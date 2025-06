Die ätherischen Öle von Kurkuma unterstützen die Gesundheit des Gehirns

Teile die Wahrheit!

Kurkuma, oft als „goldenes Gewürz“ bezeichnet, wird seit Jahrhunderten nicht nur als leuchtend gelbes Gewürz geschätzt. In der alten ayurvedischen und chinesischen Medizin wurde es wegen seiner heilenden Eigenschaften geschätzt.

Das leuchtend gelbe Pulver aus dem Rhizom (dem dicken unterirdischen Stamm, der horizontal wächst und aus seinen Knoten Wurzeln und Triebe hervorbringt) der Pflanze Curcuma longa spielt seit über 4.000 Jahren eine zentrale Rolle in der traditionellen Medizin.

In vielen südasiatischen Ländern wird es als topisches Antiseptikum bei Prellungen, Verbrennungen und Schnittwunden angewendet und ist für seine entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften bekannt.

In Pakistan wird es zur Behandlung von Magen-Darm-Problemen wie dem Reizdarmsyndrom eingesetzt, während es in Afghanistan und Pakistan zur Förderung der Wundheilung auf Wunden aufgetragen wird. In Indien wird Kurkuma auch zur Blutreinigung und Hautpflege eingesetzt.

Brautpaare erhalten vor der Hochzeit Kurkumapaste, um den Teint zu verbessern und Bakterien fernzuhalten. Auch heute noch spielt Kurkuma eine wichtige Rolle in der modernen Hautpflege. Multinationale Unternehmen verwenden es in Gesichtscremes und Sonnenschutzmitteln.

In der ayurvedischen Medizin wird Kurkuma bei Atemwegserkrankungen wie Allergien und Asthma sowie bei Leberproblemen, Rheuma und Nasennebenhöhlenentzündungen verschrieben. (Das goldene Elixier der Kurkuma: Wissenschaftlich bestätigte alte Weisheit für ein gesundes Blutdruckgefühl)

In der traditionellen chinesischen Medizin wird es zur Behandlung von Bauchschmerzen eingesetzt, während es sowohl im Ayurveda als auch in der chinesischen Medizin als verdauungsförderndes Mittel gilt, das Blähungen und Gasbildung reduziert.

Die Unani-Medizin nutzt Kurkuma, um Schleim zu lösen, die Fettverdauung durch die Anregung der Gallenproduktion zu fördern und die Durchblutung zu verbessern. Kurkuma wird außerdem mit Milch oder Wasser eingenommen, um Erkältungen, Verdauungsstörungen und Halsschmerzen zu lindern.

Historisch gesehen ging die Rolle von Kurkuma weit über die Küche hinaus – es war ein wesentlicher Bestandteil von Gesundheitsritualen auf dem indischen Subkontinent und in Südostasien. Man glaubte, es könne die Körperenergie ausgleichen, Wunden heilen, das Blut reinigen und vieles mehr.

Der uralte Ruf von Kurkuma wird nun auch von der modernen Wissenschaft bestätigt. Forscher haben Curcumin – eine starke bioaktive Verbindung in Kurkuma – als Schlüssel zu seiner therapeutischen Wirkung identifiziert.

Curcumin ist für seine starken entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt , und zahlreiche Studien haben seine Wirkung auf chronische Krankheiten wie Arthritis, Herzkrankheiten und sogar Krebs untersucht.

Eine 2021 in Drug Design, Development and Therapy veröffentlichte Studie ergab, dass Curcumin dazu beitragen könnte, Entzündungen auf molekularer Ebene zu reduzieren, indem es auf Wege einwirkt, die für die Entwicklung chronischer Krankheiten entscheidend sind .

Ähnliche Forschungsergebnisse, die in „Antioxidants“ hervorgehoben wurden, zeigten, wie Curcumin schädliche freie Radikale neutralisieren kann , wodurch die Zellalterung verlangsamt und die allgemeine Gesundheit gefördert werden kann. Dieser Weg vom alten Volksglauben zur wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit unterstreicht den anhaltenden medizinischen Wert von Kurkuma.

Die Wirkstoffe von Kurkuma

Die beeindruckenden gesundheitlichen Vorteile von Kurkuma werden auf über 100 bioaktive Verbindungen zurückgeführt, die alle zu seinen vielfältigen medizinischen Eigenschaften beitragen.