Die Kraft des Glaubens an die Heilung

Auf dieser Reise hatte ich das Privileg, von fünf unglaublichen Mentoren begleitet zu werden, die alle eine entscheidende Rolle in meiner Entwicklung spielten. Ich habe nur einen von ihnen kennengelernt: Wayne Dyer (RIP), Bruce Lipton, Joe Dispenza, Paul Matthews und Bob Proctor (RIP) . Diese Menschen haben mein Verständnis davon geprägt, wie unsere Überzeugungen unsere Realität erschaffen.

Von Wayne Dyers tiefgründigen Lehren über Absicht und Selbstverwirklichung über Bruce Liptons wissenschaftliche Erkenntnisse zur Biologie des Glaubens bis hin zu Joe Dispenzas transformativer Arbeit über die Kraft der Verbindung von Körper und Geist habe ich von diesen Lehrern unschätzbare Lektionen gelernt.

Paul Matthews war ein persönlicher Mentor, der mir die Bedeutung innerer Arbeit näherbrachte, während Bob Proctors Lehren über Fülle und Denkweise mir dabei halfen, von Einschränkungen zu Möglichkeiten zu gelangen. Diese Mentoren, sowohl lebende als auch verstorbene, haben mir die Werkzeuge gegeben, um mein Leben zu verändern.

Aber ich habe auch erkannt, dass jeder Mensch auf diesem Planeten mein Lehrer ist . Jeder Mensch, dem ich begegne, ob bewusst oder unbewusst, lehrt mich etwas über mich selbst und die Welt.

Bewusstsein und Widerstand gegen Veränderungen

Ich sehe so viele Menschen, die sich der Macht ihrer Überzeugungen nicht bewusst sind oder sich ihrer einschränkenden Überzeugungen durchaus bewusst sind, aber nicht bereit sind, die nötige innere Arbeit zu leisten, um sie zu ändern.

Überzeugungen sind die Linse, durch die wir die Welt sehen , und so viele von uns stecken in ihren eigenen Zyklen aus Schmerz, Negativität und Selbstsabotage fest, weil wir uns nicht die Zeit genommen haben, zu hinterfragen, was wir wirklich glauben.

Manche von uns erkennen nicht, dass unsere Gedanken und Überzeugungen die Ursache all unserer Herausforderungen sind. Viele von uns geben anderen die Schuld für ihr Leben – Beziehungen, Arbeit, Finanzen oder sogar die Genetik – und verstehen nie, dass die wahre Veränderung in uns selbst beginnt. Andere wiederum sind sich vielleicht bewusst, dass ihre Überzeugungen sie einschränken, sträuben sich aber gegen die notwendigen Veränderungen.

Diese innere Arbeit ist oft unangenehm und erfordert tiefe Verletzlichkeit, Ehrlichkeit und Hingabe, was einschüchternd sein kann. Doch nur durch die Bereitschaft, nach innen zu blicken, können wahre Heilung und Transformation geschehen.

Die sieben positiven Säulen: Ein Rahmen für die Heilung

Um zu erklären, wie Überzeugungen unser Leben prägen, basieren meine Überzeugungen hauptsächlich auf den positiven Säulen des Lebens : dem Gefühl , geliebt, gewollt, gebraucht, geschätzt, umsorgt, geschätzt und wertgeschätzt zu werden. Diese Säulen repräsentieren grundlegende Bedürfnisse, die wir alle als Menschen haben.

Werden diese Bedürfnisse nicht erfüllt oder glauben wir, ihrer nicht würdig zu sein, schwindet unser Selbstwertgefühl, was zu negativen Gedanken und Verhaltensweisen führt.

Jede dieser Säulen korreliert damit, wie wir uns selbst wahrnehmen:

Fehlen uns diese Gefühle oder glauben wir, sie nicht zu verdienen, äußert sich das in einem geringen Selbstwertgefühl, das unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und unser allgemeines Glück beeinträchtigen kann. Doch wenn wir aktiv daran arbeiten, diese Überzeugungen zu verändern – wenn wir anfangen zu glauben, geliebt, gewollt, gebraucht, geschätzt, umsorgt, geliebt und wertgeschätzt zu werden – beginnt der Heilungsprozess.

Unsere Gedanken verschieben sich von Mangel und Knappheit zu Fülle und Möglichkeiten, was einen starken Welleneffekt in unserem Leben erzeugt.

Die Wissenschaft des Glaubens: Wie sie funktioniert

Liptons Forschung liefert die wissenschaftliche Grundlage für dieses Verständnis. Er erklärt, dass unsere Wahrnehmungen die Freisetzung chemischer Signale in unserem Körper steuern, die wiederum die Expression unserer Gene beeinflussen. Das bedeutet, dass unsere Umwelt und unsere Gedanken unsere Biologie tatsächlich verändern können .

Nehmen wir die Welt als feindselig wahr oder leben wir ständig in Angst oder Stress, schüttet unser Körper Chemikalien aus, die uns auf das Überleben vorbereiten – die sogenannte „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion. Während dies kurzfristig nützlich ist, ist ein längerfristiges Leben in diesem Zustand schädlich für unsere Gesundheit und führt zu chronischem Stress, Angstzuständen und Krankheiten.

Umgekehrt: Wenn wir die Welt als sicher empfinden und an unsere eigene Fähigkeit zum Gedeihen glauben, schüttet unser Körper Hormone wie Dopamin, Oxytocin und Serotonin aus – oft als „Wohlfühlhormone“ bezeichnet. Diese heben nicht nur unsere Stimmung, sondern unterstützen auch Heilung und Wachstum auf zellulärer Ebene.

Glaube fungiert daher als Schalter, der die innere Umgebung unseres Körpers steuert. Wenn wir unsere Überzeugungen ändern, verändern wir buchstäblich die chemische Zusammensetzung unseres Körpers und schaffen so die Voraussetzungen für Heilung.

Praktische Schritte: So verändern Sie Ihre Überzeugungen

Um Ihre Überzeugungen zu verändern und den Heilungsprozess einzuleiten, finden Sie hier einige praktische Schritte, die bei mir funktioniert haben:

Bewusstsein : Machen Sie sich zunächst die Überzeugungen bewusst, die Sie zurückhalten. Schreiben Sie ein Tagebuch oder denken Sie über Fragen nach wie: Glaube ich, dass ich heilen kann? Fühle ich mich Liebe und Glück würdig? Vergebung : Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich, indem Sie sich selbst und anderen vergeben. Das Festhalten an Groll oder Schuldgefühlen führt zu emotionalen und körperlichen Blockaden, die die Heilung verhindern. Affirmation : Entwickeln Sie neue, stärkende Überzeugungen, die Ihre Heilung unterstützen. Bestätigen Sie beispielsweise täglich: Ich bin im Heilungsprozess , ich bin der Liebe würdig , ich bin genug . Dankbarkeit : Konzentrieren Sie sich auf das, wofür Sie dankbar sind. Dankbarkeit lenkt Ihre Aufmerksamkeit von dem, was Ihnen fehlt, auf das, was Ihnen im Leben im Überfluss zur Verfügung steht. Dies kann die Energie verändern, die Sie in Ihren Heilungsprozess einbringen. Visualisierung : Stellen Sie sich vor, Sie wären geheilt. Fühlen Sie es tief. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen realen und eingebildeten Erlebnissen. Wenn Sie sich also als gesund und vollständig visualisieren, reagiert Ihr Körper entsprechend.

„Dem Universum ist es egal, was Sie glauben – es spiegelt wider, was Sie für wahr halten.“

Das Universum ist weder für noch gegen dich – es spiegelt dir lediglich die Energie, Überzeugungen und Absichten wider, die du in dir trägst. Ob du an Erfolg oder Misserfolg, Fülle oder Mangel, Liebe oder Ablehnung glaubst, das Universum reagiert entsprechend. Dies ist eine tiefgreifende Erkenntnis, die dein Leben in jeder Hinsicht prägt.

Dieses Konzept wurde mir kristallklar, nachdem ich den Lehren meiner Mentoren folgte: Wayne Dyer, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Paul Matthews und Bob Proctor. Jeder von ihnen half mir auf seine Weise zu verstehen, dass meine Überzeugungen meine Realität erschaffen.

Doch über diese fünf einflussreichen Mentoren hinaus war jeder Mensch auf diesem Planeten ein Lehrer für mich. Ich habe unzählige Menschen erlebt, die durchs Leben gingen, ohne sich ihrer Überzeugungen bewusst zu sein, die sie zurückhielten, oder die sich ihrer zwar bewusst waren, aber nicht bereit waren, die notwendige innere Arbeit zur Veränderung zu leisten.

Die Wahrheit ist: Die meisten Menschen sind sich der Auswirkungen ihres Glaubens auf ihr Leben nicht bewusst. Wie Bruce Lipton in „The Biology of Belief“ so treffend erklärt , prägen unsere Gedanken und Wahrnehmungen nicht nur unsere Erfahrungen, sondern auch unsere Biologie.

Wenn wir glauben, Heilung sei unmöglich, wird unser Körper folgen und Unwohlsein verursachen. Wenn wir jedoch unseren Glauben ändern und die Möglichkeit der Heilung annehmen, können wundersame Veränderungen geschehen. Alles beginnt im Kopf.

Die Kraft des bewussten Glaubens

Meine Mentoren haben mir alle auf ihre Weise beigebracht, dass Veränderung mit Bewusstsein beginnt . Wayne sprach über die Macht der Absicht und wie unsere Gedanken unsere Realität formen. Joe Dispenza betont die neurowissenschaftlichen Grundlagen, die hinter einer veränderten Meinung und damit einer veränderten Lebensführung stecken, während Bob Proctor sich auf die Macht des Paradigmenwechsels konzentrierte – jener tief verwurzelten Glaubenssysteme, die unsere Ergebnisse bestimmen.

Es reicht jedoch nicht aus, einfach zu wissen , dass Überzeugungen die Realität prägen. Sie müssen an sich arbeiten, um diese Überzeugungen zu verändern. Es erfordert Selbstreflexion, Achtsamkeit und Hingabe, Ihren Geist so umzuschulen, dass er auf eine Weise denkt, die mit dem Leben übereinstimmt, das Sie leben möchten.

Die meisten Menschen nehmen sich nicht die Zeit, sich zu fragen: Was glaube ich und wie prägen diese Überzeugungen mein Leben? Sie verstricken sich in Äußerlichkeiten und geben Umständen, Menschen oder Glück die Schuld für ihre Folgen – obwohl die wahre Kraft in ihnen selbst liegt.

Das Universum urteilt nicht – es reagiert nur

Hier wird die Neutralität des Universums zu einer wichtigen Erkenntnis: Dem Universum ist es egal, ob Sie an Überfluss oder Mangel glauben – es reagiert einfach auf das, worauf Sie sich konzentrieren . Wenn Sie an dem Glauben festhalten, dass Sie des Erfolgs nicht würdig sind, werden Sie genau das erleben.

Aber wenn Sie anfangen zu glauben, wirklich zu glauben, dass Sie würdig, geliebt und zu Großem fähig sind, wird Ihre Realität diese Wahrheit widerspiegeln.

Wayne Dyer sagte einmal: „Wenn du deine Sichtweise änderst, ändert sich auch deine Sichtweise.“ Genau das ist der Kern dessen, was ich verstanden habe: Deine Wahrnehmung ist alles .

Ob du die Welt für einen feindseligen Ort hältst oder für einen Ort voller unendlicher Möglichkeiten – das Universum passt sich deiner Wahrnehmung an und beschert dir entsprechende Erfahrungen.

Die Bedeutung der inneren Arbeit

Viele Menschen erkennen entweder nicht, wie stark ihre Überzeugungen sie beeinflussen, oder sie sind nicht bereit, sich ihnen zu stellen.

Sie verharren im Teufelskreis des negativen Denkens und reden sich ein, dass Veränderung unmöglich sei. Doch es sind nicht die Umstände, die sich nicht ändern lassen – es ist ihre mangelnde Bereitschaft, sich mit ihren eigenen Glaubenssystemen auseinanderzusetzen.

Hier beginnt die eigentliche Arbeit: Verantwortung für die eigenen Überzeugungen zu übernehmen . Die innere Arbeit erfordert Mut, denn sie bedeutet, sich den unterbewussten Gedanken zu stellen, die oft jahrelang das eigene Leben bestimmt haben.

Es bedeutet, einschränkende Überzeugungen wie „Ich bin nicht genug“ oder „Ich kann mich nie ändern“ loszulassen und sie durch stärkende Überzeugungen wie „Ich bin fähig zur Heilung“ oder „Ich verdiene Erfolg“ zu ersetzen.

Manche Menschen machen leider nie an sich selbst und klammern sich an Leute, die das getan haben, vielleicht in der Hoffnung, dass ein Teil der Arbeit anderer auf sie abfärbt und sie dadurch nur zu Blutegeln im Leben anderer werden.

