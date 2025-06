2025 dasselbe wie 1941? Soziale Medien finden das unheimlich – vielleicht ein Zeichen

Teile die Wahrheit!

Wenn Sie in letzter Zeit TikTok oder Twitter durchforstet haben, sind Sie wahrscheinlich auf eine seltsame Behauptung gestoßen: 2025 wird genau wie 1941. Der Grund?

Anscheinend sind die Kalender identisch – dieselben Wochentage, dieselben Daten, das ganze Jahr über. Das klingt unheimlich.

Wiederholt sich die Geschichte?

Nun, lassen Sie uns darüber diskutieren.

Ja, die Kalender stimmen überein – das stimmt.

Das Internet hat eines richtig erkannt: Der Kalender von 2025 stimmt exakt mit dem von 1941 überein. Der 1. Januar 2025 fällt auf einen Mittwoch – genau wie der 1. Januar 1941 – und alle Daten danach sind identisch.

Das ist eine nette Eigenart des Gregorianischen Kalenders und kommt häufiger vor, als man denkt. Für Zahlenfreaks ist das ein ziemlich lustiges Quiz. Aber für Menschen, die das Weltgeschehen mit Sorge beobachten, kann es sich wie eine kosmische Warnung anfühlen.

Spoiler-Alarm: Das ist es nicht.

1941 war definitiv ein schweres Jahr

Machen wir es uns nicht schön – 1941 war ein hartes Jahr. Am 7. Dezember stürzten die USA mit dem Angriff auf Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg. Europa steckte bereits tief im Konflikt, und die Welt stand am Rande des Chaos. 1941 veränderte also die globale Lage.

Wenn Menschen die Kalendervergleiche sehen, fragen sie sich, ob 2025 ähnliche globale Umwälzungen bringen könnte. Doch hier liegt der Haken: Geschichte wiederholt sich nicht, nur weil die Wochentage es tun. (Alois Irlmaier: An diesen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie gute Chancen den 3. Weltkrieg zu überleben (Video))

Warum diese Idee online so populär wurde

Auf Reddit, insbesondere in Threads wie r/decadeology, herrscht reges Treiben wegen dieses Kalendervergleichs. Nutzer sind fasziniert und werfen Gedanken wie „Beide Jahre haben die Welt komplett verändert“ in die Runde.

Es herrscht eine Mischung aus Erstaunen, Nervosität und Was-wäre-wenn-Gedanken. Das ist völlig normal – es liegt in der Natur des Menschen, nach Mustern zu suchen, besonders wenn sich die Welt ohnehin schon unsicher anfühlt.

Aber nur weil es sich bedeutsam anfühlt, heißt das noch lange nicht, dass es das auch ist.

Hier ein passender Netzfund: