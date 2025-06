DER nukleare Showdown IST JETZT IM SPIEL

Um es ganz klar zu sagen: Pakistan ist nicht der Irak. Es ist nicht Syrien. Es ist keine Marionette mit viel Öl.

Es handelt sich um einen hochgerüsteten Atomstaat mit:

Über 165 Atomsprengköpfe

Ein hochdiszipliniertes Militär

Langjährige Allianzen mit mehreren islamischen Mächten

Ihre Aussage ist nicht nur leeres Gerede – sie ist ein Warnsignal für die gesamte Weltordnung. Sollte sich der Konflikt weiter ausweiten und Israel tiefer in den Iran oder Libanon vordringen, hat sich Pakistan nun als letzter Dominostein positioniert.

Analyse: So beginnen globale Kriege. Nicht mit offiziellen Erklärungen – sondern mit Pulver, Zündschnüren und Narren, die so tun, als würde sich das Feuer nicht ausbreiten.

SCHLUSSBEMERKUNG: DAS IST KEINE PROGNOSE – ES IST EINE DETONATION

Wir stehen nicht „am Rande der Krise“. Wir „steuern nicht auf eine Krise zu“. Wir stecken mittendrin.

Alex Jones hat uns genau erklärt, wie sich das entwickeln würde – und es entwickelt sich schneller, als sich irgendjemand vorgestellt hat.

Netanjahu und der Tiefe Staat glaubten, sie könnten im Nahen Osten Gott spielen.

Sie dachten, sie könnten ewig Druck ausüben, provozieren und Profit daraus schlagen.

Aber jetzt?

Die muslimische Welt ist wach. Atommächte sind in Alarmbereitschaft. Allianzen verschieben sich in Echtzeit.

Und Alex Jones?

Er hatte Recht. Wieder einmal. Und jetzt holt der Rest der Welt auf – eine Explosion nach der anderen.

MASSIVE WWIII ESCALATION: The Nuclear-Armed Pakistani Government Says The Arab & Muslim World Must Unite In The Fight Against Israel

As I Predicted, This Is The Result Of Netanyahu Pushing For Regime Change In Iran— Their Islamic Neighbors Aren’t Going To Put Up With That pic.twitter.com/jBkbj91V4N

— Alex Jones (@RealAlexJones) June 16, 2025