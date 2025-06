Bewohner verzweifeln: Dritter Stromausfall in 6 Tagen in Rüsselsheim

Teile die Wahrheit!

Nicht nur die 65.000 Bewohner von Rüsselsheim verzweifeln langsam, auch die Stadtwerke sind mit ihrem Latein am Ende. Am Samstag fiel zum dritten Mal innerhalb einer Woche der Strom in der Opel-Stadt aus.

Um 8.45 Uhr ging in rund 8000 Haushalten das Licht aus, oder gar nicht erst an – und das für ganze fünf Stunden. Betroffen waren die drei Rüsselsheimer Stadtteile Dicker Busch, Haßloch-Nord und Rübgrund.

Fünf Stunden mussten die Menschen in der Stadt in Hessen auf alles verzichten, was mit Strom betrieben wird.

Strom schon 25 Stunden weg

„Wir haben großes Verständnis für die Sorgen, Kritik und verständliche Wut derer, die mit den Folgen der Ausfälle zu kämpfen hatten“, sagte der Stadtwerke-Chef Maik Landwehr. „Wir wissen, dass so eine Situation belastend ist – emotional, organisatorisch und für manche auch wirtschaftlich.“

Besonders ärgerlich: Bereits am Montag und am Mittwoch war der Strom für insgesamt mehr als 25 (!) Stunden in den drei Stadtteilen schon weg.

Auf ihrer Internetseite teilen die Stadtwerke mit, dass erneut ein Kurzschluss im Erdreich dafür sorgte, dass durch eine Kettenreaktion gleich 16 Stationen keinen Strom mehr verteilen konnten.

Während die meisten Haushalte zeitnah wieder mit Strom versorgt werden konnten, gingen die letzten rund tausend Haushalte erst kurz vor 14 Uhr wieder ans Netz.

Wodurch es zu den Kurzschlüssen und den von ihnen ausgelösten Kettenreaktionen kam, ist derzeit noch unklar.

„Wir sind dran und werden in die Analyse gehen“, sagte Landwehr. Vorrang habe aber, die schadhaften Stellen im Stromnetz zu reparieren.

