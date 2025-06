Ausländer sind für 62 % aller Straftaten im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland verantwortlich, obwohl sie nur 16 % der Bevölkerung ausmachen.

Kriminalität im öffentlichen Nahverkehr ist in Deutschland ein wichtiges Thema. Die Linke will mehr Menschen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gewinnen, propagiert aber gleichzeitig offene Grenzen, was den öffentlichen Nahverkehr immer gefährlicher macht.

Daten belegen seit Jahren, dass Migranten Frauen sexuell belästigen, an Messerangriffen beteiligt sind und den öffentlichen Nahverkehr für Deutsche zur Hölle machen. Die neuesten Daten aus Baden-Württemberg unterstreichen diesen Trend.

Dort zeichnet eine aktuelle Anfrage der Alternative für Deutschland (AfD) an das Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunales ein besorgniserregendes Bild hinsichtlich der Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg.

Im Jahr 2024 wurden im öffentlichen Personennahverkehr Baden-Württembergs insgesamt 30.950 Personen als Tatverdächtige verschiedener Straftaten identifiziert, durchschnittlich etwa 85 Tatverdächtige pro Tag. (Minderjährige und Macheten: Frankreichs tödliche neue Normalität – Macheten werden in Berliner Supermärkten verkauft, obwohl täglich 79 Messerdelikte begangen werden)

Wichtig zu beachten ist, dass diese Zahl Verstöße gegen das Ausländerrecht, das ausschließlich von Ausländern begangen werden kann, nicht berücksichtigt. Hinzu kommen 20.339 Verstöße gegen das Ausländerrecht, sodass sich die Gesamtzahl der erfassten Vorfälle im öffentlichen Personennahverkehr auf 51.289 beläuft.

