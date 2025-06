Das Wassermannzeitalter: Ein Schlüssel zum Verständnis der Denkweise der okkulten Elite

Okkultisten zufolge werden die wichtigsten Religionen der Welt mit der Sonne in Verbindung gebracht und sie haben, ob bewusst oder unbewusst, das Symbol übernommen, das mit dem Sternzeichen des Großen Jahres zusammenhängt, über das sie herrschen.

So steht die Sonne beispielsweise seit 2000 Jahren im Sternbild Fische. Zufälligerweise ist der Fisch eines der wichtigsten Symbole des Christentums.

In der frühen christlichen Geschichte hatte das Ichthys-Symbol (auch bekannt als Jesusfisch) „die höchste heilige Bedeutung“. Es ist bis heute eines der bekanntesten Symbole im Christentum.

Okkultisten wie Max Heindel, dem Anführer des modernen Rosenkreuzertums, zufolge konnte dieses Phänomen im Laufe der Geschichte beobachtet werden.

Am Ende des Stierzeitalters, vor etwa 4.000 Jahren, floh „Gottes Volk“ vor dem kommenden Zorn, als es Ägypten verließ, das Land, in dem es den Stier anbetete.

Auf ihrer Flucht ins gelobte Land führte sie Moses, dessen Kopf auf alten esoterischen Bildern mit einem Kranz von Widderhörnern geschmückt ist. Dies symbolisiert, dass er das 2.100-jährige arische Zeitalter ankündigte, in dem jeden Ostermorgen die Frühlingssonne die Türpfosten wie vom Blut des Lammes rot färbte, wenn sie im Sternbild (nicht Zeichen) des Widders über den Äquator zog.

Ähnlich verhielt es sich, als sich die Sonne durch Präzession dem Sternbild Fische näherte. Johannes taufte die Neubekehrten zum Messias im Jordan, und Jesus nannte seine Jünger „Menschenfischer“. Wie das „Lamm“ beim Passahfest geschlachtet wurde, während die Sonne durch das Sternbild Widder wanderte, so haben sich die Gläubigen, dem Gebot ihrer Kirche folgend, während der Fastenzeit im gegenwärtigen Zyklus der Fische von Fischen ernährt.

Als die Sonne durch Präzession das Sternbild Stier verließ, galten die Menschen, die dieses Tier anbeteten, als Heiden und Götzendiener. Ein neues Symbol des Erlösers oder Messias wurde im Lamm gefunden, das dem Sternbild Widder entspricht.

Doch als die Sonne durch Präzession dieses Zeichen verließ, gehörte das Judentum der Vergangenheit an, und fortan trugen die Bischöfe der neuen christlichen Religion eine Mitra in Form eines Fischkopfes, um ihre Stellung als Geistliche der Kirche im zu Ende gehenden Fischezeitalter zu kennzeichnen.

– Max Heindel, Lehren eines Eingeweihten

Die Menschheit soll angeblich vom Fischezeitalter in ein neues Wassermannzeitalter übergehen, das durch seine eigenen Symbole gekennzeichnet ist, die die Hauptmerkmale dieser Ära repräsentieren.

Wassermann wird das Zeichen des Wasserträgers genannt, oder der Mann mit dem Wasserkrug auf der Schulter, der im Neuen Testament erwähnt wird. Er wird manchmal als engelsgleiche, vermeintlich androgyne Gestalt dargestellt, die entweder Wasser aus einer Urne gießt oder das Gefäß auf der Schulter trägt.

– Manly P. Hall, Die geheimen Lehren aller Zeiten

Manly P. Hall bezieht sich auf Lukas 22:10 im Neuen Testament, wo Jesus von einem „Mann spricht, der einen Krug Wasser trägt“.

Und er sagte zu ihnen: „ Seht, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, das er betritt.“

Manche esoterisch interpretieren diese Bibelstelle als Hinweis auf das kommende Wassermannzeitalter. Interessanterweise spricht Jesus in den Bibelversen unmittelbar vor Lukas 22:10 von „den Zeichen der Zeit und dem Ende der Zeit“.

Da fragten sie ihn: „Meister, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird es geben, wenn das geschehen wird?“

Und er sprach: Hütet euch, dass ihr nicht getäuscht werdet! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es! Und: Die Zeit ist nahe. Folgt ihnen also nicht . Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hört, erschreckt nicht; denn das muss zuerst geschehen, aber das Ende kommt nicht sogleich .

Dann sagte er zu ihnen: „Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es wird große Erdbeben geben an verschiedenen Orten, Hungersnöte und Seuchen; auch Furcht erregende Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel. Doch vor all dem werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und euch in die Synagogen und Gefängnisse ausliefern .

Ihr werdet um meines Namens willen vor Könige und Herrscher geführt werden. Doch es wird euch zum Zeugnis werden. Nehmt euch daher vor, nicht im Voraus zu überlegen, was ihr antworten werdet; denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widersprechen oder widerstehen können . Ihr werdet verraten werden von Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden; und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen um meines Namens willen gehasst werden. Aber kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Durch eure Geduld werdet ihr eure Seelen bewahren. “ – Lukas 22,7-19



Kurz gesagt: Jesus sagt voraus, dass Christen am Ende der Zeit verfolgt werden. Okkulte Schulen wie das Rosenkreuzertum sind sich ebenfalls einig, dass diejenigen, die alten Religionen (wie dem Christentum) treu bleiben, im neuen Zeitalter als Heiden gelten werden.

Betrachtet man die Zukunft aus der Perspektive der Vergangenheit, so ist es offensichtlich, dass ein neues Zeitalter anbrechen wird, wenn die Sonne in einigen hundert Jahren in das Sternbild Wassermann eintritt. Gemessen an den Ereignissen der Vergangenheit ist es vernünftig anzunehmen, dass eine neue Phase der Religion unser gegenwärtiges System ablösen wird und höhere und edlere Ideale offenbart als unsere heutige Vorstellung vom Christentum. Daher ist es gewiss, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, uns diesen neuen Idealen anzuschließen, wenn wir an diesem Tag nicht zu den Götzendienern und Heiden gezählt werden wollen.

– Heindel, op. cit.

Während Mitglieder okkulter Geheimgesellschaften das Wassermannzeitalter im Allgemeinen positiv sehen, befürchten andere Forscher, dass es ein neues dunkles Zeitalter einläuten wird.

Vertreter der mittelalterlichen Astrologie gehen davon aus, dass die Welt des Fische-Sternzeichens, in der Religion das Opium des Volkes ist, im Wassermannzeitalter durch eine Welt abgelöst wird, die von verschwiegenen, machthungrigen Eliten beherrscht wird, die nach absoluter Macht über andere streben. Wissen wird im Wassermannzeitalter nur noch aufgrund seiner Fähigkeit geschätzt, Kriege zu gewinnen. Wissen und Wissenschaft werden missbraucht, nicht aber Industrie und Handel. Und das Wassermannzeitalter wird ein weiteres dunkles Zeitalter sein, in dem Religion als anstößig gilt.

– Zoller, Robert (September 2002). „Die Verwendung von Archetypen in der Vorhersage“. Zeitschrift der Federation of Australian Astrologers (FAA).

Diese Einschätzung des Wassermannzeitalters, in dem „verschwiegene, machthungrige Eliten“ die Welt regieren, wird mit der Zeit immer relevanter und zutreffender. Darüber hinaus entspricht sie der in der Offenbarung vorhergesagten Trübsalszeit vor dem Kommen des Antichristen.

In seinem Buch Aion beschreibt Carl Gustav Jung das Wassermannzeitalter als eine dunkle und spirituell mangelhafte Periode, in der sich „das Problem der Vereinigung der Gegensätze “ ergeben wird . Er fügt hinzu:

„Es wird nicht länger möglich sein, das Böse als bloßen Mangel an Gutem abzutun; seine wirkliche Existenz muss im Wassermannzeitalter anerkannt werden .“

Jung zufolge wird der Antichrist aus dieser Ära hervorgehen, in der das Böse normalisiert wird und weit verbreitete Angstgefühle herrschen. Er erklärt außerdem, dass das Wassermannzeitalter „Geheimnisse“ esoterischer und psychologischer Natur enthüllen wird und Spiritualität zu einer individuellen Erfahrung wird.

Kurz gesagt, viele glauben, dass Religionen im Wassermannzeitalter an Bedeutung verlieren werden, da die Menschen nach der Göttlichkeit in sich selbst suchen. Während Gut und Böse früher durch Religionen definiert wurden, werden diese Konzepte im Wassermannzeitalter „fluid“ werden.

Manche glauben, dass dies bereits geschehen ist. Aleister Crowley, der bekannteste und einflussreichste Okkultist des 20. Jahrhunderts, definierte die Moral mit dem Motto des neuen Zeitalters neu: „Tu, was du willst.“

Crowley nimmt das neue Zeitalter aus einer etwas anderen Perspektive wahr als oben dargestellt. Er glaubte, dass 1904 eine neue Ära begann, als die Menschheit begann, sich von einer „paternalistischen“ Gesellschaft zu lösen und die Eigenschaften eines Kindes zu erlangen.

Das Äon des Horus

Aleister Crowley bezeichnete die letzten 2000 Jahre als das „Äon des Osiris“. Osiris war der „König der Lebenden und Herrscher der Toten“, und sein Zeitalter war geprägt von starken Regierungen und Religionen, insbesondere der „Betonung von Tod, Leid, Trauer und der Verleugnung des Körpers“ im Christentum.

Laut Crowley trat die Menschheit im 20. Jahrhundert in das Äon des Horus (benannt nach dem Kind des Osiris) ein. In dieser Phase lernten die Menschen, selbst zu Göttern zu werden.

Im Klartext bedeutet das Äon des Horus, dass die Gottheit an den Einzelnen weitergegeben wird, der lernen muss, den Gott in sich selbst zu aktivieren und zu finden. Dieses jüngste Äon markiert den Anfang vom Ende der göttlichen Macht und Autorität, die Königen, Königinnen, Religionen, Regierungen, großen Institutionen und Diktaturen zusteht, die zunehmend spektakulär scheitern werden. Der Einzelne erhält die Möglichkeit, sich vollständig zu befreien und sein spirituelles Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

– Paul Dunne, Die Magie des neuen Wassermannzeitalters und das neue Äon des Horus

Aleister Crowley glaubt, dass die starken Strukturen des alten Zeitalters eine Parallele zu Osiris als Vaterfigur darstellten. Umgekehrt würde die Menschheit im Äon des Horus die Züge eines Kindes annehmen.

Nachdem Crowley die „Stele der Offenbarung“ in einem ägyptischen Museum gefunden hatte (es war Ausstellungsstück Nr. 666), schrieb er Folgendes über das kommende Neue Äon:

Horus regiert die gegenwärtige 2000-jährige Periode, die 1904 begann. Überall schlägt seine Herrschaft Wurzeln. Beobachten Sie selbst den Verfall des Sündenbewusstseins, das Wachstum von Unschuld und Verantwortungslosigkeit, die seltsamen Veränderungen des Fortpflanzungstriebs mit der Tendenz zur Bisexualität oder Epizänität, das kindliche Vertrauen in den Fortschritt gepaart mit alptraumhafter Angst vor Katastrophen, gegen die wir uns noch immer kaum vorbeugen wollen.

Man denke nur an die Entstehung von Diktaturen, die nur möglich sind, wenn sich die moralische Entwicklung noch in den Anfängen befindet, und an die Verbreitung infantiler Kulte wie Kommunismus, Faschismus, Pazifismus, Gesundheitswahn, Okkultismus in nahezu allen seinen Formen und Religionen, die bis zur praktischen Ausrottung sentimentalisiert werden.

Denken Sie nur an die Popularität des Kinos, des Radios, des Fußballtotos und der Ratewettbewerbe – alles Mittel, um quengelige Kleinkinder zu beruhigen, ohne dass ihnen ein Sinn in den Sinn käme.

Denken Sie an den Sport, an die kindliche Begeisterung und Wut, die er auslöst, und an die ganzen Nationen, die durch Streitigkeiten zwischen Jungen verunsichert werden.

Denken Sie an den Krieg und die Grausamkeiten, die sich täglich ereignen und uns kalt lassen und kaum beunruhigen.

Wir sind Kinder.“

– Aleister Crowley, Buch des Gesetzes über das Neue Äon / Zeitalter des Horus

In seinem Buch „Perdurabo: Das Leben von Aleister Crowley“ stellt der Okkultist Richard Kaczynski fest, dass Crowleys Äon des Horus mit den Hauptmerkmalen des Wassermannzeitalters übereinstimmt.

Die Synchronizität zwischen Crowleys Werk und der sich entwickelnden spirituellen Landschaft des 20. Jahrhunderts, die die Zehn Gebote aufgab und sich dem Motto „Tu, was du willst“ zuwandte, verkörpert das Wassermannzeitalter.

Wenn man bedenkt, dass Aleister Crowley sich selbst „Großes Tier 666“ nannte (nach der bösen, mächtigen Figur aus der Offenbarung des Johannes), kann man sich fragen, ob diese Ära der spirituellen Befreiung nicht tatsächlich ein Sprungbrett zum globalen Satanismus ist.

Abschließend

Verschiedene Quellen, darunter okkulte und biblische Texte, sprechen von einem neuen Zeitalter, in dem sich die menschliche Spiritualität drastisch verändern wird. Je nach Quelle wird dieses nächste Zeitalter entweder als eine Zeit der Innovation, Befreiung und Erleuchtung oder als eine Zeit des Bösen, der Dunkelheit und der Verwirrung beschrieben.

Unterdessen hat die okkulte Elite, die den Beginn eines neuen Zeitalters begrüßt, hart daran gearbeitet, dem Wassermannzeichen seinen wichtigsten Aspekt aufzuzwingen: die Fluidität.

Gut und Böse, männlich und weiblich, Hetero- und Homosexualität: Die starren Grenzen der Vergangenheit sind verschwunden, und uralte Konzepte sind relativ geworden und durch persönliche Erfahrungen geprägt.

Wir erleben sogar eine massive Veränderung der Weltbevölkerung, da die Verwischung nationaler Grenzen die Verschmelzung der Kulturen zu einem globalen Schmelztiegel begünstigt.

Geschieht das alles organisch? Oder wird es von geheimnisvollen Weltmächten erzwungen? Entwickelt sich die Menschheit auf natürliche Weise entsprechend den Energien, die von Himmelskörpern ausgestrahlt werden?

Oder wird die Menschheit auf eine Neue Weltordnung vorbereitet, die den Antichristen krönen wird? Ist das alles Gottes Wille? Oder spielen alle Menschen Gott? Kann all das gleichzeitig wahr sein?

Diese Antworten werden schließlich die Erde überfluten, wie Wasser aus der Urne eines Wasserträgers.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 16.06.2025