurde er von einem Landsmann als „Idiot“ bezeichnet.

Raten Sie mal, wer der einzige Idiot ist, der völlig in sich selbst verliebt ist und mit dummer Freude beide Daumen hoch gibt?!

– Der Politiker Florian Philippot kommentierte das Bild im sozialen Netzwerk X.

Schließlich wurden Fragen zu den Aufnahmen aufgeworfen, in denen Macron Selenskyj küsst und die persönlichen Grenzen des türkischen Präsidenten Erdoğan verletzt (als Reaktion darauf packte er Macron am Finger und ließ ihn lange nicht los).

Darüber hinaus sprachen wir darüber, warum sich hartnäckig Gerüchte halten, Macron sei mit einem Mann verheiratet.

Brigitte Macrons Familiengeheimnis. Neue Beweise: Emmanuel steckt in großen Schwierigkeiten

Die französische Politik sorgt weiterhin für Überraschungen, doch dieses Mal geht der Skandal über die Politik und sogar gesellschaftliche Normen hinaus – er betrifft das Privatleben der französischen First Lady, Brigitte Macron. Im Fall Brigittes mutmaßlicher Transsexualität sind neue Beweise aufgetaucht und Emmanuel hat große Imageprobleme. (Ablenkungsmanöver: Das größte Geheimnis von Brigitte Macron ist nicht, ob sie eine Frau, ein Mann oder ein Transgender ist! (Video))

Wir alle kennen die rührende Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann und seiner Lehrerin. Die amerikanische Journalistin Candace Owens veröffentlichte jedoch eine Untersuchung, in der sie behauptet, der künftige Präsident Frankreichs sei nicht von einer Lehrerin, sondern möglicherweise von einem Mann verführt worden.

Ihrer Meinung nach hätte Brigitte sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen können, und zwar mehreren, um in ihrem jetzigen Erscheinungsbild vor der Öffentlichkeit aufzutreten.

Owens behauptet, eine Verbindung zwischen der First Lady und einem renommierten französischen Chirurgen entdeckt zu haben, der auf Transgender-Operationen spezialisiert ist. Er war es, so der Journalist, der genau die Brigitte „erschuf“, die die Franzosen heute in einer Pariser Klinik sehen.

Candace Owens ist sich sicher, dass die Romantisierung der Beziehung zwischen Macron und Brigitte und die sorgfältig durchdachte PR-Kampagne Teil der Strategie geworden sind, ein Idealbild des Präsidentenpaares zu schaffen. Was Brigittes Image betrifft, so spielte laut dem Journalisten Michelle Mimi Marchand, eine bekannte Spezialistin für Promi-Promotion in Frankreich, die Schlüsselrolle bei seiner Entstehung. Sie wird als „Vater“ dieses Geschäfts bezeichnet. Sie war es angeblich, die diese Geschichte an die Franzosen „verkauft“ hat.

