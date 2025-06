Akku ohne Anschluss – Das Milliardengrab Northvolt  

Und Northvolt selbst? Die Firma hat durch die Vorabüberweisungen und Bürgschaften zumindest kein eigenes Kapital versenkt. Ein cleveres Modell. Wie ein Start-up mit Staatsbürgschaft. Risikokapital mit Risikovermeidung. Sozialismus für die Konzerne, Kapitalismus für das Volk.

In Heide selbst ist von Euphorie nichts mehr zu spüren. Was zur goldenen Zukunft werden sollte, ist zum Symbol für politische Ohnmacht und gebrochene Versprechen geworden.

Bäcker Torge Claussen sagt resigniert: „Wir hatten Hoffnung. Ich hab sogar neue Leute eingestellt, weil ich dachte, hier ziehen bald Hunderte zu. Jetzt hab ich sie auf Kurzarbeit.“

Landwirtin Elke Petersen zeigt auf die umzäunte Fläche: „Da hinten wollten wir eigentlich Bioland erweitern. Jetzt ist es ein Brachland mit VIP-Zugang. Kein Akku, kein Strom, kein Nutzen.“

Ein Lehrer der Gemeinschaftsschule, der anonym bleiben möchte: „Man hat uns Tablets versprochen, Weiterbildung, neue Schulwege. Alles kam mit dem Northvolt-Traum. Und jetzt? Nur Enttäuschung.“

In der Region fühlt man sich benutzt. Nicht beteiligt. Nicht informiert. Nur als Kulisse.

Was bleibt, ist ein Sicherheitszaun, ein paar frisch asphaltierte Wege ins Nichts und eine Frage, die immer lauter wird:

Wer trägt die Verantwortung?

Wenn Milliarden an Steuergeldern in den Sand gesetzt werden, sollte man meinen, dass auch politische Konsequenzen folgen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die politisch Verantwortlichen ducken sich weg. Die Devise: verwaschene Floskeln statt klare Reue, Selbstlob statt Schuldeingeständnis.

Robert Habeck, federführend für die Northvolt-Ansiedlung, sprach von einer „unvorhersehbaren Marktentwicklung“. Olaf Scholz erklärte, man müsse „lernen, in Krisenzeiten flexibel zu bleiben“. Der grüne Umweltminister von Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, betonte: „Es war ein mutiger Versuch.“

Doch Mut ist kein Freibrief für Milliardenverschwendung. Und Flexibilität ersetzt keine Verantwortung.

Wie hoch ist der wahre Schaden?

Schätzungen unabhängiger Haushaltsprüfer gehen davon aus, dass neben den offiziell 900 Millionen Fördermitteln auch weitere über 1,1 Milliarden Euro an Kosten für vorbereitende Infrastruktur, Gutachten, Umweltverträglichkeitsverfahren, kommunale Bauleistungen und stillgelegte Landwirtschaft geflossen sind. Hinzu kommen Opportunitätskosten durch die versäumte Entwicklung alternativer Vorhaben.

Die wahre Schadenssumme: über 2 Milliarden Euro. Geld, das für Schulen, Pflegekräfte, Digitalisierung oder Energienetze hätte eingesetzt werden können.

Warum wird niemand zur Rechenschaft gezogen?

Weil in Deutschland politische Verantwortung selten juristische Folgen hat. Weil Aufsichtsräte voller Parteifreunde sitzen. Weil Ministerien ihre eigenen Kontrollinstanzen bezahlen. Und weil das Narrativ vom „wohlmeinenden Irrtum“ zu oft zieht.

Staatsanwälte winken ab: Kein Anfangsverdacht. Untersuchungsausschüsse werden von Mehrheiten blockiert. Und die Presse? Fragt einmal kritisch nach, dann kehrt sie zur Rolle der Hofberichterstattung zurück.

Wieviel Korruption war im Spiel?

Korruption ist schwer zu beweisen, doch auffallend ist:

Zahlreiche Vergaben erfolgten ohne Ausschreibung.

Ex-Staatssekretäre wechselten zu Beraterfirmen, die plötzlich Projektaufträge erhielten.

Planer aus Ministerien trafen sich mit Northvolt-Lobbyisten bei „privaten Innovationsdialogen“.

Ein prominenter grüner Bundestagsabgeordneter wurde nach Projektbeginn Aufsichtsrat in einer Zulieferfirma.

Was nach Zufall klingt, häuft sich zu einem System. Ein System, in dem Netzwerke wichtiger sind als Nachweise, in dem öffentliche Mittel private Gewinne sichern und in dem politisches Scheitern keine Konsequenzen hat – außer für die, die zahlen müssen: das Volk.

Kapitel 7: Lessons learned oder Lügen gelernt – Was bleibt vom Batterie-Märchen?

Am Ende bleibt ein Lehrstück über den Zustand einer politischen Klasse, die mit Milliarden jongliert, aber mit Verantwortung nicht umgehen kann. Northvolt in Heide wird nicht als Symbol des Fortschritts in die Geschichtsbücher eingehen, sondern als Mahnmal politischer Überschätzung und ökonomischer Realitätsverweigerung.

Die Frage, was man daraus lernen kann, bleibt offen.

Vielleicht dies: Dass Industriepolitik nicht durch Wunschdenken ersetzt werden kann. Dass Milliardenförderungen kein Ersatz für fundierte Machbarkeitsstudien sind. Dass „Transformation“ kein Freibrief für jedes teure Prestigeprojekt sein darf. Und dass politisches Prestige selten mit wirtschaftlichem Sachverstand einhergeht.

Doch der Verdacht drängt sich auf: Die Entscheidungsträger haben nichts gelernt. Sie verweisen weiter auf die „große Linie der Transformation“, planen das nächste Leuchtturmprojekt, suchen den nächsten Konzern, dem man Milliarden überweist. Und nennen das dann Fortschritt.

Für das Land jedoch ist es ein Rückschritt – aus Hoffnung wurde Leere, aus Industriepolitik wurde Politfarce. Und aus Heide? Wurde eine Anekdote.

„Sie säen Wind, doch ernten Geld,

der Acker bleibt – ein leeres Feld.

Die Bagger ruh’n, der Sekt ist kalt,

der Bürger zahlt – der Staat verwaltet.

Minister grinsen, keiner geht,

der Rücktritt ist ein Fremdgerät.

Was bleibt von all dem Öko-Stuss?

Ein Denkmal aus Subventionsverdruss.“

(Alfred-Walter von Staufen)

Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben! Ich hoffe, dass wir mit diesem kurzweiligem Artikel ein kleines Lächeln zaubern konnten, in diesem „heißesten Mai aller Zeiten“ 😉!

Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist ein hohes Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 01.06.2025