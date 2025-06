Die Kräfte, die die Welt beherrschen und die Rolle der Menschheit in einer neuen Ära

Die irdische Manifestation kosmischer Spiele

Dieses kosmische Drama manifestiert sich in unserer irdischen Realität durch ein komplexes Einflussgeflecht. Höhere Zivilisationen kontrollieren die Schattenregierung, die wiederum irdische Institutionen – Politiker, Medienmogule, Kulturikonen und Konzerntitanen – manipuliert, um ihre Ziele durchzusetzen. Die moderne Unterhaltungsindustrie beispielsweise dient als anschauliches Spiegelbild dieser Kräfte.

Hollywoods jüngste Produktionen mit ihrem Schwerpunkt auf dystopischen Narrativen, angstgetriebenen Plots und spaltenden Ideologien spiegeln den Einfluss derjenigen wider, die durch Chaos die Kontrolle behalten wollen. Ebenso verstärken die Medien, ob wissentlich oder unwissentlich, diese Narrative und formen die öffentliche Wahrnehmung im Einklang mit den Zielen ihrer unsichtbaren Aufseher.

Manche Medienschaffende agieren blind und ohne das größere Spiel zu kennen, während andere bewusst als Sprachrohr dieser höheren Mächte fungieren und sich ihrer Rolle in der globalen Hierarchie voll bewusst sind.

Doch in diesem komplexen Geflecht aus Kontrolle und Einfluss liegt eine tiefe Wahrheit: Die Menschheit ist nicht machtlos. Jeder Einzelne besitzt einen unzerstörbaren Funken freien Willens, die Fähigkeit, seine Realität zu wählen und aus den ihm auferlegten Rollen auszubrechen. Diese Entscheidung ist nicht leicht – sie erfordert Mut, Bewusstsein und die Bereitschaft, die tröstenden Illusionen der Dualität zu überwinden.

Die meisten Menschen bleiben im binären Kampf von Gut gegen Böse gefangen und sind sich nicht bewusst, dass dieser Rahmen ein rudimentäres Konstrukt ist, vergleichbar mit einer Kindergartenstunde in einem Universum von unendlicher Komplexität. Wahres spirituelles Wachstum beginnt, wenn wir diese Polarität ablehnen, die multidimensionale Natur der Existenz annehmen und lernen, gegensätzliche Energien in uns selbst auszugleichen.

Das Erwachen der Menschheit

Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, und eine Welle des Erwachens erfasst den Globus. Menschen beginnen, sich ihrer innewohnenden Kraft zu erinnern und entscheiden sich, jenseits der Grenzen kriegerischer Extreme zu leben. Diese erwachten Seelen sind nicht bloß passive Beobachter; sie sind aktive Schöpfer, die hochfrequente Energien kanalisieren, um die Wunden zu heilen, die das unerbittliche Tauziehen zwischen Licht und Dunkelheit verursacht hat.

Ihre Widerstandsfähigkeit wird die Zukunft unseres Planeten bestimmen, insbesondere angesichts des schwindenden Einflusses der sogenannten „dunklen“ Mächte. In ihrer Verzweiflung säen diese Mächte weiterhin Zwietracht und inszenieren Krisen und Konflikte, um ihre Macht zu erhalten.

Doch ihre Zeit läuft ab, und der Sommer 2025, insbesondere der Juni, wird einen Wendepunkt markieren. Subtile Veränderungen auf energetischer Ebene werden unsere physische Realität beeinflussen, das globale Paradigma neu gestalten und uns herausfordern, unser höchstes Potenzial auszuschöpfen.

Diese Zeit dient als kosmischer Lackmustest und offenbart die Stärke unserer inneren Entschlossenheit. Für diejenigen, deren Leben vom Chaos geprägt ist – wo Beziehungen ins Wanken geraten, Finanzen zerbrechen oder die Gesundheit sich verschlechtert – ist sie ein Aufruf, ihre Einstellung zum Leben zu überdenken. Leben sie im Einklang mit ihrer Seelenbestimmung oder sind sie in der Matrix aus Angst und Dualität gefangen?

Umgekehrt gehen diejenigen, die Harmonie und Freude in ihrem Leben finden, wahrscheinlich den Weg ihres Herzens – einen Weg, der uns vor den Turbulenzen dieser transformativen Zeit schützt.

Der Juni 2025 wird uns die Konsequenzen unserer Entscheidungen vor Augen führen und uns dazu drängen, uns nach innen zu wenden und uns nicht auf den äußeren Lärm globaler Agenden, sondern auf unseren inneren Zustand zu konzentrieren.

Die Erde als kosmischer Mittelpunkt

Unser Planet ist ein großes Experiment, ein kosmischer Knotenpunkt, an dem verschiedene Zivilisationen zusammenkommen, um zu lernen, zu wachsen und zu koexistieren. Dieses Zusammentreffen ist nicht zufällig, sondern bewusst angelegt, um die Entwicklung des Bewusstseins zu fördern.

Jede Krise, jeder Krieg, jede Angst einflößende Erzählung dient einem Zweck: uns unsere Macht bewusst zu machen und unseren Willen zur Entscheidung zu kultivieren. Angst, oft von den Herrschenden als Waffe eingesetzt, ist zugleich auch ein Lehrer. Sie schützt vor übereilten Entscheidungen und zwingt uns, uns unseren Grenzen zu stellen und darüber hinauszuwachsen.

Die sogenannten „verpflichtenden“ Maßnahmen der Vergangenheit, wie etwa während der COVID-Ära, waren nicht unvermeidlich; sie waren vielmehr ein Test für unsere Bereitschaft, unsere Freiheit auszuüben. Wer der Angst erlag und Zwang mit Unvermeidlichkeit verwechselte, lernte den Preis für den Verzicht auf seine Handlungsfähigkeit kennen. Wer standhaft blieb, selbst unter großen persönlichen Opfern, entdeckte die Stärke seiner Souveränität.

Letztlich sind die Mächte, die die Welt beherrschen – ob irdisch oder kosmisch – angesichts eines reifen menschlichen Bewusstseins irrelevant. Keine Regierung, keine geheimnisvolle Verschwörung, kein außerirdisches Wesen kann eine Seele beeinflussen, die in Liebe, Ehre und Gewissen verankert ist.

Der Weg zur Befreiung liegt darin, Verantwortung für unsere Realität zu übernehmen und uns für Gestaltung statt Reaktion zu entscheiden. Das ist der Kern unserer Rolle als Menschen: bewusste Schöpfer zu werden und unsere Welt nicht durch Widerstand gegen äußere Kräfte, sondern durch die harmonische Gestaltung unseres inneren Raums zu gestalten.

Die Weisheit des Einsiedlers annehmen

Während wir die Energien des Jahres 2025 meistern, sind wir aufgerufen, die Weisheit des Eremiten zu verkörpern, Antworten in uns selbst zu suchen und auf unsere innere Stärke zu vertrauen.

Die Außenwelt mit ihren endlosen Dramen und Ablenkungen ist eine Bühne – eine Performance, die unsere Konzentration und Entschlossenheit auf die Probe stellt. Indem wir uns entscheiden, diese Bühne zu verlassen und „Nein“ zu den uns gegebenen Drehbüchern zu sagen, gewinnen wir unsere Kraft zurück.

Wir sind keine Opfer oder Schachfiguren; wir sind Schöpfer, die in der Lage sind, eine Welt frei von den Zwängen von Dualität, Verschwörung und Angst zu erschaffen. Die Zukunft der Menschheit liegt nicht in den Händen unsichtbarer Kräfte, sondern in unserer Fähigkeit, zu erwachen, zu wählen und mit Absicht und Liebe zu erschaffen.

Achtung: Michael Salla, Elena Danaan, die Galaktische Föderation, etc. sind nicht das was sie vorgeben zu sein. Erfahren Sie mehr über die Agenda dieser Individuen in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 30.05.2025