Am Sonntag kommt das neue „Weltuntergangsszenario“ der Simpsons (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Simpsons sagten voraus, dass am 29. Juni 2025 alles stillstehen würde. In der Folge von 1998 kommt es in Springfield zu einem kompletten Stromausfall.

Kurz bevor es passiert, blinkt das Datum im Kalender zum letzten Mal auf – der 29. Juni. Professor Frank schreit, dass das Ende gekommen ist. Kent Brockman, ganz ruhig, sagt: Wir sehen uns in der Steinzeit. A

ber das ist noch nicht alles.

Im Jahr 2013 erwähnt Herr Burns beiläufig, dass das Ende der Energie bereits geplant sei. Halten Sie die Szene im richtigen Moment an, und das Datum wird klar: 29. Juni 2025.

Weltweiter Stromausfall, totaler Zusammenbruch oder noch Schlimmeres!

Die Vorhersagen der Simpsons für 2025 sind erschreckend genau und werden Ihnen Gänsehaut bereiten.

Seit über drei Jahrzehnten unterhalten die Simpsons Millionen von Zuschauern mit ihren urkomischen Parodien, satirischen Darstellungen und unvergesslichen Charakteren.

Doch neben den Lachern hat etwas anderes die Aufmerksamkeit der Zuschauer unauffällig gefesselt: das unglaubliche Talent der Serie, reale Ereignisse vorherzusagen, manchmal Jahre bevor sie eintreten.

Ob zukünftiger Präsident, Popkultur-Ikonen oder virale Nachrichtenmeldungen – die gelbhäutigen Bewohner von Springfield haben die seltsame Angewohnheit, sich in kulturelle Wahrsager zu verwandeln. (Alois Irlmaier: An diesen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie gute Chancen den 3. Weltkrieg zu überleben (Video))

Das ist kein Zufall. Internet-Detektive und Popkulturkritiker haben lange Listen von Fällen zusammengestellt, in denen die Serie Handlungspunkte ausstrahlte, die späteren Schlagzeilen unheimlich ähnelten.

Von Präsidentschaftswahlen bis hin zu Unternehmensübernahmen sind die Parallelen sowohl amüsant als auch seltsam erschreckend. Jetzt, kurz vor dem Jahr 2025, ist die Diskussion immer dieselbe: „Haben die Simpsons das auch vorhergesagt?“

300x250

Lassen Sie uns einige der umwerfendsten Vorhersagen der Show noch einmal durchgehen – von Trumps politischem Aufstieg bis hin zu den Tragödien rund um die Titanic – und herausfinden, warum animierte Satire manchmal reale Ereignisse widerspiegelt.

Die Simpsons-Vorhersagen: 8 Mal sagte die Serie die Zukunft mit erschreckender Genauigkeit voraus

1. Donald Trump als Präsident – ​​schon im Jahr 2000

Fast zwei Jahrzehnte vor dem Schock der realen Welt im Jahr 2016 strahlten die Simpsons im Jahr 2000 „Bart to the Future“ aus. Die Handlung stellte Präsidentin Lisa Simpson vor, die das Amt von ihrem Vorgänger übernahm, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten war – ja, Präsident Trump.

300x250 boxone

Dieser Witz war als skurriler Hinweis auf Donald Trumps frühere politische Flirts über die Reformpartei gedacht. Der eigentliche Knaller kam 2016, als Trump die Präsidentschaft gewann, und erneut 2024, als er auf die politische Bühne zurückkehrte. Die Serie hatte damals keinen Grund zum Lachen, und die Zuschauer auch nicht, als die Realität sie einholte.