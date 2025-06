Der ehemalige CEO von PayPal, Peter Thiel, erklärt, wie KI den Aufstieg des Antichristen in der Endzeit unterstützt!

Peter Thiel, ehemaliger CEO von PayPal und erster externer Investor von Facebook, ist ein großer Denker, und in diesen Tagen denkt er über den Weltuntergang, künstliche Intelligenz und den Aufstieg des Antichristen nach, ein Thema, das ich seit Jahren in meinen Büchern und in meiner der künstlichen Intelligenz gewidmeten Trilogie, auch bekannt als Cyber-Satan, behandle, die die Bände 6.66 , 7 und 8 von „Confessions of an Illuminati“ umfasst . Artikel von Illuminati-Insider Leo Zagami

Laut Forbes wird Thiels Nettovermögen im Mai 2025 auf 20,8 Milliarden US-Dollar geschätzt, womit er der 103. reichste Mensch der Welt wäre.

In einer Reihe von vier Vorlesungen, die er dreimal in Oxford, Harvard und an der Universität Austin gehalten hat, versucht er, die Menschheitsgeschichte und insbesondere die Moderne im Rahmen biblischer Prophezeiungen für das Ende der Tage darzustellen.

Thiel glaubt, dass der Antichrist, dessen Identität ungewiss ist, „nicht bloß eine mittelalterliche Fantasie“ ist. [1] Linke und Atheisten empfinden den Umgang mit Thiels Worten und Konzepten als sehr merkwürdig, da er selbst von ihnen als enorm erfolgreicher, mathematisch begabter und philosophisch gebildeter Technologieunternehmer angesehen wird, der sich mit dem beschäftigt, was Verlierer der Linken als bibeltreue Mythen aus der Apokalypse des Johannes interpretieren, mehr nicht.

Zu den Hauptthemen der von Peter Thiel behandelten Vorträge gehören die Beziehung des Antichristen zu Armageddon sowie die Rolle der Technologie und der Machtkonzentration beim Aufstieg des Antichristen. [2]

In „Confessions of an Illuminati“, Band 9: Sieben Schritte zu den Geheimnissen der neuen Weltunordnung, von Transhumanismus und Unsterblichkeit bis zu gnostischem Jesus, UFOs und Insektenhexerei , gehe ich noch tiefer und erkläre, wie „die sabbatäischen frankistischen Illuminaten und ihre jesuitischen Oberherren hinter all dem stecken und den Aufstieg des Antichristen und des Cyber-Satans mit ihrem riesigen Netzwerk aus Geheimgesellschaften, Think Tanks und natürlich dem, was von der Freimaurerei übrig ist, unterstützen, aber auch, wie all dies mit dem UFO-Phänomen zusammenhängt.“

Thiels Einsichten gehen bei der Behauptung des außerirdischen Ursprungs der KI, der immer offensichtlicher wird, nicht so weit, doch anders als die meisten zeitgenössischen Vorstellungen einer globalen Katastrophe verbindet er die Prophezeiungen der Bibel mit den inneren Fäden unserer existentiellen Angst, die er für relevant und bedeutsam hält und nicht für abergläubisch, wie der Großteil der jesuitisch kontrollierten akademischen Welt glaubt. (Papst Leo XIV. und Papst Franziskus waren enge Mitarbeiter im Hinblick auf das zukünftige Papsttum und den Aufstieg und die Kontrolle des Cyber-Satans, wie der Biograf des verstorbenen Papstes bestätigt!)

Thiel zeigt auf, wie sie uns helfen, diese chaotischen Zeiten zu verstehen und wie sie unseren Bewusstseinsprozess unterstützen, da der Antichrist versuchen wird, christlicher zu erscheinen als Christus selbst, genau wie es Papst Leo XIV. zu Beginn seines Pontifikats tat, was den Aufstieg des ultimativen Antichristen begünstigen wird, der bereit ist, mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu zerstören, was von der christlichen westlichen Zivilisation übrig ist.

Die Nazis verfolgten diese Strategie, christlich zu erscheinen, wurden jedoch durch die begrenzte Anziehungskraft ihrer antisemitischen Ideologie behindert.

Deutsche Theologen schufen einen ungewöhnlichen neuen Nazi-Mythos vom blonden Jesus als temperamentvollem Krieger, der das Judentum vernichten wollte.

Sie erhoben den Antichristen Hitler in den Rang einer Wiederkunft Christi, von dem er eine erbärmliche und abstoßende Imitation war.

Die Nazis dachten, Hitler, ein totaler Psychopath, könne das Werk vollenden, das Jesus ihrer Meinung nach nicht vollendet hatte.

Ein Werk des reinen Bösen, das aus ihrer dämonischen Perspektive und ihren kranken Köpfen die völlige Vernichtung der Juden und des Judentums bedeutete.

Dies war das letzte Vorrecht der sabbatianischen Frankisten und Ketzer sowie der Jesuiten, die den Nazis hinter den Kulissen halfen, wie ich in „ Confessions of an Illuminati“, Band 12 , erörtert habe .

Eine erfolgreichere zeitgenössische jesuitische Version des Antichrist-Modells wird – wie die französischen Revolutionäre oder die marxistischen Illuminaten-Marionetten, die ihnen folgten – jene sein, die Werte fördert, die zumindest anfangs eher mit den jüdisch-christlichen Grundlagen der Zivilisation im Einklang zu stehen scheinen, etwa universelle Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Eine erfolgreichere zeitgenössische jesuitische Version des Antichrist-Modells wird – wie die französischen Revolutionäre oder die marxistischen Illuminaten-Marionetten, die ihnen folgten – jene sein, die Werte fördert, die zumindest anfangs eher mit den jüdisch-christlichen Grundlagen der Zivilisation im Einklang zu stehen scheinen, etwa universelle Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Gleichzeitig zwingt sie uns, wie ich auch in Band 12 erklärte , die Fusion von „katholischem Progressivismus und KI-Technologie" auf und ist bereit, „ihre sogenannten ‚ignatianischen Werte' in die Förderung von Cyber-Satan und Robotik" zu integrieren. Je näher sie dem „Aufkommen der ‚Eine-Welt-Religion' des Antichristen" kommen, desto zunehmen wird ihre Nutzung von KI-Technologie, auch bekannt als Cyber-Satan, in ihrer scheinbar „intelligenten Welt" und in dem, was ich in Band 6.66 als „intelligente Dienste" definiert habe. Während die Vergangenheit einen scheinbar endlosen Kreislauf zivilisatorischer Höhen und Tiefen aufweist, glaubt Thiel, dass die moderne Wissenschaft und Technologie die Geschichte in einen linearen Verlauf verwandelt haben, wie es die Bibel lehrt, mit einem Anfang und einem Ende, Alpha und Omega, wobei das letzte das unumkehrbare Ende ist, das uns, wie ich in Band 7 erklärt habe , zum Moment der „Singularität" führen wird, der „einen großen evolutionären Schritt für die Menschheit darstellen wird", da „wir alle aufhören werden, Menschen zu sein", wie es der französische Jesuit Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) erstmals voraussah. Von Anfang an hat uns die Technologie – in den Augen der jesuitisch-illuminierten Elite ebenso ein politisches wie ein technisches Projekt – das schimmernde Versprechen der Göttlichkeit vor Augen gehalten, mit dem die Schlange Eva verführte, die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Francis Bacon und René Descartes, die Begründer dieses Projekts im 16. und 17. Jahrhundert, erkannten es zu Recht als antichristliches Unterfangen, das mit dem Schleier religiöser Orthodoxie verhüllt werden musste. [3] Thiels Worte bestätigen, dass der Antichrist näher ist denn je. Wie ich in „Confessions of an Illuminati", Band 12 , erkläre , hat „das gesamte Jesuiten-Establishment, einschließlich seiner Gefolgsleute und seiner Agenten fünfter Klasse, seit seiner Gründung versucht, die Welt mit seinen antichristlichen Idealen und dem darin eingebauten Relativismus zu ruinieren", und ist in vollem Gange und bereit, das ultimative Übel über die Menschheit hereinbrechen zu lassen. [1] https://unherd.com/2025/05/peter-thiels-visions-of-apocalypse/ [2] Ebenda. [3] Ebenda. Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 08.06.2025

