2025 Pandemie-Notfall … mysteriöse Ereignisse auf der ganzen Welt!

Teile die Wahrheit!

Während die Welt schläft, vollenden die Architekten der Kontrolle ihr Meisterwerk. Am 6. Juni 2025 unterwarf die Weltgesundheitsorganisation, unterstützt von 124 Marionettenregierungen, die Menschheit – unter dem Deckmantel der „globalen Gesundheit“.

Das Pandemie-Abkommen ist das Kronjuwel eines jahrzehntelangen Plans zur Zentralisierung der Kontrolle unter nicht gewählten Technokraten.

Es ist die Generalprobe der Neuen Ordnung, und alles hat sich zusammengefügt.

SIE WUSSTEN, SIE PLANEN, SIE FÜHRTEN AUS

Tun wir nicht so, als wäre das aus dem Nichts gekommen. Schon vor einem Jahrzehnt munkelten Virologen und Schattenagenten von einem Virus – einem neuartigen Erreger, der von Tieren auf Menschen überspringen könnte. Primat oder Fledermaus? Egal.

Was zählte, war die Geschichte: „Ein Coronavirus, wahrscheinlich von einem chinesischen Markt.“

Dieses Drehbuch funktionierte 2019 perfekt. COVID-19 war nie ein Schock. Es war ein Testlauf . Jetzt ist die Fortsetzung da – und dieses Mal wurden sämtliche Sicherheitsvorkehrungen aufgehoben.

Der neue Vertrag – vom Marionetten-Generaldirektor der WHO als „historischer Meilenstein“ gefeiert – gibt einem Mann die Macht, eine Pandemie allein auf Grundlage von Risiken auszurufen , nicht aufgrund von Beweisen, Todesfällen oder Ausbrüchen. Schon der Hauch einer Möglichkeit, und die globale Maschinerie setzt sich in Bewegung. (Die nächste Pandemie ist bereits finanziert: Wer dahinter steckt)

LOCKDOWNS: DER PLAN FÜR DIE COMPLIANCE

Es geht nicht um Gesundheit. Das war nie der Fall. Die globalen Lockdowns von 2020 bis 2022 waren keine Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit – es waren Experimente des Social Engineering .

Sie zerstörten kleine Unternehmen, brachten Proteste zum Schweigen, machten Überwachung zur Normalität und erteilten den Massen eine Lektion: Gehorchen.

Derselbe Plan ist nun direkt im Vertrag von 2025 verankert – nicht namentlich, sondern in verschlüsselter Form. „Gesamte Regierung, gesamte Gesellschaft.“ Das sind nicht nur Worte.

Es sind Mandate für landesweite Shutdowns, erzwungene medizinische Compliance, Reisebeschränkungen und Zensur – umgesetzt mit einem Federstrich.

300x250

Dies ist das legalisierte globale Kriegsrecht , und es wurde bereits unterzeichnet.

Die Eliten haben die nationale Souveränität abgeschafft

Lassen Sie sich nicht von der Rhetorik täuschen. Die WHO besteht darauf, dass der Vertrag die „nationale Souveränität“ respektiert.

Doch wenn Großbritannien unter der neuen Starmer-Regierung seine Entscheidungsbefugnis der WHO überträgt, wird Souveränität zum Theater . Es ist ein Hütchenspiel.

300x250 boxone

Die wirklichen Entscheidungen werden in Genf getroffen – nicht in London, nicht in Washington, nicht in Berlin.