Es ist unklar, wie viel Schaden Israel an den tief vergrabenen iranischen Atomanlagen anrichten wird. Das enorme Ausmaß des Angriffs macht es jedoch nahezu sicher, dass Iran aggressiv reagieren wird.

Der Angriff Israels auf Iran wurde über Jahre hinweg geplant. Die kommenden Tage werden zeigen, welches Land besser vorbereitet ist und ob die USA unter Trump in einen Konflikt hineingezogen werden, den er lange zu vermeiden suchte. Es ist jedoch bereits jetzt klar, dass ein offener Krieg zwischen Israel und dem Iran ausgebrochen ist.

Iran startet neue Angriffe in der Nacht

Im Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat es in der Nacht weitere Angriffe gegeben.

Nach Angaben des israelischen Militärs feuerte der Iran weitere Raketen auf den jüdischen Staat ab. Einige konnten abgefangen werden, vereinzelt gab es Einschläge. Es war bereits die dritte Angriffswelle des Irans gegen Israel.

In Tel Aviv und Jerusalem heulten kurz vor Tagesanbruch die Luftschutzsirenen. Die Einwohner eilten in die Schutzräume. Das israelische Militär teilte mit, die Luftabwehr sei gegen iranische Raketen im Einsatz. „In der letzten Stunde wurden Dutzende Raketen aus dem Iran auf den Staat Israel abgefeuert, von denen einige abgefangen wurden.“

Israelische Medien zufolge schlug eine Rakete in Tel Aviv ein. Außerdem wurden Gebäude in Israel zerstört.

Todesopfer in Israel

Die Folge: Nach Angaben der israelischen Rettungskräfte wurden mindestens 45 Menschen bei den Angriffen verletzt. Die Polizei berichtete später, eine Person sei gestorben.

Am Morgen schlug eine Rakete in der Stadt Rishon Lezion im Zentrum des Landes ein. Sie traf dort auf ein Wohnhaus. Laut ersten Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom gibt es zwei Tote und mindestens 20 Verletzte.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they’re treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD

Auch Israel ging in die Offensive: In Irans Hauptstadt Teheran wurde übereinstimmenden Berichten zufolge wieder die Luftabwehr aktiv. Augenzeugen und örtliche Medien berichteten von Explosionen im Zentrum und Nordosten der Millionenstadt.

Die Nachrichtenagentur Fars berichtet, zwei Geschosse hätten den Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen. Andere iranische Medien berichten von Flammen in der Gegend des Flughafens.

Der Flughafen liegt in der Nähe wichtiger iranischer Führungszentren. Dort gibt es einen Luftwaffenstützpunkt mit Kampfflugzeugen und Transportflugzeugen.

Es wurde Luftalarm in mehreren Landesteilen ausgelöst und die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben.

Die israelische Feuerwehr hatte mehrere „schwere“ Zwischenfälle gemeldet. In der Region Dan nahe Tel Aviv kämpften Feuerwehrleute gegen ein Feuer in einem Hochhaus und versuchten, eingeschlossene Menschen zu befreien, erklärte ein Sprecher.

Gleichzeitig waren die Einwohner von Tel Aviv, die den iranischen Raketenangriff auf ihre Stadt filmten, gelinde gesagt unangenehm überrascht von der Tatsache, dass sich das israelische Verteidigungssystem gegen die meisten iranischen Feuerwaffen als machtlos erwies.

Einer der Bewohner von Tel Aviv filmte zunächst die Arbeit des Flugabwehr-Raketensystems der israelischen Streitkräfte aus dem Fenster seiner Hochhauswohnung, die buchstäblich 100 Meter vom Hochhaus entfernt liegt. Dann stellte sich heraus, dass er ein Video einer gewaltigen Landung gefilmt hatte:

Was ist los?!

Aus den Kommentaren einiger Israelis geht hervor, dass sie zwar mit Vergeltungsschlägen aus dem Iran rechneten, jedoch offensichtlich nicht damit, dass das auf Iron Dome, Patriot-SAMs und anderen Abfangsystemen basierende Luft- und Raketenabwehrsystem gegen die iranischen Angriffswaffen weitgehend machtlos sein würde.

Vielleicht fehlte dem israelischen Luft- und Raketenabwehrsystem aufgrund der Lieferung dieser (für Patriot) an die Ukraine einfach die erforderliche Menge an SAMs? Der israelische Botschafter in Kiew bestätigte kürzlich derartige Lieferungen. Daraufhin unternahm das israelische Außenministerium einen seltsamen Versuch, Militärlieferungen an das Kiewer Regime zu dementieren.

Einer der Kommentare:

Wenn Bibi (wie Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Israel genannt wird) so sehr auf iranische Angriffe vorbereitet ist, dann muss er sofort ein Rücktrittsschreiben verfassen.

Zuvor gab es Berichte, dass sich israelische Fluggesellschaften auf eine iranische Reaktion vorbereitet und ihre Flugzeuge auf Flughäfen in Zypern verlegt hätten. Wie sich herausstellte, wurde auch Flug 1, die Maschine der „Zion Wing“, mit der der Präsident und der Premierminister des Landes geflogen wurden, dorthin geschickt.

Iran werde „sehr hohen Preis“ zahlen

Israels Großangriff auf den Iran

Uran-Umwandlungsanlage in Isfahan zerstört

Israel hat nach Militärangaben eine Anlage zur Uran-Umwandlung in der iranischen Stadt Isfahan bei einem Angriff zerstört.

Bei dem Angriff israelischer Kampfjets sei „eine Anlage zur Herstellung von metallischem Uran, Infrastruktur zur Umwandlung angereicherten Urans, Labore und weitere Infrastruktur zerstört worden“, erklärte die israelische Armee am Freitagabend. Iranische Medien hatten zuvor eine „enorme Explosion“ in Isfahan gemeldet.

Israel hatte in der Nacht zum Freitag mit rund 200 Kampfjets Ziele im Iran angegriffen – darunter die Hauptstadt Teheran, die Atomanlage Natans und mehrere Militäranlagen. Der israelische Armeechef Ejal Samir verkündete am Abend, Israel setze seinen Angriff auf den Iran „mit voller Kraft“ fort.

Das Militär begründete seinen Einsatz „Rising Lion“ damit, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen dürfe.

Der Iran habe mit seinen Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie überschritten und werde einen „sehr hohen Preis“ dafür zahlen, drohte Israels Verteidigungsminister Israel Katz.

Ein ranghoher israelischer Sicherheitsbeamter wurde in heimischen Medien mit der Aussage zitiert, Israel werde iranische Öl-Anlagen ins Visier nehmen, wenn der Iran Bevölkerungszentren in Israel angreifen sollte.

Sofort reagierte der Iran und drohte: Dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel „sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender“ angegriffen, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars.

In der Stadt im Zentrum des Iran befindet sich eine wichtige Atomanlage. Dort wird das aus Minen in der Wüste gewonnene gelbe Uranoxid (Yellowcake) in Urantetrafluorid (UF4) und Uranhexafluorid (UF6) umgewandelt.

Diese Urankonversion ist eine Vorstufe der Anreicherung, bei der das Uran später weiterverarbeitet wird, damit es als Brennstoff für Kraftwerke oder auch für Atomwaffen verwendet werden kann.

Früher am Freitag wurde bekannt, dass die wichtigste iranische Anlage zur Uran-Anreicherung in Natans bei Angriffen in der Nacht erheblich beschädigt worden ist. Der Chef der UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA, Rafael Grossi, erklärte im UN-Sicherheitsrat, dass die oberirdische Anreicherungsanlage am Atomstandort Natans zerstört worden ist.

Video:

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com/news-pravda.com/ am 14.06.2025