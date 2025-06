Akute Atomkriegsgefahr: „Putin ist wütend – Was Sie bisher gesehen haben, ist erst der Anfang“

Teile die Wahrheit!

Nach dem ukrainischen Angriff auf Russlands strategische Bomberflotte sei die Welt dem Rand eines atomaren Schlagabtauschs so nah wie seit der Kubakrise nicht mehr gewesen.

Das berichten der frühere britische Diplomat Alastair Crooke und der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson unter Berufung auf einen russischen General.

Die Welt stand seit der Kubakrise 1962 nicht mehr so nah am Rand eines Atomkriegs wie in diesen Tagen. Das ist die erschreckende Botschaft des ehemaligen britischen Diplomaten Alastair Crooke, die er unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten russischen General in einem auf X veröffentlichten Video äußerte.

Konkret geht es um die ukrainischen Drohnenangriffe auf die strategische Bomberflotte Russlands. Demnach habe der General gesagt:

„Sehen Sie, wir waren so nah an einem nuklearen Schlagabtausch wie während der Zeit der Kubakrise. So nah waren wir noch nie dran. Putin war wütend.

Hören Sie also nicht auf die Leute, die sagen: ‚Ach, wissen Sie, wir spielen das herunter.‘ Wir spielen das nicht herunter. Die Lage ist sehr ernst.“

Laut dem, was er aus Moskau gehört habe, zeigt sich Crooke sicher, „dass Putin in seinem Gespräch mit Trump kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er war ziemlich direkt.“

‼️ Former GB Diplomat Alastair Crooke‼️

“A Russian general just dropped a chilling warning: ‚We came closer to nuclear war than during the Cuban Missile Crisis.‘ Putin is FURIOUS—despite Lavrov’s attempts to downplay it. And when he spoke to Trump? No punches pulled. Now Russia’s… pic.twitter.com/NqrwaToAl2 — Mark (@Mark4XX) June 12, 2025

Wenige Tage nach dem von Kiew als „Operation Spinnennetz“ bezeichneten Angriff auf russische Militärflugplätze hatte der US-Präsident mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert.