Die Garabandal-Prophezeiungen und ihre Verbindung zum Ende des Kali Yuga

Natürlich waren die Straßen von Garabandal am Sonntag, dem 2. Juli, voller Fremder. Kurz vor sechs Uhr machten sich die Mädchen auf den Weg zum „Cuadro“ (dem Steinfeld in der Hohlgasse) und kaum dort angekommen, fanden sie sich in der Gegenwart der Heiligen Mutter wieder, begleitet von zwei Engeln. Einer war ein Fremder, der andere der heilige Michael. Laut Conchita waren sich die Engel sehr ähnlich, „als wären sie Zwillinge“.

Rechts von der Heiligen Mutter sahen sie ein „Quadrat aus rotem Feuer, das ein Dreieck mit einem Auge und einer Schrift in einer seltsamen orientalischen Schrift umrahmte“.

Später beschrieben die Mädchen die Gottesmutter wie folgt: „Sie kommt in einem weißen Gewand, einem blauen Mantel und einer Krone aus goldenen Sternen; ihre Hände sind mit einem braunen Skapulier ausgestreckt, außer wenn sie das Jesuskind im Arm hält. Ihr dunkelbraunes Haar ist lang und in der Mitte gescheitelt. Ihr Gesicht ist recht lang, mit einer sehr zierlichen Nase. Ihr Mund ist sehr hübsch, mit leicht vollen Lippen. Sie sieht aus wie siebzehn und ist ziemlich groß.“ Alle vier Mädchen betonen den unverwechselbaren Klang ihrer Stimme. „Es gibt keine andere Stimme wie ihre.“

Halten wir hier einen Moment inne und denken wir über die archetypischen Symbole nach, die mit der Vision der Heiligen Mutter verbunden sind. „Warum erschien sie mit dem Jesuskind im Arm?“, fragten sich manche. „Hat Jesus im Himmel den Körper eines Kindes?“, sinnierten sie sarkastisch. Die Antwort liegt darin, dass dies die archetypische Form ist, in der die „Planetarische Mutter“ seit Äonen von unseren Vorfahren als göttliche Mutter und Beschützerin des „Rettergottes“ der Menschheit verehrt wurde.

Im alten Ägypten wurde die Muttergöttin Isis in dieser Gestalt dargestellt, wie sie den kleinen Horus stillte, der später zum Anführer der Himmelsgötter und einer unermüdlichen Kraft gegen das Böse werden sollte. Es ist Horus, der als „Benu-Vogel“ oder „Phönix“ bezeichnet wurde und als Herold eines neuen Zeitalters zurückkehren wird.

In Indien wird die Muttergöttin Parvati dargestellt, wie sie ihren heldenhaften Sohn Kartikeya – auch bekannt als „Sanat Kumara“ (der Ewige Jugendliche) – stillt. Er ist der „Herr der Welt“ und Anführer der himmlischen Armee und wird am Ende dieses Zeitalters als Avatar zurückkehren. Ein ähnliches Bild aus Indien zeigt Devaki, wie sie den kleinen Krishna stillt, der am Ende dieses Yuga erscheinen wird, um die Menschen vom Bösen zu erlösen.

Ähnliche Archetypen gibt es in vielen anderen Kulturen, wie etwa die Göttin Tyche, die in der griechischen Kunst den kleinen Plutus hält, die japanische Göttin Kariteimo, die ein Kind in ihrer linken Hand hält, usw. Der Grund, warum die Heilige Mutter diese archetypische Form wählte, lag wahrscheinlich darin, dass sie damit die Botschaft vermitteln wollte, dass ihre Manifestation in Garabandal die Grenzen von Religion und Kult, Zeit und Raum überschreitet und für die ganze Welt relevant ist.

Ein weiteres interessantes archetypisches Symbol, das mit der Erscheinung der Heiligen Mutter in Verbindung gebracht wird, ist das „Quadrat aus rotem Feuer, das ein Dreieck mit einem Auge umrahmt“. Das „Dreieck mit Auge“ ist ein Symbol, das vielen auch heute noch vertraut ist. Es stellt das „Allsehende Auge“ oder das „Auge der Vorsehung“ dar, die Form, in der der Schöpfer und Erlöser der Menschheit in vielen alten Kulturen dargestellt wurde.

In Ägypten wurde es das „Auge des Horus“ oder „Auge des Ra“ genannt, das den König beschützte und seine Feinde abwehrte. Spruch 316 der Sargtexte besagt: „Ich bin das allsehende Auge des Horus, dessen Erscheinung Schrecken verbreitet … dessen Gestalt gleißendes Licht annimmt … dessen Geburt Atum begründete.“

In Indien wurde der Schutzgott Vishnu (einer seiner Avatare war Krishna) als „Auge im Himmel“ beschrieben. Im Rigveda 1.22 heißt es: „Die Fürsten schauen stets jenen erhabenen Ort, an dem Vishnu ist, wie ein Auge im Himmel.“ Buddha wird als das „Auge der Welt“ ( cakkhuma-loke ) bezeichnet.

Das Symbol war bei den Gnostikern Europas beliebt, fand seinen Weg in die Kunst der Renaissance, wo es zum Symbol der Dreifaltigkeit wurde, und wurde später von den Freimaurern verwendet, die es als Symbol des Höchsten Wesens, des „Großen Architekten des Universums“, betrachten. So gelangte es schließlich auf den US-Ein-Dollar-Schein.

Die Visionen der Heiligen Mutter in Garabandal können daher in einem viel umfassenderen Kontext interpretiert werden. Die „Planetenmutter“, die auch die Mutter des „Rettergottes“ der Menschheit ist, erschien den vier Mädchen, um der Menschheit wichtige Botschaften zu übermitteln, insbesondere über die bevorstehenden epochalen Veränderungen und wie wir unser Leben ändern sollten, um diese Herausforderungen zu meistern. Lassen Sie uns nun mit den Ereignissen in Garabandal fortfahren.

Während der ersten Erscheinung erzählten die Mädchen der Heiligen Mutter ausführlich von ihrem Alltag im Dorf; ein ganz normales, spontanes Gespräch, wie es ein Kind mit seiner Mutter führen würde. Sie sprach mit großer Liebe und Geduld zu ihnen. Sie warfen ihr Küsse zu und erlaubte ihnen sogar, ihre Krone in den Händen zu halten. Herr Pascual schreibt:

Von da an wurden die Visionen immer häufiger. Oftmals traten mehrere an einem Tag auf. Auch die Uhrzeit der Erscheinungen variierte stark; sie ereigneten sich frühmorgens, mittags, nach dem Mittagessen usw. Am häufigsten waren sie von 19 bis 21 Uhr. Später traten sie auch nachts auf und endeten manchmal erst um 5 Uhr morgens. Ihre Dauer war ebenso unterschiedlich. In der Regel dauerte die Verzückung jedoch etwa eine halbe Stunde, oft sogar bis zu zwei Stunden.

Abbildung 11: Maria Loly (links) und Jacinta (rechts) in einer Vision, gefolgt von einer Menge Schaulustiger. Quelle: Die Erscheinungen von Garabandal

Bald begannen Pilger und neugierige Besucher, den Mädchen allerlei heilige Gegenstände wie Rosenkränze, Eheringe, Medaillen usw. zu schenken, die diese der Heiligen Mutter zum Küssen anboten. Die Erscheinung leitete die Mädchen an, jeden Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Während dieser Entrückungen ereigneten sich viele wundersame Ereignisse, die der Autor detailliert dokumentiert hat. Die Visionen dauerten von 1961 bis 1965 an. Die Heilige Mutter übermittelte den Mädchen dabei wichtige Botschaften für die Menschheit sowie Visionen und Prophezeiungen zukünftiger Ereignisse.

In einem Brief von Conchita wird von ihrer letzten Vision berichtet, die sie am 13. November 1965 hatte. Im Laufe des Gesprächs sagte die Heilige Mutter zu Conchita: „Conchita, ich bin nicht nur deinetwegen gekommen; ich bin für alle meine Kinder gekommen, mit dem Wunsch, sie unseren Herzen näherzubringen.“

Und als Conchita sie fragte: „Warum nimmst du mich jetzt nicht mit?“, antwortete die Heilige Mutter: „Denk daran, was ich dir an deinem Namenstag gesagt habe. Wenn du vor Gott trittst, musst du ihm zeigen, dass du viele gute Taten vollbracht hast, die du zum Wohle deiner Brüder und zur Ehre Gottes vollbracht hast. Im Moment sind deine Hände leer.“

Abbildung 12: Conchita umgeben von Pilgern während einer der letzten Visionen. Quelle: Die Erscheinungen von Garabandal

Bevor wir uns den Botschaften und Prophezeiungen der Heiligen Mutter an die Mädchen zuwenden, wollen wir einige der seltsamen, unerklärlichen und wundersamen Ereignisse betrachten, die während dieser Visionen stattfanden und sich jeder Erklärung entzogen. Obwohl Hunderte von Ärzten, Priestern, Reportern und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Garabandal besuchten, um das Phänomen zu untersuchen, waren sie völlig verwirrt und konnten keine rationale Erklärung für das Geschehene liefern; so bleibt nur das Übernatürliche als mögliche Antwort.

Die wundersamen Phänomene

Während der Visionen konnten die Mädchen außer der Heiligen Mutter (und den Engeln, sofern diese anwesend waren) nichts um sich herum sehen. Solange sie in Ekstase blieben, konnten sie die anderen Mädchen sehen. Es war fast so, als wären sie in eine „Blasendimension“ gezogen worden, in der die Gesetze der Physik anders gelten und in die das Licht unserer Welt nicht eindringen kann und umgekehrt. Lichtquellen oder Objekte in unmittelbarer Nähe ihrer Augen verursachten nicht das geringste Zucken ihrer Augenlider.

Einmal wurde mit Hilfe starker Scheinwerfer ein Film von den Visionärinnen von Garabandal gedreht. Solange die Mädchen in der Vision waren, blinzelten sie nicht einmal. Doch sobald die Vision endete, schlossen sie sofort die Augen und protestierten gegen das grelle Licht, das auf sie gerichtet war.

Eine weitere Besonderheit war, dass die Mädchen sich gegenseitig mit größter Leichtigkeit hochheben konnten, solange sie in Ekstase waren. Auf einem der Fotos ist Conchita zu sehen, wie sie vor der Kirchentür Maria Loly hochhebt, um der Jungfrau etwas zum Küssen zu geben.

„Andererseits waren zwei erwachsene Männer kaum in der Lage, ein einziges Kind in Ekstase zu bewegen“, aufgrund eines seltsamen zusätzlichen Gewichts, das die Mädchen in der Ekstase überwältigte. Es ist, als ob sogar die Schwerkraft in der „Blasendimension“, in die die Mädchen hineingezogen wurden, anders wirkt.

Die Mädchen spürten während ihrer Verzückung keinerlei körperliche Schmerzen. Sie spürten nicht einmal das Wetter, und manchmal, wenn die Verzückung während eines Regenschauers stattfand, bemerkten sie erst nach dem Ende der Vision, dass sie durchnässt wurden. Im Laufe der Jahre wurden Dutzende von Tests durchgeführt, wie zum Beispiel Stiche mit Nadeln oder brennende Kerzen dicht an die Haut, doch sie riefen keinerlei Reaktion hervor.

Sogar Edgar Cayce wurde von Ärzten vielen solcher Tests unterzogen, und alle fragten sich, warum Cayce in seinen Trancezuständen keine Schmerzen spürte. Es scheint, als würden die schmerzempfindlichen Neuronen in unserem Körper („Nozizeptoren“) abgeschaltet, wenn jemand in einen tranceähnlichen Zustand gerät oder in eine „Blasendimension“ gezogen wird. Die Visionäre von Garabandal zeigten diese Eigenschaft mehrfach. Während vieler ihrer Verzückungen fielen sie plötzlich auf die Knie und stürzten mit gewaltiger Wucht auf die steinigen Pfade. Doch sie zeigten nicht das geringste Anzeichen von Schmerz. „Sie hinterließen nur Spuren“, erklärte Conchita. Herr Pascual schreibt:

Ein absolut zuverlässiger Augenzeuge war tief beeindruckt, als Mary Loly einmal stürzte und mit dem Kopf auf die Kante einer Stufe schlug. Die Stufe bestand aus Zement. Der heftige Aufprall verursachte einen schaurigen Lärm. „Die Umstehenden“, so der Augenzeuge, „unterdrückten einen Schrei des Entsetzens, doch das Kind blieb ruhig auf dem Boden sitzen, lächelte und unterhielt sich fröhlich mit der Jungfrau.

Als sie aus ihrer Verzückung erwachte, fragten sie sie, ob sie den Schlag gespürt habe. Sie konnte sich an nichts erinnern … Bei der Untersuchung stellte man jedoch fest, dass ihr Kopf dort, wo er auf die Stufe aufgeschlagen war, eine große Beule hatte.“

In dieser „Blasendimension“ stand für die Seherinnen die Zeit still. Oft hatten sie Visionen, die mehrere Stunden dauerten, den Mädchen jedoch wie zwei Minuten vorkamen. Wenn die Jungfrau sich verabschiedete, waren sie traurig. „Geh noch nicht, du bist erst seit einer Sekunde hier“, flehten sie oft. Die Visionen verursachten bei den Mädchen keinerlei körperliche Müdigkeit. Sie brauchten den Schlaf, den sie während der Vision verloren, nicht.

Einmal verharrte Mary Loly von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens in Ekstase, mit ein oder zwei kurzen Unterbrechungen. Sie ging um 6 Uhr morgens zu Bett und stand um 9 Uhr zur Messe auf, ohne später am Tag die geringsten Anzeichen von Müdigkeit zu zeigen.

Einige Tage nach der ersten Vision der Heiligen Mutter begannen die Mädchen ihre ekstatischen Spaziergänge. Sie liefen in rasender Geschwindigkeit, ohne auf den Weg zu achten, und die Dorfbewohner mussten rennen, um mit ihnen Schritt zu halten. Sie liefen vorwärts und rückwärts, und, fast unglaublich, liefen sie oft in halsbrecherischem Tempo den unebenen, steinigen Pfad hinab, der zu den Kiefern führte.

Die katalanische Autorin Mercedes Salisachs, die Garabandal besucht hatte, schrieb: „Als Mary Loly schließlich den Berghang hinabstieg, sah ich sie rückwärts laufen, ihr Blick durchdrang die Dunkelheit über ihr, sie wich Hindernissen und Schlaglöchern aus, als hätte sie Augen im Hinterkopf.“ Es scheint, dass sogar die Fortbewegungsfähigkeiten der Mädchen von der Erscheinung gesteuert wurden, solange sie sich in der „Blasendimension“ befanden.

Mercedes Salisachs sah Conchita sogar über dem Boden schweben, was auf eine externe Kontrolle der Bewegungen der Mädchen schließen lässt. Sie schrieb:

Nachdem sie sich hinkniete, beugte sie sich nach hinten, bis sie auf dem Boden lag. Plötzlich war es, als würde sie nach oben gehoben. Die Leute in ihrer Umgebung behaupteten, sie habe den Boden nicht berührt, aber ich kann diesen Fall der Levitation nicht bezeugen, da ich von meinem Standpunkt aus nicht sicher sein konnte.

Abbildung 13: Die Kinder gehen während ihrer Vision rückwärts. Quelle: Die Erscheinungen von Garabandal

Während der Visionen trugen die Mädchen Dutzende von Rosenkränzen, Eheringen und anderen heiligen Gegenständen, die sie von den Zuschauern bekommen hatten, und gaben sie der Heiligen Mutter zum Küssen. Es gibt viele Fotos, auf denen die Kinder mit dicken Rosenkranzketten um den Hals und mit Eheringen an den Fingern zu sehen sind. Sie hatten keine Ahnung, wem diese Gegenstände gehörten, wurden aber von der Erscheinung geleitet, jeden Gegenstand dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Die Seherinnen legten dem Besitzer den Rosenkranz oder die Kette um den Hals, ohne die Erscheinung aus den Augen zu lassen. Zielsicher steckten sie die Ringe an den richtigen Finger. Wenn während der Spaziergänge ein frommer Gegenstand verloren ging oder verlegt wurde, gelang es den Mädchen, ihn wiederzufinden, indem sie die Heilige Mutter nach dem Weg fragten.

Ein am 27. April 1962 in der Zeitung „Pensamiento Alaves“ veröffentlichter Artikel beschreibt in lebendigen und bewegenden Einzelheiten die Erfahrungen von Dr. Jose de la Vega in Garabandal.

Einige Stunden später beobachtete ich die zweite Erscheinung aus nächster Nähe. Es war vor Sonnenaufgang am Karsamstag. Es regnete in Strömen, und das ganze Dorf glich einer mit Steinen übersäten Schlammgrube. Mit Fackeln bewaffnet folgten wir eilig einer der Seherinnen, die in Ekstase durch die Straßen des Dorfes schritt. In ihren Händen hielt sie ein Kruzifix. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, und ihre lächelnden Augen starrten zum Himmel empor … Von Zeit zu Zeit fiel sie auf die Knie, betete und küsste das Kreuz. Die Hälfte der Einheimischen und alle Fremden, sogar Kinder, die zu Besuch kamen, folgten ihr mit offenem Mund vor Staunen.

Im Kielwasser der kleinen Visionärin stürzten wir uns durch fast alle Gassen und Gassen des Weilers; wir besuchten die Kirchenvorhalle, den Friedhof und den Berghang, wo die Jungfrau Maria zum ersten Mal erschienen war. Der unebene Boden unter den Füßen, die Dunkelheit und meine angeborene Stadtungeschicktheit ließen mich über jeden Stein stolpern, der mir im Weg lag. Stück für Stück blieb ich zurück. Ich konnte nicht weiter und beschloss, auf die Rückkehr der anderen zu warten. Meine Frau konnte es nicht ertragen, anzuhalten, obwohl sie bereits nach Luft rang. Sie ging weiter und schöpfte Mut aus meiner eigenen Ungläubigkeit.

Plötzlich, noch bevor sie die Kuppe erreichte, blieb das verzückte Kind stehen und rannte rückwärts den Hügel hinunter. Dabei berührte sie kaum den steilen, steinigen Boden, und ihr lächelnder Blick wanderte unverwandt zum Nachthimmel. Als sie die Stelle erreichte, wo ich wartete, blieb sie stehen. Mit einem lauten Knall fiel sie auf die nackten Knie auf die scharfen Steine, als wären sie ein Federkissen.

Dann reckte sie ihr Kruzifix gen Himmel, hielt inne und bot es mir zum Kuss an. Um ihren Hals hingen Medaillen und Rosenkränze, die fast allen Anwesenden gehörten. Ihre Finger suchten nach einer bestimmten Kette, während sie ihrer unsichtbaren Erscheinung eher zuflüsterte als mit ihr zu sprechen: „Sag mir, welche es ist. Ist es diese?“ Sie hielt der Jungfrau in ihrer Vision die Medaille zum Kuss hin.

„Nun sag mir, wem sie gehört“, hörten wir sie alle heiser murmeln. Ohne einen Moment zu zögern, wandte sie sich meiner Frau zu, öffnete den goldenen Verschluss der Kette und legte sie sich um den Hals. Meine Frau fiel auf die Knie und war zu Tränen gerührt, wie ich und andere, die diese seltsame Szene sahen. Das Kind ließ sie die von den Lippen der Jungfrau Maria gesegnete Medaille küssen und half ihr mit einem engelsgleichen Lächeln, das wir nie vergessen werden, auf die Beine.

Abbildung 14: Maria Loly gibt Ketten und Amulette ihren rechtmäßigen Besitzern zurück, ohne die Vision aus den Augen zu lassen. Quelle: Die Erscheinungen von Garabandal

Die Kommunikation zwischen der Erscheinung und den Mädchen schien rein telepathisch gewesen zu sein. Als es Zeit für eine Ekstase war, erhielten die Mädchen telepathische „Rufe“ – die sie mit dem Herzen und nicht mit den Ohren hörten. Als alle zusammengerufen wurden, stürmten alle vier gleichzeitig aus dem Haus (obwohl sie keine Uhr besaßen). Ein Ermittler der Ereignisse in Garabandal dokumentierte Jacintas Eindrücke.

„Wenn die Jungfrau dich ruft, sagt sie dann ‚Jacinta‘?“

„Beim ersten Mal“, erklärte sie, „sagt sie nur ‚Jacinta‘; beim zweiten Mal ‚Jacinta, komm‘ und beim dritten Mal ‚Jacinta, beeil dich, beeil dich, beeil dich …‘ Aber das alles passiert in mir und ohne richtige Worte.“

Manchmal, wenn die Verzückungen unterbrochen wurden, hielten die Kinder den telepathischen Kontakt mit der Erscheinung aufrecht, den sie „Lokution“ nannten. Conchita sagte: „Sie sind wie eine Stimme der Freude, eine Stimme des Glücks, eine Stimme des Friedens. Diese Lokutionen haben mir sehr gut getan, denn es ist, als wäre die Heilige Jungfrau in mir. Ich bevorzuge die Lokutionen gegenüber den Erscheinungen, denn in den Lokutionen habe ich sie in mir.“

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mädchen während der Visionen auch telepathisch mit der Heiligen Mutter kommunizierten, da man sie mit ernster Stimme flüstern hörte. Da die Mädchen an das Sprechen gewöhnt waren, bewegten sie möglicherweise weiterhin Lippen und Zunge, obwohl dies möglicherweise nicht notwendig war.

Dies ist nur ein kurzer Überblick über einige der außergewöhnlichen und wundersamen Ereignisse, die sich zwischen 1961 und 1965 regelmäßig in Garabandal ereigneten. Das gesamte Phänomen wurde von so vielen Menschen beobachtet, dokumentiert, fotografiert, gefilmt, aufgezeichnet und untersucht, dass kein Zweifel an der Echtheit der dortigen Ereignisse besteht, so unglaublich es auch erscheinen mag. Viele weitere interessante Details, Anekdoten, Berichte und wundersame Phänomene sind in dem Buch von Herrn Pascual dokumentiert, das jedem Interessierten zur Lektüre empfohlen wird.

Wer Garabandal damals besuchte, verspürte ein starkes Gefühl von Frieden, Liebe und Freundschaft. Wer mit etwas Skepsis dorthin reiste, kehrte unweigerlich verwirrt und oft völlig verändert zurück. Die Visionen gehören zweifellos zu den verblüffendsten paranormalen Ereignissen des 20. Jahrhunderts.

Man könnte sich fragen, warum wir nicht öfter von Garabandal hören? Warum hat die katholische Kirche es nicht offiziell als übernatürliches Ereignis oder Wunder erklärt und Garabandal zu einem bedeutenden Wallfahrtsort gemacht? Der Grund dafür wird deutlich, wenn man die beiden Botschaften für die Menschheit liest, die die Gottesmutter die Mädchen überbringen ließ – die erste 1961 und die zweite 1965.

Die zwei Botschaften

Die erste Botschaft wurde am 18. Oktober 1961 von Conchita auf einem von allen vier unterschriebenen Zettel vorgelesen. Sie las die Botschaft aus dem Kiefernhain vor, wo sich viele Pilger versammelt hatten. Hier der Wortlaut der Botschaft:

Wir müssen viele Opfer bringen und viel Buße tun. Wir müssen häufig zum Allerheiligsten gehen; aber zuerst müssen wir brav sein, denn wenn wir das nicht tun, wird uns eine Strafe treffen. Der Kelch füllt sich bereits, und wenn wir uns nicht ändern, wird uns eine sehr schwere Strafe treffen.

Die zweite und letzte Botschaft der Heiligen Mutter wurde Conchita am 18. Juni 1965 vom Erzengel Michael in einer Ekstase übermittelt. Conchita wusste mehr als fünf Monate im Voraus von der Vision. Hier ist ihr Inhalt:

Da meine Botschaft vom 18. Oktober nicht befolgt und der Welt nicht bekannt gemacht wurde, sage ich euch, dass dies die letzte ist. Früher füllte sich der Kelch, jetzt quillt er über. Viele Priester begeben sich auf den Weg ins Verderben und nehmen mit sich immer mehr Seelen. Die Heilige Eucharistie verliert immer mehr an Bedeutung. Wir sollten Gottes Zorn durch unsere eigenen Bemühungen von uns abwenden.

Wenn ihr ihn aufrichtig um Vergebung bittet, wird er euch vergeben. Ich, eure Mutter, möchte euch durch die Fürsprache des heiligen Erzengels Michael sagen, dass ihr Wiedergutmachung leisten sollt. Ihr erhaltet nun die letzten Warnungen. Ich liebe euch sehr und möchte nicht, dass ihr verurteilt werdet. Bittet uns aufrichtig, und wir werden eure Bitte erfüllen. Ihr müsst mehr Opfer bringen. Denkt über das Leiden Jesu nach.

Abbildung 15: Conchita empfängt die zweite und letzte Botschaft, 18. Juni 1965. Quelle: Die Erscheinungen von Garabandal

Sobald wir die zweite Botschaft lesen, wird klar, warum die katholische Kirche die Ereignisse von Garabandal nicht als Wunder anerkannt hat. Die Katze war aus dem Sack! Viele Priester befanden sich auf dem Weg ins Verderben und rissen Seelen mit sich. Und wie viele Leichen sind seitdem aus dem Keller der Kirche geflogen! Wir können uns gut vorstellen, dass, wenn „viele“ Priester 1965 auf dem Weg ins Verderben waren, dieser Weg heute verstopft sein müsste und nicht wenige sich bereits über ihr Ziel freuen würden.

In gewisser Weise ist es ein Segen, dass die wundersamen Ereignisse von Garabandal nicht offiziell als Wunder anerkannt wurden. Denn wäre dies der Fall gewesen, wären wahrscheinlich alle Schriften, Filme und Aufzeichnungen von Garabandal beschlagnahmt worden, die Details der tatsächlichen Ereignisse wären bereinigt, geschönt und mit kirchlichen Dogmen versehen worden, die Visionäre wären angewiesen worden, nicht mit den Medien zu interagieren, und das gesamte Phänomen wäre zu einer erfundenen Erzählung ohne Wahrheit und Inspiration reduziert worden. Vielleicht wurde die zweite Botschaft deshalb übermittelt – um die Wahrheit über die Geschehnisse von Garabandal für die Nachwelt zu bewahren.

Wir kommen nun zu den drei wichtigen Prophezeiungen, die den Visionären von Garabandal gegeben wurden und die bei denjenigen, die mit diesen Ereignissen vertraut sind, großes Interesse geweckt haben. Diese Prophezeiungen sind bekannt als „Die Warnung“, „Das Wunder“ und „Die Strafe“.

Die Warnung

Laut dem Buch „ Die Erscheinungen von Garabandal“ hatte Conchita zu der Warnung folgende Notiz niedergeschrieben:

Die Jungfrau Maria erzählte mir davon am 1. Januar 1965 oben im Kiefernhain. Ich kann nicht sagen, worin es bestehen wird, da sie es mir nicht befohlen hat. Und wann es geschehen wird, hat sie mir nicht gesagt, also weiß ich es nicht. Was ich weiß, ist, dass es für alle sichtbar sein wird; es wird ein direktes Werk Gottes sein und vor dem Wunder geschehen. Ich weiß nicht, ob Menschen daran sterben werden. Sie könnten nur vor Schreck sterben, es zu sehen.“

In einem Brief schrieb Conchita, sie habe eine „Warnung zur Wiedergutmachung“ erhalten. „Diese Warnung“, so Conchita, „ist wie eine Strafe für die Gerechten und die Bösen gleichermaßen. Für die Gerechten soll sie Gott näherkommen, für die Bösen verkündet sie, dass die Zeit knapp wird und dies die letzten Warnungen sind. Sie wird sehr lange dauern; ich kann sie nicht schriftlich erklären. Niemand kann sie verhindern. Sie ist sicher, auch wenn ich weder den Tag noch das Datum kenne.“

Im Jahr 1973, nachdem Conchita in die USA ausgewandert war, wurde sie in New York von Dr. Jeronimo Dominguez interviewt . In diesem Interview beschrieb Conchita die Warnung.

Die Frau sagte, sie werde uns die besten Heilmittel geben, um ein gutes Leben zu führen. Diese Warnung galt der ganzen Welt. Sie wird überall spürbar sein: in Garabandal, in Amerika, in der ganzen Welt. Jeder wird sie spüren. Ihr werdet euch mit euren Sünden und eurem Elend allein auf der Welt fühlen und die Chance haben, euer Leben zu ändern.

Es wird ein schreckliches Gefühl sein. Ihr werdet Angst erleiden, aber ohne körperliche Schmerzen. Ja, jeder wird sie spüren, jeder auf seine Weise. Sie wird in allen Ländern und von Menschen aller Religionen wahrgenommen. (Wird jemand durch die Warnung sterben?) Nein, nur durch Schock.“

Abbildung 16: Conchita wird 1973 von Dr. Jeronimo Dominguez interviewt. Quelle: YouTube

In einem Interview auf Englisch im Jahr 1980 verriet Conchita weitere Einzelheiten darüber, wie die Warnung klingen und aussehen könnte:

Sie können überall auf der Welt sein … Sie werden diese Warnung spüren. Sie kommt direkt von Gott. Sie werden sie in Ihrem Inneren spüren. Sie werden sie mit eigenen Augen sehen. Aber sie wird Ihnen nicht wehtun. Für mich ist es, als würden zwei Sterne zusammenstoßen. Sie machen viel Lärm und viel Licht, aber sie fallen nicht herunter. Sie treffen uns nicht, und wir werden es sehen. In diesem Moment werden wir unser Gewissen sehen. Sie werden alles Falsche sehen, das Sie tun. Sie werden alles Gute sehen, das Sie nicht tun.

Abbildung 20: Conchita im Interview 1980. Quelle: YouTube

Mary Loly war eine der Visionärinnen von Garabandal und die einzige (der vier), die das Datum der Warnung kannte. Leider verstarb Mary Loly 2009 in New Hampshire. In einem Interview aus dem Jahr 1983 beschrieb Mary Loly, wie sich die Warnung anfühlen wird.

Es ist eine Reinigung, damit ihr eure eigenen Fehler erkennt, wie sehr ihr Gott beleidigt habt, die Dinge, die ihr falsch macht, und damit ihr es bereut. Jeder soll die Warnung gleichzeitig spüren, egal wo er ist. Alles wird aufhören. Jeder fühlt, je nachdem, wie es ihm geht. Man wird Angst haben und traurig sein, weil man die Dinge, die man falsch macht, sehr deutlich erkennt.

(Interviewerin: „Sie sagten vor der Warnung einmal, der Kommunismus werde die Welt beherrschen. Hat Ihnen die Gottesmutter das gesagt?“) Ja. Die Kommunisten werden die Weltherrschaft übernehmen. Sie sagte, es werde für die Priester sehr schwierig sein, die Messe zu lesen, für die Menschen, ihre Religion auszuüben, und die Priester würden verfolgt werden. Die Kirchen würden geschlossen, weil sie den Priestern nicht erlauben würden, die Messe zu lesen, und die Menschen nicht zulassen würden, dorthin zu gehen.“

Abbildung 17: Mary Loly wird 1983 interviewt. Quelle: YouTube

Viele Menschen haben sich im Laufe der Jahre gefragt, wann die Warnung eintreten könnte und worin sie bestehen könnte. Eines ist ganz sicher: Sie wird in naher Zukunft eintreten. Innerhalb eines Jahres nach der Warnung wird Conchita das Datum bekannt geben, an dem in Garabandal ein Wunder geschehen wird. Da Conchita Anfang 2024 75 Jahre alt wurde, dürften sowohl die Warnung als auch das Wunder irgendwann in den nächsten 15 Jahren eintreten.

Aus diesem Grund habe ich mich wirklich für die Prophezeiungen von Garabandal interessiert, denn gemäß dem Rahmen des Yuga-Zyklus endet das Kali Yuga im Jahr 2025. Darauf folgt eine intensive Phase der Transformation bis 2040, in der die aktuellen Ideologien und Konstrukte des Kali Yuga, die auf Gier, Trennung und egoistischen Interessen basieren, wahrscheinlich verschwinden und unsere Realität sich dramatisch verändern wird.

2025 ist das Jahr, in dem wir in die Zeit der Transformation eintreten, die die Griechen Ekpyrosis nannten – was so viel wie Reinigung durch Feuer bedeutet – und kaum hatte das Jahr begonnen, erlebten wir die verheerenden Brände in Los Angeles, zu einer Zeit, die traditionell nicht als Brandsaison gilt. Der Morgen zeigt den Tag, und die anhaltenden Brände weltweit scheinen eine Botschaft von Mutter Natur zu sein, dass die Zeit der Transformation bereits begonnen hat.

In einem ihrer Interviews lieferte Conchita einen wichtigen Hinweis zur Entschlüsselung der möglichen Warnung. Sie sagte: „Für mich klingt es wie zwei Sterne, die zusammenstoßen und dabei viel Lärm und Licht erzeugen, aber nicht herunterfallen.“ Für mich klingt das wie ein großer, strahlender Komet, der mit viel Lärm in unsere Atmosphäre eintritt. Große Meteore und Kometen können beim Eintritt in die Erdatmosphäre Überschallknalle verursachen, da sie sich mit Überschallgeschwindigkeit fortbewegen. Überschallknalle erzeugen enorme Mengen an Schallenergie und klingen ähnlich wie eine Explosion oder ein Donnerschlag.

Kometen können auch lange Zeit am Himmel verharren und folgen nicht immer Keplers Bewegungsgesetzen. Der Historiker Josephus aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. bezog sich auf einen Kometen, als er im Jahr 66 n. Chr. einen schwertähnlichen Stern beschrieb, der ein ganzes Jahr lang über der Stadt Jerusalem stand.[3]

Kometen werden traditionell auch als Vorboten des Untergangs und als „Warnungen Gottes an die Menschheit“ beschrieben. Im Popular Science Monthly (1885) schrieb Andrew Dickson White, der verstorbene Präsident der Cornell University, über den frühchristlichen Glauben an Kometen:

Der Glaube, dass jeder Komet ein Feuerball sei, der aus der rechten Hand eines zornigen Gottes geschleudert wurde, um die kriechenden Erdenbewohner zu warnen, wurde in die frühe Kirche aufgenommen… Die großen Kirchenväter bekannten sich vorbehaltlos zu dieser Lehre. Tertullian erklärte, dass ‚Kometen Revolutionen von Königreichen, Pest, Krieg, Winde oder Hitze ankündigen‘. Origenes bestand darauf, dass sie ‚Katastrophen und den Untergang von Reichen und Welten‘ ankündigten.“[4]

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein massiver, heller Komet, der mit einem ohrenbetäubenden Überschallknall in die Erdatmosphäre eindringt und eine Zeit lang am Himmel über uns verweilt, den Eindruck erweckt, als hätte er ein Bewusstsein oder würde von einer göttlichen Intelligenz gesteuert. Die kraftvollen Energien des Kometen werden weltweit sichtbar und spürbar sein und können möglicherweise starke psychologische Reaktionen und intensive Selbstreflexion auslösen.

Die Garabandal-Warnung weist auch eine Verbindung zur Hopi-Prophezeiung vom Blauen Stern Kachina auf. Nach Ansicht der Hopi ist dies das neunte und letzte Zeichen, das das Ende der Vierten Welt ankündigt:

Ihr werdet von einem Wohnhaus im Himmel über der Erde hören, das mit lautem Krachen einstürzen wird. Es wird wie ein blauer Stern aussehen. Bald darauf werden die Zeremonien meines Volkes enden.

Es erscheint mir sehr wahrscheinlich, dass sich der „Blaue Stern“ auf einen Kometen mit einem leuchtenden Ionenschweif bezieht, der aufgrund der Anwesenheit von Kohlenmonoxid-Ionen typischerweise bläulich erscheint. Es wird erwartet, dass der Komet beim Eintritt in die Erdatmosphäre einen donnernden Überschallknall ausstößt, der wie ein „großer Krach“ klingt.

Abbildung 18: Komet NEOWISE, fotografiert von den Eastern Sierras in Kalifornien im Jahr 2020. Bildnachweis: Benjamin Inouye, CC BY 4.0 über Wikimedia Commons

Dr. Robert Ghost Wolf gab in seinem Buch „ LAST CRY: Native American Prophecies & Tales of the End Times “ weitere Einzelheiten zur Blue Star Kachina bekannt.

Die Geschichte des Blauen Stern-Kachina ist sehr alt. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Großväter, die heute zwischen 80 und 108 Jahre alt sind, erzählten mir diese Geschichte. Frank Waters schrieb auch über Saquasohul, den Blauen Stern-Kachina, in „Das Buch der Hopi“. Die Geschichte stammt von Großvater Dan, dem ältesten Hopi. Mir wurde erzählt, dass der Blaue Stern-Kachina zuerst bei den Tänzen zu sehen sein und sich den Kindern auf dem Platz während des Nachttanzes zeigen würde. Dieses Ereignis würde uns verkünden, dass die Endzeit sehr nahe ist.

Dann würde der Blaue Stern-Kachina physisch in unseren Himmeln erscheinen, was bedeuten würde, dass wir uns in der Endzeit befinden. Die Rückkehr des Blauen Stern-Kachina, auch bekannt als Nan ga sohu, wird der Wecker sein, der uns vom neuen Tag und einer neuen Lebensweise, einer neuen Welt, die kommt, ankündigt. Hier werden die Veränderungen beginnen. Sie werden als Feuer in uns entfacht, und wir werden vor Sehnsüchten brennen. und Konflikte, wenn wir uns nicht an die ursprünglichen Lehren erinnern und zu einer friedlichen Lebensweise zurückkehren…“[5]

Daher wird erwartet, dass der Blaue Stern Kachina auch in uns intensive psychologische Reaktionen auslöst, die wie ein brennendes Feuer in uns wirken. Dieses Feuer könnte entweder unser Ego reinigen und uns zu mehr Bewusstsein, Empathie und Harmonie führen, oder es könnte unsere lüsternen und gewalttätigen Neigungen verstärken und weitere globale Konflikte auslösen.

In meinem Buch „Yuga Shift“ postulierte ich, dass der Durchgang der Erde durch den dichten Schwarm von Kometen und Asteroiden im Tauriden-Meteorstrom, bekannt als Tauridischer Resonanzschwarm, in den Jahren 2032 und 2036 die entscheidenden Momente der Yuga-Übergangsperiode sein könnten. Ich ging davon aus, dass kurz vor dem Durchgang 2032 ein oder mehrere Kometen des Schwarms aktiviert werden könnten (sie befinden sich derzeit in einem Ruhezustand) und schweren Schaden anrichten könnten. Intuitiv ahnte ich jedoch, dass die Begegnung 2032 eher eine „Warnung“ darstellen würde. Folgendes schrieb ich in meinem Buch:

Ich denke, dass die Verabschiedung des Jahres 2032 ein Warnschuss sein wird, der uns auf eine größere Realität aufmerksam macht und uns die dringende Notwendigkeit vor Augen führt, unsere Denkmuster und unseren Lebensstil zu ändern. Es wird keinen Zusammenbruch der Zivilisation verursachen, könnte aber eine Generalprobe für das sein, was 2036 passieren wird.

Auf Grundlage meiner Studie würde ich die Garabandal-Warnung auf das Jahr 2032 datieren, wenn wir irgendwann zwischen Oktober und Dezember am Tauridenschwarm vorbeiziehen.

Mary Loly sagte etwas über die Situation in der Welt vor der Warnung, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Sie sagte: „Die Kommunisten werden die Weltherrschaft übernehmen. Es wird für die Priester sehr schwierig sein, die Messe zu lesen, für die Menschen, ihre Religion auszuüben. Die Priester werden verfolgt und die Kirchen geschlossen.“

Ich denke, was Mary Loly mit dem Wort „Kommunisten“ eigentlich meinte, sind die Kräfte und Kräfte der Gottlosigkeit, des Atheismus und des krassen Materialismus. Ihre Aussagen scheinen zu implizieren, dass vor der Warnung ein großer Teil der Welt unter die Herrschaft einer von Technologie und KI regulierten Neuen Weltordnung geraten könnte, in der die Religionsausübung verboten und Gotteshäuser – Kirchen, Tempel, Moscheen, Klöster usw. – geschlossen werden.

Dies ist ein plausibles Szenario, das irgendwann um 2029 eintreten könnte, da, wie ich bereits in einem früheren Artikel mit dem Titel „Vier Zeichen, dass der Yuga-Wechsel bereits im Gange ist“ erläutert habe , der siebenjährige Zeitraum von 2029 bis 2036 die „sieben Jahre der Trübsal“ während der in der Offenbarung beschriebenen Endzeit sein könnten. Der Asteroid Apophis wird in den Jahren 2029 und 2036 zweimal nahe an der Erde vorbeifliegen und so als Himmelsuhr dienen, die die prophetischen Zeiten markiert.

Gemäß der Vision des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist 2030 das Jahr, in dem der „Great Reset“ umgesetzt werden muss. Dann wird eine Weltregierung das Sagen haben und „die Menschen werden nichts besitzen und glücklich sein“. Darüber hinaus plant die EU im Jahr 2029/2030 eine direkte militärische Konfrontation mit Russland, China und dem Iran, wie die unbeständige Rhetorik der Staats- und Regierungschefs verschiedener europäischer Nationen im Jahr 2024 zeigt. Mit anderen Worten: Es laufen bereits Pläne und Vorbereitungen für einen globalen Krieg, um die Neue Weltordnung über eine verängstigte, unglückliche Bevölkerung zu bringen, die von massiver Verwüstung heimgesucht wird.

Es besteht daher eine gute Chance, dass Menschen in einigen Teilen der Welt unter der Tyrannei einer Neuen Weltordnung leben könnten, wenn die Warnung kommt, wie Mary Loly es in ihren Visionen gesehen hatte. Kommen wir nun zur nächsten Prophezeiung, die den Visionären von Garabandal offenbart wurde – dem Wunder.

Das Wunder

Laut dem Buch „ Die Erscheinungen von Garabandal“ hat Conchita zu dem Wunder folgende Notiz niedergeschrieben:

Die Jungfrau Maria erzählte nur mir von dem Wunder. Sie verbot mir zu sagen, worin es bestehen wird. Auch das Datum kann ich erst acht Tage vorher verraten. Was ich sagen darf, ist, dass es mit einem kirchlichen Ereignis und dem Fest eines Heiligen zusammenfällt, der ein Märtyrer der Heiligen Eucharistie ist. Es wird an einem Donnerstagabend um halb neun geschehen. Es wird für alle im Dorf und auf den umliegenden Bergen sichtbar sein. Die anwesenden Kranken werden geheilt, und die Ungläubigen werden glauben. Es wird das größte Wunder sein, das Jesus für die Welt vollbracht hat. Es wird nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass es von Gott kommt und zum Wohle der Menschheit ist. Im Kiefernwald wird für immer ein Zeichen des Wunders hinterlassen. Man wird es filmen und im Fernsehen übertragen können.

Abbildung 19: Conchita bei den Kiefern, Ort zahlreicher Erscheinungen. Quelle: Die Erscheinungen von Garabandal

In dem Interview von 1973 sagte Conchita, dass ihr die Information über das Wunder am 19. März 1963 zuteilwurde. So beschrieb sie das Wunder in dem Interview:

Sie (die Heilige Mutter) sagte, dass Gott in Garabandal ein großes Wunder für die Welt vollbringen würde. Es würde etwas sehr Großes sein, und es würde keinen Zweifel daran geben, dass Gott es selbst gesandt hat. Er würde nichts Irdisches verwenden, um dieses Wunder zu vollbringen. Alle Anwesenden in der Nähe und Umgebung werden es miterleben. Die Kranken werden geheilt.

Es wird ein Zeichen geben, das für alle Zeiten in den Kiefern (dem Kiefernhain von Garabandal) bleiben wird, das man sehen, fotografieren oder im Fernsehen übertragen, aber nicht berühren kann. Ein eindeutiges Zeichen Gottes. Ich weiß nicht, wann die Warnung kommen wird, aber sie wird vor dem Wunder geschehen. Das Datum des Wunders kenne ich genau. Die Dame hat mir jedoch aufgetragen, erst acht Tage vor dem Wunder darüber zu sprechen. Ich werde es allen acht Tage vorher erzählen … Ich warte darauf, dass sich die Worte der Dame erfüllen. Ich warte auf das Wunder.“

In einem englischsprachigen Interview im Jahr 1980 sagte Conchita: „Ich kenne das Zeichen, aber ich kann es nicht erklären. Ich weiß, man kann es sehen, man kann es fotografieren, aber man kann es nicht fühlen. („Ist es wie ein helles Licht?“, wird sie vom Interviewer gefragt.) Ja, so etwas in der Art, und es wird für immer da sein.“

In einem Interview mit der „Late Late Show From New York“ sagte Conchita: „Ich sage, es (das Wunder) wird zwischen April und Juni geschehen.“

Jacinta, eine der Visionärinnen von Garabandal, erklärte 2021 in einem Interview mit José María Zavala : „Wir müssen Hoffnung haben. Zuerst wird die Warnung kommen und im selben Jahr, glaube ich, das Wunder. Und wenn es trotz des Wunders keine Reue gibt, wird niemand die Strafe loswerden.“[6]

Dies sind einige der Aussagen der Garabandal-Visionäre über das Wunder. Ich habe keine Ahnung, worin das Wunder bestehen könnte, und ich vermute, wir werden es erst erfahren, wenn es geschieht. Was das Datum betrifft, so soll es innerhalb eines Jahres nach der Warnung geschehen, an einem Donnerstag, irgendwann zwischen April und Juni. Nach diesen Informationen und meiner früheren Schätzung des Warnungsdatums sollte das Wunder im Jahr 2033 im Monat April/Mai/Juni an einem Donnerstag um 20:30 Uhr geschehen, am Festtag eines Heiligen, der ein Märtyrer der Heiligen Eucharistie ist.

Ich habe diesen Artikel vor einigen Monaten auf der Website Mysterious Universe veröffentlicht, und einer derjenigen, die ihn mit Interesse gelesen haben, war Chris Sterkel. Chris recherchierte nach möglichen Daten für das Wunder und fand für das Jahr 2033 ein Datum, das genau den von Conchita angegebenen Kriterien entspricht: Donnerstag, 14. April 2033. Dieses Datum fällt in die Karwoche, die Woche vor Ostern. Dies ist auch der Feiertag des Heiligen Anicetus, der als Märtyrer gilt. Chris hatte noch einige weitere mögliche Daten für das Wunder zwischen 2031 und 2042 gefunden und mir alle Informationen per E-Mail geschickt. Im Moment gehe ich jedoch einfach vom Donnerstag, dem 14. April 2033, als wahrscheinlichstem Datum für das Wunder aus.

Kommen wir nun zu dem, was die Visionäre von Garabandal über die Züchtigung gesagt haben.

Die Züchtigung

Am 19. Juni 1962 wurden den jungen Sehern schreckliche Szenen zukünftiger Ereignisse gezeigt. Fünfzig Minuten lang litten sie Todesqualen. In der zweiten Nacht – der Nacht der Schreie – wurde den Sehern die Prophezeiung der bedingten Strafe offenbart, was den Kindern Angst und Tränen brachte. Laut dem Buch „ Die Erscheinungen von Garabandal“ hatte Conchita folgende Notiz zur Strafe bzw. Bestrafung niedergeschrieben:

Die Strafe hängt davon ab, ob die Menschheit die Botschaften der Heiligen Jungfrau und das Wunder beachtet. Sollte sie stattfinden, weiß ich, worin sie bestehen wird, denn die Jungfrau hat es mir gesagt, aber ich darf es nicht sagen. Außerdem habe ich die Strafe gesehen. Was ich Ihnen versichern kann, ist, dass sie, wenn sie kommt, weitaus schlimmer sein wird, als wenn wir in Feuer gehüllt wären; schlimmer, als wenn wir Feuer über uns und Feuer unter uns hätten. Ich weiß nicht, wie lange es nach dem Wunder dauern wird, bis Gott es sendet.“

Als Conchita in dem Interview von 1980 gefragt wurde: „Wenn Sie Ihre kleinen Kinder ansehen und in die Zukunft blicken, haben Sie Angst um sie?“, antwortete sie mit Ja, und der fortschreitende moralische Verfall unserer Gesellschaft sage ihr, dass die Züchtigung so gut wie sicher sei.

Ja, das glaube ich … Ich glaube, sie werden sehr leiden. Ich glaube, nach dem Wunder, obwohl wir sagen, wir würden unser Leben ändern, sind wir zu verwöhnt worden. Wir bringen keine Opfer, wir haben unser Sündenbewusstsein verloren. Es ist sehr schwer, noch einmal ganz von vorne anzufangen, selbst Kindern das beizubringen. Ich sehe, wie sie den Kindern jetzt beibringen, dass es keine Sünde mehr gibt. Ich glaube, wir alle werden bestraft, und wenn es so weit ist, bin ich sicher, dass es meine Kinder und deren Leben trifft. Und das macht mir Sorgen.“

In Jacintas Interview mit José María Zavala im Jahr 2021 , das in einem Buch mit dem Titel „ Die Endzeit ist da: Die Seherin Jacinta von Garabandal bricht ihr Schweigen“ veröffentlicht wurde , erklärte Jacinta, wie wir unser Leben führen müssen, um dem kommenden Wunder und der kommenden Züchtigung zu begegnen.

Ich betone, dass die Strafe von der Umkehr abhängt. Wir müssen hoffen und viel beten, damit sich die Welt ändert, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht … Es wird eine Wiedergeburt für die Seele sein. Viele Menschen haben Angst vor der Strafe, aber ich sage ihnen: Das Beste ist, Tag für Tag in Hoffnung und Frieden zu leben und Gott nahe zu bleiben. Der Rest wird folgen. Das Problem sind die Menschen, die weiterhin mit dem Rücken zu Christus leben, und deshalb ist es unmöglich, glücklich zu sein und Hoffnung zu haben …

Ihr braucht keine Angst zu haben, sondern ändert euer Leben jetzt, anstatt auf das Wunder zu warten, während ihr euch damit beschäftigt, Gott nach Belieben zu beleidigen. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass die Umkehr heute und nicht morgen erfolgen muss. Wir sollten Gott um viel Hilfe bitten, denn nur er kann uns angesichts der bevorstehenden Widrigkeiten unterstützen und beschützen.“

Abbildung 21: Jacinta (neben ihrem Mann sitzend) wird im YouTube-Video „Garabandal Visionaries Interviews“ interviewt.

Die Strafe wird, wie wir aus Conchitas Beschreibung erfahren, durch Feuer verursacht, das von oben und unten kommt, was mit dem übereinstimmt, was uns der Rahmen des Yuga-Zyklus sagt: dass wir jetzt in eine Übergangsperiode namens Ekpyrosis eintreten, in der die Welt durch Feuer gereinigt und erneuert wird.

Vor fast 75 Jahren prophezeite die Theosophin Alice Bailey eine ähnliche Zeit. Sie sagte: „Drei Aspekte unserer Realität müssen bis zum Jahr 2025 von der Menschheit erkannt werden, wenn ihre Vernichtung abgewendet werden soll: die Anerkennung des Christusgeistes in ihrem Inneren, die Anerkennung der Hierarchie und die Anerkennung des göttlichen Plans.“ Sie hielt eine Vernichtung durch Feuer für durchaus möglich. „Wenn es der Menschheit nicht gelingt, sich unter dem Banner der Kräfte des Lichts gegen die Mächte materieller Aggression und Selbstsucht zu vereinen, könnte die Feuerprobe unvermeidlich sein.“[7]

Was könnte also die Feuerprobe am Ende dieses Zeitalters verursachen? Die Prophezeiungen der Hopi geben einen Hinweis. Die Hopi sagen, dass auf den Blauen Stern Kachina der Rote Stern Kachina folgen wird, der den Tag der Reinigung herbeiführen wird. Dies schrieb Dr. Robert Ghost Wolf in seinem Buch LAST CRY: Native American Prophecies & Tales of the End Times .

Wenn der Reiniger kommt, werden wir ihn zunächst als kleinen roten Stern sehen, der uns sehr nahe kommt und in unserem Himmel sitzt und uns beobachtet. Er wird uns beobachten, um zu sehen, wie gut wir uns an die heiligen Lehren erinnert haben … Dieser Reiniger wird uns viele wundersame Zeichen in unserem Himmel zeigen. So werden wir wissen, dass der Schöpfer kein Traum ist. Selbst diejenigen, die ihre Verbindung zum Geist nicht spüren, werden das Antlitz des Schöpfers am Himmel sehen. Unsichtbares wird sehr stark spürbar sein … Viele Dinge werden geschehen, die keinen Sinn ergeben, denn die Realität wird immer wieder in den Traumzustand zurückkehren und ihn wieder verlassen … Alles Lebende wird an diesem Tag anwesend sein wollen, wenn die Zeit endet und wir in den ewigen Kreislauf der Fünften Welt eintreten …

Nach einiger Zeit werden wir wieder mit unseren Brüdern von den Sternen wandeln und diese Erde wiederaufbauen. Aber erst, wenn der Reiniger seine Spuren im Universum hinterlassen hat … Nichts Lebendiges wird unberührt bleiben, weder hier noch im Himmel. Der Weg durch diese Zeit, so heißt es, liegt in unseren Herzen und in der Wiedervereinigung mit unserem spirituellen Selbst. Wir werden einfach und kehren zurück zum Leben mit und auf der Erde und in Harmonie mit ihren Geschöpfen. Wir erinnern uns daran, dass wir die Hüter, die Feuerhüter des Geistes sind. Unsere Verwandten von den Sternen kommen heim, um zu sehen, wie gut wir unsere Reise gemeistert haben.“

Mir scheint, dass der Rote Stern Kachina ein weiterer großer, strahlender Komet sein könnte, der aufgrund der Emission von Natriumionen rot erscheint. Übrigens haben die Navajo eine Prophezeiung, dass ein neunzackiger Stern – höchstwahrscheinlich ein Komet mit neun Schweifen – aus dem Osten kommen und alle Rassen und Nationen vereinen wird.

In Yuga Shift hatte ich gezeigt, dass viele alte Kulturen einen großen, strahlenden Kometen als Symbol, Stern, Boten oder Reittier des Erlösers Gottes verehrten, dem die Ausführung des göttlichen Willens obliegt. Die Alten beschrieben ihn als vielschwänzigen, strahlenden „Feuervogel“, der uns mit Donner und Blitz treffen, die Erdrotation anhalten, die Sonne verdunkeln, Regen und Fruchtbarkeit bringen und die Erde mit neuem Leben säen kann.

Er kehrt regelmäßig zurück, um ein neues Zeitalter anzukündigen, und war unter vielen Namen bekannt – Phönix, Vogel Benu, Adler des Zeus, Vogel Garuda von Vishnu, Donnervogel der amerikanischen Ureinwohner usw. Es ist möglich, dass sich dieser Komet innerhalb des Tauriden-Resonanzschwarms befindet und irgendwann vor unserem Durchgang durch den Schwarm im Jahr 2036 aktiviert wird.

Obwohl Conchita erwähnte, dass sie nicht wisse, wie lange nach dem Wunder die Züchtigung stattfinden werde, hatte Edgar Cayce in mehreren Lesungen gesagt, dass die Wiederkunft des Messias im Jahr 1936 stattfinden werde, wenn „sein Stern erscheinen wird“. Das Jahr 1936 bezieht sich höchstwahrscheinlich auf das Jahr 2036, denn es gibt keinen Grund, warum Cayce die Wiederkunft des Erlösers im Jahr 1936 prophezeit haben sollte, als er tatsächlich eine Reihe verblüffend genauer Vorhersagen über den kurz darauf folgenden Zweiten Weltkrieg gemacht hatte.

Cayces Beschreibungen der Ereignisse, die die Wiederkunft des Messias begleiten werden, erinnern an eine Kometenapokalypse. Cayce sagte, dass die Erdveränderungen im Jahr 2036 durch „äußere Kräfte“ eingeleitet würden, die „das Gleichgewicht der Erde im Weltraum stören“ würden, was dazu führen werde, dass „die Sonne verfinstert und die Erde an verschiedenen Stellen zersplittert“ werde.[8]

Ich werde die Züchtigung daher auf das Jahr 2036 legen, irgendwann zwischen dem 5. Juni und dem 18. Juli, wenn die Erde den Abschnitt des Tauridenstroms durchquert, der als Beta-Tauriden bekannt ist.

Offensichtlich treffen in naher Zukunft zahlreiche Prophezeiungen ein. Dass Conchita nun 75 Jahre alt ist und darauf wartet, das Datum des Wunders bekannt zu geben, ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns in der Endzeit befinden. Wir kommen einfach nicht mehr daran vorbei. Es wird jetzt alles sehr real. Es ist an der Zeit, aus der Erstarrung des Kali Yuga zu erwachen und unser Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken, indem wir zu einem Leben in Wahrheit, Liebe, Einfachheit und Harmonie zurückkehren, wie es uns alle Botschaften raten.

Als ich die Interviews der Garabandal-Visionäre sah, war ich beeindruckt, wie sie alle Liebe, Frieden, Demut und Empathie ausstrahlten. Das zeigt, dass ihr Gewissen von göttlichem Einfluss berührt wurde. Sie mieden ihr Leben lang das Rampenlicht und führten ein einfaches, verheiratetes Leben, dem Dienst gewidmet, denn, so Conchita, die Heilige Mutter hatte es ihnen aufgetragen. Während Conchita nun auf den Moment wartet, das Wunder zu verkünden, denke ich, dass die Welt sehr davon profitieren würde, wenn sie aus ihrem selbst auferlegten Exil hervortreten und ihre Weisheit und Erkenntnisse mit dem Rest der Welt teilen und in diesen schwierigen Zeiten ein Leuchtfeuer sein würde.

Da das Kali Yuga zu Ende geht und der Tag der Warnung näher rückt, braucht die Welt so viel Wahrheit, Führung und Inspiration wie möglich.