Darum geht die Show weiter: „Glückwunsch, Welt, nun ist Zeit für Frieden!“ – Donald Trump

Diesen inakzeptablen Entwicklungen müsse sofort ein Ende gesetzt werden, heißt es weiter. Russland ruft dazu auf, der bewaffneten Eskalation Einhalt zu gebieten und von provokativen Aktionen und Äußerungen abzusehen. Heute sei mehr denn je eine Rückkehr zu politischen und diplomatischen Bemühungen und zur Achtung der internationalen Legalität erforderlich.

Zu diesem Zweck wird Russland seine energische Linie auf den Plattformen der #UN und der #IAEA im Rahmen der bilateralen Kontakte mit verschiedenen Parteien weiter ausbauen.

Pentagon: Keine Todesopfer auf US-Basen – Arabische Golfstaaten verurteilen iranischen Vergeltungsschlag

Nach Angaben des Pentagons gab es bei dem iranischen Angriff auf die US-Militärbasis in Katar keine Todesopfer oder Verletzte unter dem US-Personal. Der Luftwaffenstützpunkt Al Udeid sei mit ballistischen Raketen kurzer und mittlerer Reichweite angegriffen worden, erklärte ein Vertreter des Ministeriums. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Berichte über amerikanische Verletzte. Die Lage werde weiterhin genau beobachtet, erklärte er weiter.

Saudi-Arabien ist bereit, Katar in jeder erdenklichen Weise bei seiner Reaktion auf die iranischen Angriffe zu unterstützen, erklärte das Außenministerium des Königreichs.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilten den Angriff Irans auf einen US-Stützpunkt in Katar, wie die Nachrichtenagentur WAM berichtet.

Zusammenfassung zum iranischen Raketenangriff auf US-Basen am Persischen Golf

Iran hat als Antwort auf das US-Bombardement ballistische Raketen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid in Doha abgefeuert, von denen mehrere an ihrem Ziel eingeschlagen sein sollen. Die genaue Zahl der gestarteten Raketen ist noch unklar. Kurz zuvor hatte Katar den Luftraum geschlossen.

In einer Erklärung der Islamischen Revolutionsgarden heißt es:

„Dieser Stützpunkt ist das Hauptquartier der Luftwaffe und die größte strategische Einrichtung der US-Terroristenarmee in der westasiatischen Region“.

Das Pentagon hat inzwischen den Angriff bestätigt und mitgeteilt, es habe keine Verletzten gegeben. Mehrere Medien meldeten, Katar und die Vereinigten Staaten seien mehrere Stunden vor dem Angriff davon informiert worden. Die US-Flugzeuge, die ansonsten in Al-Udeid stationiert sind, waren schon vor Tagen abgezogen worden.

2020 hatte es nach dem Mord am iranischen General Quasem Soleimani durch die Vereinigten Staaten im Irak als Reaktion des Iran einen Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt gegeben, vor dem ebenfalls zuvor gewarnt worden war.

Dieses Statement ist durchaus bemerkenswert:

„Der Iran greift den US-Stützpunkt in Katar an (warum haben wir dort überhaupt noch einen Stützpunkt?), weil er weiß, dass er Katar dadurch nicht in den Konflikt hineinziehen wird. Würde er US-Streitkräfte in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten angreifen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass diese Länder sich einmischen würden, deutlich höher. Zweifellos hat der Iran diesen Vergeltungsschlag mit Katar koordiniert.“

Dazu sollte noch erwähnt werden, dass die iranischen Raketen eine quasi leergeräumte US Basis beschiessen, was darauf schliessen lässt, das wohl alle Seiten über alles informiert waren.

Was wird uns hier dargeboten? 🤔🙂

Eine Q / Deep State Show und die Tastaturhelden glauben wirklich jeden Mist, wie hier:

(In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

TRUMP FORDERT KHAMENEIS KAPITULATION, WÄHREND IRAN UND ISRAEL VOR EINER GEMEINSAME RÜCKSCHLAG DER ELITE STEHEN

Die Illusion des Krieges ist zerplatzt. Am 17. Juni stellte Trump sein letztes Ultimatum – nicht nur an Ayatollah Khamenei, sondern an die gesamte globale Elite, die sich hinter Iran und Israel verbirgt. Dabei ging es nicht um Diplomatie. Es war ein strategischer Tötungsbefehl, getarnt als Präzision, direkt auf das zweiköpfige Monster gerichtet, das Tel Aviv und Teheran seit Jahrzehnten als Schachfiguren benutzt. Trump nannte nicht nur den Feind, sondern auch dessen Ziel: globale Kontrolle durch vorgetäuschte Konflikte, Finanzwäsche und verdeckte Biowaffen. Khamenei wurde zur Kapitulation aufgefordert. Netanjahus Name folgte ihm dicht auf den Fersen.

Dies ist kein Kampf zwischen Ost und West. Es geht um die gemeinsame Zerschlagung zionistischer Geheimdienste und iranischer Kleriker-Marionetten, die seit langem denselben Herren dienen. Das sogenannte Bündnis mit Israel diente als Deckmantel für Waffenhandel, Schmuggelrouten, KI-basierte psychologische Operationen und manipulierte Wahlsysteme, die durch eingeschleuste Mossad-Agenten in US-Technologieunternehmen manipuliert wurden. Die versiegelten Anklagen liegen vor. Militärtribunale werden sie im Juli entsiegeln. Die Space Force hat Khameneis digitale Signatur bereits im Satellitennetz gespeichert. Er ist in die Enge getrieben. Und Netanjahus verzweifelter Versuch, ihn zu ermorden, ist keine Strategie – es ist Selbsterhaltung.

Trumps Abgang vom G7-Gipfel war ein Signal. Phase drei hat begonnen. Im Lagezentrum koordinierten Flynn, Vance, Patel und das Kommando der Space Force einen Angriff auf mehrere Ziele – sowohl auf iranische Atombunker als auch auf israelische Geheimdienste, die Kriegsdaten an die geheimen NATO-Einrichtungen weiterleiten. Fordow ist kompromittiert. Die Anlage beherbergte mehr als nur Uran. Sie war ein Geheimdienst für synthetische Biologie, Geoengineering-Archive und Adrenochrom-Handel, verborgen hinter der Immunität der IAEA. Die Karten wurden sichergestellt. Die Akten sind in US-amerikanischer Hand. Trump verhandelt nicht. Er baut ab.

Psychologische Operationen aus Tel Aviv laufen seit Jahren – KI-gesteuerte Bots, digitale Überwachung, Deepfake-Erpressungstools, alles mit dem Ziel, Patrioten als Extremisten darzustellen. Die Mediensperre ist koordiniert. Doch Trumps Schweigen spricht Bände. „Wir werden ihn nicht ausschalten … zumindest nicht vorerst.“ Eine letzte Chance. Ergeben oder enttarnt werden. Inzwischen hat die Space Force bereits die verschlüsselten Signale der Einheit 8200 abgefangen – Informationen, die an China und Frankreich verkauft wurden, um Trumps nächsten Schritt zu sabotieren. Es scheiterte. Frequenzen geknackt. Netzwerke isoliert. Schachmatt.

Dies ist kein Theater. Operationsteams stehen bereit. Die Angriffe werden live übertragen. Unterirdische Anlagen im Iran und Israel werden getroffen. Die Aufnahmen werden ausgestrahlt. Es geht nicht nur um Sprengköpfe. Es geht um Kinder, Akten, Leichen und Tunnel. Der Mythos vom gerechten Krieg ist vorbei. Die globale Elite hat jahrzehntelang beide Seiten gespielt – und nun fallen beide Masken. Khamenei. Netanjahu. Zwei Schauspieler. Gleiches Drehbuch. Und Trump hat gerade die letzte Seite verbrannt.

Der Countdown des Notfall-Rundfunksystems hat begonnen. Was die Welt für einen Konflikt hielt, ist in Wirklichkeit ein Zusammenbruch. Wenn alles ans Licht kommt – wenn die Akten veröffentlicht und die Bunker enthüllt werden –, wird alles, was wir über den Nahen Osten zu wissen glaubten, zusammenbrechen. Trumps Rückkehr galt nicht den Kameras. Sie diente der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist nun bewaffnet, aus der Luft und wartet nicht länger.

Wenn Sie glauben das es nicht mehr dümmlicher wird, dann lesen Sie auf Telegram:

Kein Krieg. Kein Einmarsch. Kein Chaos. Aber maximale Wirkung.

Wie Trump Netanjahu den letzten Trumpf nahm 🇺🇸🇮🇱

Was viele vorschnell als „Krieg“ bezeichnet haben, war in Wahrheit ein begrenzter, präziser Luftschlag auf militärische Ziele im Iran – kein Krieg im klassischen oder verfassungsrechtlichen Sinne.

➖Keine Bodentruppen.

➖Keine Kriegserklärung.

➖Keine Invasion.

Trump hat als Commander-in-Chief verfassungsgemäß gehandelt, um einer akuten nuklearen Bedrohung vorzubeugen – so wie beim Soleimani-Schlag 2020 oder bei Obamas Libyen-Aktion 2011.

Wer behauptet, dies sei „Krieg“, ignoriert entweder die Fakten – oder hat nie die Verfassung gelesen.

Trumps Schachzug: Den Iran entwaffnen

und Netanjahu entlarven 🇮🇷 ⚡️

❗️Doch militärisch war das nur die Oberfläche.

Die tiefere Wirkung zielte auf etwas anderes: Trump hat Netanjahu den Kriegsgrund entzogen.

Bibi wollte durch die Zuspitzung mit dem Iran seine juristischen Probleme überschatten, internationale Unterstützung erzwingen – und im Schatten des Krieges politisch überleben.

❗️Doch nun ist klar: Die Bedrohung wurde neutralisiert. Kein Atomschlag. Kein Krieg. Keine Eskalation.

Und ohne den Krieg bleibt nur noch eins übrig:

Die offenen Korruptionsverfahren, die Netanjahu seit Jahren belasten.

Trump hat den Stecker gezogen – ohne Israel zu berühren.

🔥 Wenn sich angeblich Patriotische

Kanäle gegen Trump wenden 🙄

Gerade jetzt wird deutlich, wer wirklich hinter dem Plan steht – und wer nur Klicks wollte.

Viele Accounts, die jahrelang von Trump profitiert haben, werfen sich nun dem Mainstream in die Arme – und schreien „Verrat! Krieg! Deep State!“, ohne den größeren Kontext zu begreifen.

Warum?

Weil sie mit Wut mehr Reichweite erzielen als mit Analyse.

Weil sie das Spiel nie verstanden haben – nur das Publikum.

❗️Wer Trump jetzt den Rücken kehrt, entlarvt sich selbst.

Denn dieser Einsatz war kein Krieg – sondern das präziseste geopolitische Manöver seit Jahrzehnten.

Kein Wort von den unschuldigen Toten und Verletzten im Iran und Israel. Es zählen nur die oberflächlichen Theorien von ein paar Tastaturhelden.

Trump kündigt historische Chance auf Frieden

zwischen Israel und Iran an 🇮🇷🕊 🇮🇱

Übersetzter Truth-Social-Post von Donald Trump:

„Israel und Iran kamen fast gleichzeitig zu mir und sagten: ‚FRIEDEN!‘ Ich wusste, die Zeit war JETZT. Die Welt, und insbesondere der Nahe Osten, sind die wahren GEWINNER! Beide Nationen werden in ihrer Zukunft enorme LIEBE, FRIEDEN UND WOHLSTAND erleben. Sie haben so viel zu gewinnen – und ebenso viel zu verlieren, wenn sie vom Weg der GERECHTIGKEIT UND WAHRHEIT abweichen. Die Zukunft für Israel und Iran ist GRENZENLOS und voller großer VERHEISSUNG. GOTT SEGNE EUCH BEIDE!“

Trump präsentiert sich als zentrale Figur in einer möglichen Annäherung zwischen Israel und Iran – zwei Staaten, die historisch verfeindet sind. Mit starken, emotionalen Begriffen wie „Frieden“, „Wahrheit“ und „Wohlstand“ gibt er sich als moralischer Führer und Hoffnungsträger für den Nahen Osten.

Gleichzeitig steckt in seiner Botschaft eine klare Warnung: Wer nicht dem Weg folgt, den er als „richtig“ bezeichnet, riskiert Verlust und Instabilität. Damit signalisiert er: Frieden ist möglich – aber zu seinen Bedingungen.

Zwischen den Zeilen lässt sich eine größere Strategie erahnen. Ähnlich wie bei den Abraham-Abkommen will Trump offenbar erneut Ordnung im Nahen Osten schaffen – diesmal vielleicht mit Iran am Tisch. Der Post dient also auch als politische Botschaft an die Welt: Nur unter seiner Führung gibt es echte Lösungen für globale Konflikte.

Leute, der Trump ist Teil des Tiefen Staates, Chaos stiften und sich die Taschen voll machen. Erst werden seine Krypto-Shitcoins eingeführt, die machen sich die Taschen voll. Dann werden Zölle angekündigt, die setzen auf fallende Kurse, dann werden die Zölle zeitlich verschoben und die Kurse steigen, wieder die Taschen voll gemacht. Den Iran angreifen, massiv auf fallende Kurse bei den Kryptos gesetzt, ach ja, alle haben ihn als so klug gelobt, weil erst angegriffen hat, nachdem die Börse geschlossen war, aber dennoch liefen die Short- und Longpositionen im Kryptomarkt weiter.

Trump im Panik-Modus: Bloß keine höheren Ölpreise!

Wenn Donald Trump eines auf gar keinen Fall gebrauchen kann, dann sind es höhere Ölpreise! Verbraucher und Unternehmen sollen günstig tanken, Trump hat seinen Wählern grundsätzlich niedrigere Preise versprochen, man soll sich das Leben wieder leisten können. Deswegen will er einerseits von der US-Notenbank kräftig sinkende Zinsen, und zweitens niedrige Ölpreise.

Deswegen hat er seit Monaten die US-Energieunternehmen immer wieder aufgefordert, deutlich mehr Öl zu fördern. Denn mehr Ölangebot sorgt für fallende Ölpreise, und damit letztlich für sinkende Preise an der Zapfsäule. Doch da entsteht ein Widerspruch, den Trump wohl nicht verstehen oder sehen möchte: Förderunternehmen aus der amerikanischen Frackingindustrie müssen genau darauf achten, dass sie kostendeckend arbeiten. Und je tiefer die Ölpreise, desto eher werden sie Förderkapazitäten abschalten, wenn durch zu niedrige Verkaufspreise Verluste drohen.

Auch ist der Iran-Konflikt aktuell ein immens hohes Risiko für Trumps Drängen nach niedrigen Ölpreisen. Sperrt der Iran nach dem US-Angriff vom Wochenende die Straße von Hormus (20 % des weltweiten Öltransports), kann der Ölpreis dramatisch ansteigen, deutlich über 100 Dollar. Dann hätte Trump mit seinem Angriff letztlich massiv steigende Preise ausgelöst. Dann müsste er Reserven freigeben und würde die heimische Industrie auffordern, erst recht mehr Öl zu fördern.

Doch wie lange würden Ölpreise massiv erhöht bleiben in so einem Szenario? Die Frackindustrie braucht zumindest halbwegs stabile Verhältnisse, für eine gewisse Art der Planbarkeit. Jetzt zeigt Donald Trump, wie nervös er aktuell ist. Derzeit sieht es nämlich so aus, als würden die amerikanischen Produzenten eher ihre Produktion kürzen statt ausweiten. Dazu noch der drohende Ölpreis-Anstieg durch die Iran-Krise. Und so schreibt Donald Trump aktuell auf Truth Social (übersetzt):

AN ALLE, HALTET DIE ÖLPREISE NIEDRIG. ICH BEOBACHTIGE EUCH! IHR SPIELT DEM FEIND IN DIE KARTE. TUT DAS NICHT!

An das Energieministerium: BOHRT, BABY, BOHRT!!! Und zwar JETZT!!!

Wer es immer noch nicht kapiert hat:

IT IS JUST BUSINESS YOU FOOL!

THE SHOW MUST GO ON!

ES IST NUR GESCHÄFT, DU DUMMKOPF!

DIE SHOW MUSS WEITERGEHEN!

Die korrupte US-Regierung und der Massenmörder Netanjahu feiern sich selbst.

Alle müssen beschäftigt werden, die Trump-Jünger, die Q-Gläubigen und die Geschäftsleute.(In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 24.06.2025