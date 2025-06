Teile die Wahrheit!

Stellen Sie sich vor, es ist Ende 2025 und Sie sind im Supermarkt, aber Ihr digitales Portemonnaie bekommt einen Wutanfall. „Transaktion verweigert: Sie haben das Klimamandat für X in Frage gestellt.“

Ihre Strafe? Kein Bio-Grünkohl für dich, du Wissenschaftsverweigerer und Verschwörungstheoretiker.

Willkommen im Fiebertraum der Neuen Weltordnung, in dem Autonomie so veraltet ist, wie eine VHS-Kassette. Seit 2022 schreien wir alle in die Leere über diesen globalistischen Zirkus.

Seitdem haben wir uns mit diesem geopolitischen Schlamassel befasst, mit den Handelskriegen, der CBDC-Besessenheit, den Kriegen in Europa und im Nahen Osten, der Bedrohung durch weitere Betrugsdelikte, die alle auf eine Machtergreifung im Jahr 2025 hinauslaufen, die dystopische Romanautoren vor Neid erblassen lassen würde.

Aber wir schlürfen nicht das Kool-Aid. Dieser Artikel nimmt das Spielbuch der NWO auseinander, entlarvt ihre psychologischen schmutzigen Tricks und gibt Ihnen einen Leitfaden an die Hand, um frei zu bleiben. Sind Sie bereit, die Overlords zu überlisten? Los geht’s.

Wäre das Jahr 2024 ein Film, so wäre es ein geopolitischer Thriller mit zu vielen Wendungen. In Afrika, Amerika und darüber hinaus fanden Wahlen statt, bei denen Bündnisse wie Pfannkuchen gewendet wurden.(Ohne Regeln, ohne Regierende: Der Zusammenbruch der alten Weltordnung und die Rolle Russlands)

In Europa haben die Populisten zugelegt, in Asien haben die Nationalisten die Muskeln spielen lassen, und bei den Wahlen in den USA hat sich jeder an sein Popcorn geklammert. Gleichzeitig schwelten die Spannungen zwischen den USA und China, Russland spielte den Energiezaren, und das Weltwirtschaftsforum (WEF) gurrte weiter von „globaler Widerstandsfähigkeit“. Der IWF berichtet, dass sich die Handelsbeschränkungen seit 2019 verdreifacht haben und die Welt in wirtschaftliche Lehen zersplittert ist.

Der US-Dollar hält immer noch den Hof – über 80% der Handelsfinanzierung. Doch Chinas e-CNY (Chinas digitale Währung) stolziert auf die Bühne, und die Sanktionen treiben die Länder dazu, SWIFT zu vergraulen, als wäre es ein schlechtes Tinder-Match.

Das ist nicht nur Chaos, das ist psychologische Kriegsführung. Ständige Umwälzungen: Werden die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen? Wird es zu Grenzschließungen kommen? Macht Sie das nervös und bereit, nach jeder „stabilen“ Rettungsleine zu greifen, selbst wenn es eine globalistische Leine ist?

Die NWO nährt sich von dieser Angst, indem sie supranationale Lösungen, wie den „Pakt für die Zukunft“ der UN oder den „Great Reset“ des WEF als einzige Hoffnung für die Menschheit anpreist. Es ist ein klassischer Trick: Die Menschen in Angst und Schrecken versetzen und dann einen Retter anbieten. Hey, wir sind doch schlauer als all das, oder? Informieren Sie sich über alternative Quellen, wie den Kingston Report oder den Off-Guardian.

Hinterfragen Sie jede Schlagzeile, und setzen Sie sich für eine lokale Regierungsführung, statt für Davoser Hirngespinste ein. Die NWO will Sie verunsichern – bleiben Sie stattdessen wachsam und souverän.

Der Handel im Jahr 2024 war weniger ein „globaler Marktplatz“ als vielmehr „Star Wars mit Strafzöllen“. Die USA bedrängten China mit Technologieverboten, die EU verstärkte ihren Protektionismus, und die Lieferketten gerieten durch die Energieverschiebungen nach der Ukraine ins Wanken.

Russland, jetzt die Tankstelle der Welt, verschärfte seinen Griff auf wichtige Mineralien, während die Inflation die Menschen dazu brachte, ihren Kaffee zu rationieren.

Kanadas Handelsstreitigkeiten mit den USA über Holz waren nicht gerade hilfreich. Und die Entwicklungsländer kämpften um Reste, während die reichen Länder Ressourcen horteten. Bei diesen Streitigkeiten geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Kontrolle.

Psychologisch gesehen ist wirtschaftlicher Schmerz eine Befolgungsmaschine. Wenn Ihr Bankkonto weint und die Regale leer sind, nicken Sie eher zu den Versprechungen eines universellen Grundeinkommens oder digitaler Rationierungskarten – komplett mit Kleingedrucktem, das besagt „Gehorche oder verhungere“.