Ärztin untersucht mRNA-Impfstoffe und entdeckt besorgniserregende Ergebnisse (Video)

Die US-amerikanische Ärztin Dr. Suzanne Humphries, bekannt durch ihre kürzliche Teilnahme am Joe Rogan-Podcast, hat sich mit dem Pfizer-Impfstoff auseinandergesetzt und dabei eine Entdeckung gemacht, die sie in Erstaunen versetzte.

Unter Verwendung eines Dunkelfeldmikroskops beobachtete sie die Impfstoffflüssigkeit und sah zunächst Partikel, die wie Kreise und Quadrate aussahen.

„Ich war überrascht und fand es sehr interessant“, sagte sie in einem Interview mit Shannon Joy.

Als sie den Impfstoff über Nacht stehen ließ, bildeten sich lange Fäden, die sie zunächst für unbedeutend hielt. Doch als sie zurückkehrte, entdeckte sie eine Struktur, die sie an eine Leiterplatte erinnerte – ein Bild, das sie „ziemlich verunsicherte“.

Humphries gab an, dass sie sich nach dieser Entdeckung von den weiteren Untersuchungen zurückzog, da sie weiß, dass ihre Position zu Impfstoffen sie in Gefahr bringen könnte.

„Ich habe schon genug Morddrohungen erhalten. Ich brauche nicht auch noch, dass das Impfstoffunternehmen hinter mir her ist“, erklärte sie.

Bedenken und Risiken der mRNA-Impfstoffe

Humphries, die in der Vergangenheit auch andere Impfstoffe wie die gegen Masern und Grippe untersucht hatte, fand diese Partikel in diesen älteren Impfstoffen nicht.

Sie äußerte ihre Besorgnis darüber, dass die neuen mRNA-Impfstoffe möglicherweise gefährliche oder unerforschte Bestandteile enthalten könnten. (Medien Blackout: Japanische Regierung gibt zu, dass jede mRNA-Impfung die Lebenserwartung um 10 Jahre verkürzt (Video))

„Was passiert, wenn das unter dem Mikroskop passiert? Was passiert dann sonst mit uns?“, fragte sie und brachte die Idee auf, dass sich hinter den Impfstoffen Technologien verbergen könnten, die die Gehirnfunktionen und Stimmungen der Menschen beeinflussen könnten.

In Bezug auf die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) und neue Technologien zur Überwachung und Beeinflussung von Menschen erklärte Humphries, dass die Entwicklung dieser Technologien nicht in die richtige Richtung gehe.

„Die Dinge werden immer schlimmer. Sie entwickeln sich nicht in eine Richtung, mit der ich zufrieden bin“, sagte sie und betonte, dass die Einführung von KI und neue Verträge, die zur Zeit abgeschlossen werden, der Zukunft der Menschheit schaden könnten.

Kritik an der aktuellen Situation

Humphries äußerte sich auch kritisch über die Politik des US-amerikanischen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. Sie räumte zwar ein, dass er möglicherweise sein Bestes tue, jedoch zeigte sie sich besorgt, dass es keine wirklichen Fortschritte gebe.

Sie erinnerte daran, dass viele der aktuellen Probleme, die durch die COVID-19-Pandemie und die Impfkampagnen entstanden sind, hätten vermieden werden können, wenn sich die Menschen frühzeitig gegen die politischen Maßnahmen gestellt hätten.

„Wenn während der COVID-Epidemie alle Nein gesagt hätten, wären wir jetzt nicht in dieser Situation“, resümierte Humphries, die die Menschen aufforderte, sich zu mobilisieren und ihre eigene Macht zurückzuholen.

Sie warnte vor den potenziellen Gefahren einer Zukunft, in der Technologien wie KI immer mehr in das tägliche Leben und die körperliche Integrität der Menschen eingreifen könnten.

Fazit

Dr. Suzanne Humphries’ Untersuchung des Pfizer-Impfstoffs und ihre Aussagen zu den darin gefundenen Partikeln werfen viele Fragen auf. Besonders besorgniserregend ist ihre Entdeckung von Fäden, die sich unter bestimmten Bedingungen bildeten und an Leiterplatten erinnerten.

Ihre Bedenken über die zukünftige Verwendung von Technologien zur Beeinflussung der menschlichen Psyche und die Rolle von KI in der Gesellschaft sind ebenfalls nicht unbegründet.

Die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und die sich schnell entwickelnde digitale Technologie werfen bedeutende ethische und sicherheitspolitische Fragen auf, die dringend geklärt werden müssen, um die Zukunft der Menschheit zu sichern.

Westen im Sterbehoch, Osten im Normalbereich – Dr. John Campbell schlägt Alarm – mRNA-Impfstoffe wirken

Fünf Jahre nach Beginn der globalen Corona-Pandemie registrieren zahlreiche westliche Länder weiterhin eine signifikant erhöhte Sterblichkeit – und niemand scheint es zu erklären oder aufzuklären. In einem neuen, eindringlichen Video analysiert der britische Gesundheitswissenschaftler Dr. John Campbell umfangreiche Daten zur anhaltenden Übersterblichkeit – und stellt unbequeme Fragen zur Rolle von Impfpolitik, Datenverweigerung und systematischer Ignoranz.

„In den meisten westlichen Ländern sterben weiterhin mehr Menschen als erwartet – aber nicht in Osteuropa. Was ist der Unterschied?“ – Dr. John Campbell

Westliche Länder: Dauerhaft erhöhte Sterblichkeit

Campbell stützt sich auf Daten der Plattform Our World in Data und zeigt: In Ländern wie den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, den Niederlanden, Irland, Deutschland, Frankreich, Israel, Südkorea, Japan, Taiwan und Singapur liegt die Übersterblichkeit seit Jahren konstant über dem Normalwert, häufig im Bereich von 10 bis 20 Prozent, in Japan teils über 27 Prozent.

Die Lage sei umso alarmierender, weil nach der Pandemie eigentlich ein Rückgang der Sterbezahlen zu erwarten gewesen wäre. Viele besonders anfällige Personen seien bereits 2020 verstorben – etwa durch Überbehandlung mit Midazolam oder durch andere Faktoren der Pandemiebekämpfung. Stattdessen bleibe die Sterblichkeit auf „unerklärlich hohem Niveau“.

Osteuropa und Russland: Ein gegenteiliges Bild

Im Gegensatz dazu sei in Russland, Rumänien, Armenien, Georgien und Kasachstan eine geringere Sterblichkeit als erwartet zu verzeichnen – exakt das, was man nach einer Pandemie annehmen würde.

Campbells zentrale These: Diese Länder hätten auf den breiten Einsatz von mRNA-Impfstoffen verzichtet, was womöglich eine entscheidende Rolle spiele. Eine Korrelation sei deutlich sichtbar – und diese dürfe nicht reflexhaft abgewiesen werden.

„Korrelation ist nicht Kausalität“? – Doch manchmal schon

Campbell wehrt sich ausdrücklich gegen den häufigsten Einwand: „Korrelation bedeutet nicht Kausalität“. Er erinnert daran, dass auch die Zusammenhänge zwischen Rauchen und Lungenkrebs, Asbest und Mesotheliom oder Zucker und Fettleibigkeit zunächst nur Korrelationen waren – bis die Forschung die Kausalität bestätigte.

„Man darf Korrelationen nicht arrogant verwerfen. Man muss sie ernst nehmen und wissenschaftlich untersuchen.“ Wissenschaftliches Versagen und unterdrückte Aufklärung Besonders scharf kritisiert Campbell, dass etwa im Vereinigten Königreich das nationale Amt für Gesundheitsdaten inzwischen keine detaillierten Aufschlüsselungen mehr veröffentlicht – etwa zur Altersverteilung der Todesfälle.

In Ländern wie den USA beginne die Untersuchung langsam, doch in Großbritannien herrsche eine politische Gleichgültigkeit gegenüber Millionen potenziell vermeidbaren Todesfällen. Er erinnert an die Bradford-Hill-Kriterien, mit denen sich kausale Zusammenhänge in der Epidemiologie identifizieren lassen – viele dieser Kriterien seien bei der Übersterblichkeit erfüllt: Länderspezifisch konsistente Daten

Plausible biologische Mechanismen bei mRNA-Impfstoffschäden

Zeitlicher Zusammenhang von Ursache und Wirkung

Dosis-Wirkungs-Beziehungen

Bestätigung durch Grundlagenforschung

Teilweise Umkehrbarkeit „Es ist alles da. Und trotzdem ignorieren es die Behörden." Fazit: Eine ignorierte Gesundheitskrise Dr. Campbells Appell ist klar: Die anhaltende Übersterblichkeit in westlichen Ländern sei kein Zufall, sondern ein epidemiologisches Alarmsignal – das systematisch verdrängt werde. Die Regierungen müssten endlich ernsthaft untersuchen, welche Rolle Impfstoffe, Pandemiemanagement und andere Faktoren spielen. „Vielleicht zählt menschliches Leben einfach nicht mehr. Vielleicht gibt es Wichtigeres. Aber ich hätte gedacht, dass Millionen unnötige Tote jemanden interessieren sollten." Video: Direkt zum Video: Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 24.06.2025

