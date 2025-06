Der grosse Reset ist keine Theorie mehr – er ist da! Das globale Währungssystem wankt!

Teile die Wahrheit!

Der Great Reset ist keine Theorie mehr – er ist da. Der Devisenmarkt verändert sich durch KI, Blockchain und tokenisiertes Gold und signalisiert den Zusammenbruch der Fiat-Systeme. Hinter Inflation, Zinserhöhungen und Pilotprojekten für digitale Währungen verbirgt sich ein koordinierter Neustart der globalen Finanzmacht.

Während die Welt an Ablenkungen und Medientheater vorbeigeht, ist der wahre Neustart bereits im Gange – und er geschieht dort, wo die meisten Menschen nicht hinsehen: tief im Inneren des globalen Finanzsystems.

Der Devisenmarkt (Forex) , der weltweit größte und liquideste Markt, hat sich still und leise verändert. Dabei geht es nicht nur um Handelsplattformen oder Software-Upgrades – es geht um eine vollständige Neugestaltung des Geldes selbst , angetrieben durch KI, Blockchain, Tokenisierung und koordinierte geopolitische Veränderungen.

DAS FOREX-SYSTEM IST NICHT MEHR DAS, WAS ES WAR

Historisch gesehen war der Devisenmarkt das Herzstück der globalen Finanzwelt – hier steigen und fallen Währungen, Regierungen sichern Risiken ab und Institutionen bewegen täglich Billionen. Doch dieser Markt funktioniert nicht mehr nach den traditionellen Dynamiken.

Neue Technologien verändern alles:

Mittlerweile werden über 80 % aller Handelsgeschäfte von KI-Algorithmen gesteuert , die schneller auf Nachrichten und Preisänderungen reagieren, als es ein Mensch je könnte.

Blockchain-Netzwerke führen eine On-Chain-Abwicklung ein , verringern das Kontrahentenrisiko und erstellen dauerhafte, überprüfbare Transaktionsaufzeichnungen.

Durch die Automatisierung ist ein Großteil der menschlichen Aufsicht verschwunden und durch Blackbox-Systeme ersetzt worden, die von privaten Unternehmen entwickelt wurden – oft ohne Regulierung oder Transparenz.

Der Devisenmarkt, der einst auf Nationalstaaten und Wirtschaftspolitik basierte, wird durch Code neu aufgebaut – und diejenigen, die ihn schreiben, halten nun die Schlüssel zum globalen Wertefluss in der Hand.(Folgen für die Finanzwelt: Das Trio Infernale an der Wall Street führt die USA in die „Schuldenapokalypse“)

Der große Neustart kommt nicht – er passiert.

Vergessen Sie die Verschwörungstheorien. Vergessen Sie die dümmlichen Erzählungen. Der Große Neustart ist real – aber er ist kein einmaliger Moment. Es ist eine Kettenreaktion. Es geht nicht nur um digitale Ausweise oder Emissionszertifikate. Es geht um: