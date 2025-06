Teile die Wahrheit!

Das berühmte Buch mit den schrecklichen Prophezeiungen von Pater Pio gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die rasante Entwicklung der politischen Ereignisse in der Welt lässt uns immer mehr über die Zukunft nachdenken und versuchen, komplexe und beängstigende Probleme zu verstehen. Pater Pio, seit 2002 heiliggesprochen, machte keineswegs freudige Zukunftsbeschreibungen.

Am 25. Mai 1887 wurde Pater Pio, ein außergewöhnlicher Mensch, in eine fromme Familie hineingeboren. Von Kindheit an wurde ihm die Liebe zu Gott eingeflößt und er lehrte, was der Herr lehrte.

Natürlich beschloss er, sein Leben mit der Anbetung zu verbinden. 1918 geschah das erste Wunder – an seinen Händen und Füßen erschienen Stigmata, genau wie bei Jesus Christus.

Seine Kirchenkollegen untersuchten Pio und kamen zu dem Schluss, dass er spezielle Salben verwendete, um alle zu täuschen und es als Wunder darzustellen.

Daraufhin weigerte sich der Heilige Stuhl, dem Mönch zu glauben, und schickte ihn von 1923 bis 1933 für zehn Jahre in die Abgeschiedenheit.

Im Laufe der Jahre wurde Pater Pio das Sonnenlicht verwehrt, was zur Erblindung des Mönchs führte. In all diesen Jahren ernährte er sich nur von Brot und Wasser und betete tagelang. 1933 wurde eine weitere Untersuchung beschlossen, diesmal mit dem Gutachten führender Ärzte.

Nach mehreren sorgfältigen Untersuchungen stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Fälschung handelte. Es gibt keine bekannte Methode, sich solche Wunden selbst zuzufügen. (Alois Irlmaier: An diesen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie gute Chancen den 3. Weltkrieg zu überleben (Video))

Wären sie künstlich verursacht worden, wären sie zudem längst verheilt oder hätten sich wieder entzündet, denn die Lebensbedingungen bei Pater Pio in der Abgeschiedenheit waren ungeheuerlich. Daraufhin erklärte der Heilige Stuhl die Stigmata des Italieners zum Wunder, und Zehntausende Pilger strömten zum Kloster San Giovanni Rotondo.

In seinem späteren Leben empfing Pio täglich von morgens bis abends Menschen. Er entdeckte eine weitere Gabe – die Fähigkeit, durch Berührung zu heilen.

Bekannt ist ein Fall, in dem ihm ein Mädchen mit einer angeborenen Pathologie gebracht wurde – sie hatte keine Pupillen. Der Mann berührte ihre Augen, und das Mädchen rief aus: „Oh mein Gott, wie viel Licht!“

Ein weiterer bekannter Heilungsfall ist der eines im Krieg verletzten Kindes, das zum Pater gebracht wurde. Eine Granatsplitterwunde durchbohrte das Rückenmark und zerquetschte die Wirbelsäule, sodass das arme Kind keinen Finger mehr bewegen und nicht mehr sprechen konnte.

Eine Berührung genügte, um ihn in sein normales Leben zurückzuholen. Aus Dankbarkeit wurde er einer von Pater Pios Schülern.

Doch nicht nur diese wundersamen Heilungen machten den Priester weltweit beliebt. Er sagte: „Ich kann nicht der ganzen Welt helfen, ich bin noch zu jung.

Das Beste, was ich für die Menschen tun kann, ist, eine Aufzeichnung dessen zu hinterlassen, was ich sehe.“ 1968 starb der Italiener.

Die katholische Kirche erkannte ihn als Heiligen an und sprach ihn heilig. Pater Pio hinterließ ein Buch mit Prophezeiungen als Vermächtnis für künftige Generationen sowie einen Brief, in dem er die Notwendigkeit beschrieb, die Menschen vor dem Beginn der Ära von Sodom und Gomorra zu warnen, die mit dem Kommen des Antichristen eintreten wird.