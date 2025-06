Das neue Normal in Deutschland: Massenschlägerei zwischen syrischen Großfamilien

Teile die Wahrheit!

Massenschlägerei zwischen zwei syrischen Großfamilien in Schwerin. Zuerst zankten sich nur ein paar Kinder auf dem Spielplatz, am Ende prügelten sich rund 150 Erwachsene! Die Befriedung durch einen polizeilichen Großeinsatz berappt der deutsche Steuerzahler.

In Schwerin, der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, ereignete sich in der Nacht zum Sonntag ein alarmierender Vorfall, der die verheerenden Folgen unkontrollierter kulturfremder Migration und fehlender Integration in Deutschland gnadenlos offenlegt.

Im Stadtteil Mueßer Holz, einem notorischen Brennpunkt sozialer und kultureller Konflikte, gerieten laut Polizeimeldung etwa 150 Erwachsene in eine gewaltsame Massenschlägerei.

Laut Polizeiangaben begann der Konflikt am Samstagabend gegen 22 Uhr, als sich Kinder aus verschiedenen Familien stritten. Statt den Streit zivilisiert zu klären, griffen die Eltern ein und eskalierten die Situation zu einer brutalen Prügelei, die in ihrer Hemmungslosigkeit schockiert.

Rund 150 Personen, überwiegend Erwachsene, gingen mit Fäusten und roher Gewalt aufeinander los. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch Polizisten, die bei dem Versuch, die tobende Menge zu trennen, angegriffen wurden. (Messerstecher werden immer jünger – Ausländer begehen ausländerfeindliche Straftaten)

Die Hamburger Allee musste im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Es wurden Anzeigen wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall, sondern immer häufiger das neue Normal in diesem besten Deutschland das wir je hatten.

Die Rechnung für diese Wahnsinn geht an die deutsche „Noch-Mehrheitsgesellschaft“ und den Steuerzahler, der den ganzen Wums zu bezahlen hat.

In den Kommentarspalten befindet man:

„Rückkehr nach Syrien ausgeschlossen, da dort niemand die Kosten übernimmt,“

„Wie konnten sich 150 Schläger zusammenrotten? Waren die ganzen SEKs wieder damit beschäftigt, kleine Youtuber niederzuschlagen und ihnen die Kinder zu entreissen?“

300x250

„Wie lange sollen wir den noch die Gewalteskalationen ertragen,bis die Regierung mal handelt? Wenn die Regierung handlungsunfähig ist,Recht und Ordnung zu schaffen,soll sie zurücktreten. Ist ja,wie im wilden Westen mittlerweile😡“

Welche Überraschung: „Chancen-Aufenthaltsrecht“ erweist sich als Riesenflop – wie die gesamte Migrationspolitik

Das “Chancen-Aufenthaltsrecht” wurde 2022 von der Ampel-Koalition eingeführt und sollte den inflationär “geduldeten”, also in Wahrheit ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland lebenden Migranten in Deutschland eine “Bleibeperspektive” bieten.

300x250 boxone

Nach bereits drei Jahren ist die Bilanz erwartbar ernüchternd: Nur etwa jeder fünfte Antragsteller erhielt bisher eine Aufenthaltserlaubnis. Nicht, weil mehr nicht erwünscht war, sondern weil die Kriterien des Gesetzes, obwohl schon großzügigst ausgestaltet, von den Nutznießern nicht erfüllt wurden.

Das Gesetz, das am 31. Dezember 2022 in Kraft trat, richtet sich an Personen, die zum Stichtag 31. Oktober 2022 mindestens fünf Jahre geduldet, gestattet oder mit Aufenthaltserlaubnis in Deutschland lebten. Es ermöglicht eine 18-monatige Aufenthaltserlaubnis auf Probe, in der Antragsteller Bedingungen wie Deutschkenntnisse (A2-Niveau), Sicherung des Lebensunterhalts und Identitätsnachweis erfüllen müssen. Ziel war es, die sogenannte Kettenduldung zu beenden und gut integrierten Migranten eine Perspektive zu geben. Rund 136.000 Menschen galten als potenziell berechtigt. Doch die “Umsetzung” hapert: Bis Dezember 2023 wurden bundesweit etwa 75.000 Anträge gestellt, aber nur rund 54.000 Aufenthaltserlaubnisse erteilt. Etwa 4.000 Anträge wurden abgelehnt, viele weitere blieben erfolglos. In Hamburg etwa stellten 2.180 Personen einen Antrag, nur etwa die Hälfte war erfolgreich. Eine einzige Farce Ein Hauptproblem sollen die angeblich zu “hohen” Anforderungen sein – doch bei genauem Hinsehen handelt es sich dabei um absolute Basics, die selbst von unqualifizierten Gastarbeitern in jedem Land selbstverständlich erwartet werden: Etwa basale Sprachkenntnisse oder die Fähigkeit, zumindest weitgehend durch Erwerbsarbeit für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Für viele der “Geduldeten sind diese schwer erfüllbar, anders ausgedrückt: So hatten sie sich ihren Aufenthalt in Deutschland nicht vorgestellt, weshalb sie an Eigeninitiative vielfach gar nicht interessiert sind. Ein besonderes Hindernis hat es jedoch in sich: Die “Identitätsklärung” gestaltet sich schwierig, so die Behörden. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass hier Menschen geduldet werden, deren Identität nicht einmal feststeht. Und die sollen von einem “Chancen-Aufenthalt” profitieren? Man kann es sich nicht mehr ausmalen. Und natürlich weisen linke Medien und die notorische Gutmenschenpolitik auch hier den Deutschen die Schuld zu: So fehlten oft Plätze in Deutsch- und Integrationskursen. Zu Recht spricht die AfD – natürlich als einzige Partei – hier von einem „Skandal“, da nun zutage trete, was immer befürchtet worden war: Dass das Ampel-Gesetz nämlich keinen anderen Zweck verfolgte, als die Abschiebung von 82.000 Ausreisepflichtigen zu verhindern. Vielleicht können die “Chancenlosen” ja einfach die nächste Chance nutzen: Die der Blitzeinbürgerung, die auch unter der Merz-Linksaußenregierung munter weiterläuft. Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 10.06.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309