Deutscher Wirtschaft steht das Wasser bis zum Hals – 200.000 Unternehmensschließungen

Annähernd 200.000 Unternehmensschließungen lassen deutschlandweit die Alarmglocken schrillen.

Die deutsche Wirtschaft verliert weiter massiv an Substanz, die Regierung scheint davon jedoch nicht sonderlich in Unruhe versetzt zu sein.

Quer durch alle Branchen

Von Industrie über IT bis hin zum Wohnungsbau, steigen quer durch alle Branchen die Schließungen von Unternehmen in Deutschland drastisch an, wie auch experten.de berichtet hatte.

Eine neue Studie zeigt dabei deutlich, dass es sich längst nicht mehr um Einzelfälle, sondern um einen flächendeckenden Strukturwandel mit weitreichenden Folgen handelt.

Im Jahr 2024 hatte die deutsche Wirtschaft, nicht zuletzt dank der Ampel-Politik, einen spürbaren Rückschlag erlitten. Laut einer gemeinsamen Studie von Creditreform und dem ZEW Mannheim stellten 196.100 Unternehmen bundesweit ihre Geschäftstätigkeit gänzlich ein.

Dies bedeutet einen Anstieg um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es ist somit der höchste Stand seit 2011 und betrifft nahezu alle Wirtschaftsbereiche. Die Gründe reichen von „regierungsseitig verursachten“ hohen Energiekosten über Fachkräftemangel bis hin zu Nachfolgeproblemen.(„Schlimmer als die Finanzkrise 2008“ – Deutschland wird zum Pleitestaat, dessen Ende nicht in Sicht ist)

Industrie mit massiven Schließungen

Besonders betroffen ist dabei das industrielle Kernsegment der deutschen Wirtschaft. Energieintensive Branchen verzeichneten einen überdurchschnittlich hohen Anstieg an Betriebsschließungen um 26 Prozent.

Insgesamt gaben 1.050 Unternehmen in diesen Bereichen auf. In der Chemie- und Pharmaindustrie stieg die Zahl der Schließungen auf 360, ein Höchststand seit über zwei Jahrzehnten.

„Seit 14 Jahren haben wir keine derart hohen Werte mehr gesehen“, erklärte dazu Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Die hohen Produktionskosten und zunehmende Konkurrenz aus dem Ausland setzten den Betrieben massiv zu.

Selbst Zukunftsbranchen betroffen

Selbst technologieintensive Dienstleister wie IT-Unternehmen, Umwelttechnik-Firmen und Labordienstleister geraten zunehmend unter Druck. 2024 schlossen 13.800 Unternehmen aus diesem Sektor, somit ein Plus von 24 Prozent.

Dr. Sandra Gottschalk vom ZEW sieht im Fachkräftemangel eine zentrale Ursache, viele Unternehmen können mangels Personal nicht genug Aufträge annehmen, um wirtschaftlich zu arbeiten.“

