Die mysteriösen Hybridkreaturen, die auf dem Schwarzen Obelisken von Salmanassar abgebildet sind

Der Schwarze Obelisk von Salmanassar III. ist eines der faszinierendsten Artefakte des Neuassyrischen Reiches. Er wurde 1846 von Sir Austen Henry Layard entdeckt und ist einer von nur zwei vollständig erhaltenen neuassyrischen Obelisken, die bisher entdeckt wurden. Von Bibhu Dev Misra

Dieses perfekt erhaltene Denkmal erinnert an die 31-jährige Herrschaft von König Salmanassar III., der von 858 bis 824 v. Chr. regierte. Es wurde 825 v. Chr. als öffentliches Denkmal auf dem zentralen Platz von Nimrud (biblisches Kalah oder antikes Kalhu) im heutigen Irak errichtet. Nach seiner Entdeckung wurde das Objekt ins British Museum überführt, wo es sich noch heute befindet.

Der vierseitige Obelisk besteht aus schwarzem Kalkstein und ist knapp zwei Meter hoch. Er hat auf jeder Seite fünf vertikal angeordnete Tafeln, insgesamt also 20 Tafeln. Sie zeigen fünf verschiedene unterworfene Könige, die Tribut bringen und sich vor König Salmanassar niederwerfen.

Die Tribute jedes unterworfenen Königs nehmen vier Tafeln rund um das Denkmal ein und werden darüber in Keilschrift beschrieben.

Die wirklich faszinierenden Elemente dieses Obelisken sind auf der dritten Tafel von oben zu sehen, die die Tribute eines namenlosen Herrschers von „Musri“ zeigt. Früher glaubten Historiker, Musri sei ein Königreich im Nordirak gewesen, doch heute gilt es als neuassyrische Bezeichnung für Ägypten, die phonetisch dem hebräischen „Mizraim“, dem klassischen arabischen „Misr“ und dem ägyptischen „Masr“ ähnelt.

Was also brachte dieser unterworfene König von Ägypten (nicht unbedingt der Pharao) Salmanassar III. irgendwann im 9. Jahrhundert v. Chr. als Tribut? Mensch-Tier-Hybriden, die neben anderen leicht erkennbaren Tieren dargestellt werden! Die Hybriden sind kleiner als Menschen und werden wie Haustiere an Ketten gehalten.

Dieses Bild zeigt ein Paar Mensch-Tier-Hybriden, die an Ketten gefesselt sind. Beide Wesen haben menschenähnliche Köpfe und Arme, ihre Hinterbeine ähneln jedoch denen eines Tieres und besitzen außerdem einen Schwanz. Die Wesen scheinen auf ihren Hinterbeinen stehen oder gehen zu können. Man könnte meinen, sie sähen wie eine Miniaturausgabe einer Sphinx aus, was natürlich verblüffend ist, denn wurde uns nicht gesagt, dass die Sphinx ein „mythologisches“ Wesen sei? (Verbotene Archäologie: 80-Tonnen-Blöcke, mysteriöse Technologien und Spuren einer unbekannten Zivilisation (Video))

Ein weiteres Bild zeigt drei Mensch-Tier-Hybriden, von denen zwei an Seilen gehalten werden. Diese Hybriden scheinen sich beim Gehen auf ihren Hinterbeinen recht wohlzufühlen und ähneln, abgesehen von ihrem langen Schwanz, sehr stark dem Menschen. Einer der Hybriden sitzt auf der Schulter eines Mannes, was darauf hindeutet, dass sie menschenfreundlich sind und trainiert werden können.

Sie ähneln den Satyrn der griechischen Kunst und den Vanaras indischer Legenden, was uns erneut die Frage aufwirft, wie sogenannte Fabelwesen im 9. Jahrhundert v. Chr. von einem ägyptischen König als Tribut dargebracht werden konnten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Schwarze Obelisk von Salmanassar III. ein königliches Denkmal war, das ausdrücklich dazu bestimmt war, die verschiedenen Ehrungen aufzuzeichnen, die König Salmanassar während seiner Herrschaft erhalten hatte. Es wurde wahrscheinlich von den königlichen Schreibern in enger Zusammenarbeit mit den königlichen Bildhauern geschaffen.

Hier durfte sich der Bildhauer nicht seiner Fantasie hingeben und religiöse Symbole und metaphorische Mittel verwenden. Ebenso wenig konnte sich ein Bildhauer leisten, einem Gefangenen einen Schwanz zu verpassen, nur weil er ihn persönlich nicht mochte. Die neuassyrischen Könige waren nicht gerade für ihren Humor bekannt, und jede Abweichung oder jeder Scherz wurde streng geahndet.

Worauf ich hinaus will: Wenn ein königliches Denkmal Mensch-Tier-Hybridwesen zeigt, die als Tribut empfangen wurden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dies tatsächlich der Fall war. Und nur weil solche Kreaturen heute nicht mehr existieren, erscheint uns dieser Gedanke so unglaublich.

Diese Art von Mensch-Tier-Hybriden werden im apokryphen Buch Jasher erwähnt . In Kapitel 36 wird erzählt, wie Ana die Esel seines Vaters fütterte und sie in eine der Wüsten am Meeresufer gegenüber der Wildnis brachte. Während er sie fütterte, kam ein schwerer Sturm vom anderen Ufer des Meeres und traf die Eselinnen, die dort grasten, und sie blieben alle stehen.

31. Und danach kamen etwa einhundertzwanzig große und schreckliche Tiere aus der Wildnis jenseits des Meeres. Sie kamen alle zu dem Ort, wo die Esel waren, und ließen sich dort nieder.

32. Und diese Tiere hatten von der Mitte abwärts die Gestalt von Menschenkindern, und von der Mitte aufwärts ähnelten einige Bären, andere den Keephas, mit Schwänzen, die zwischen ihren Schultern bis zur Erde reichten, wie die Schwänze der Ducheephath. Und diese Tiere kamen, bestiegen die Esel und ritten auf ihnen, führten sie fort, und sie gingen fort bis zum heutigen Tag.

33. Und eines dieser Tiere näherte sich Anah, schlug ihn mit seinem Schwanz und floh dann von diesem Ort.

34. Als er dieses Tun sah, fürchtete er sich sehr um sein Leben, floh und entkam in die Stadt.

35. Und er erzählte seinen Söhnen und Brüdern alles, was ihm widerfahren war, und viele Männer machten sich auf die Suche nach den Eseln. aber sie konnten sie nicht finden, und Ana und seine Brüder gingen von jenem Tag an nicht mehr an diesen Ort, denn sie fürchteten sich sehr um ihr Leben.“[1]

Es gibt dokumentierte Beweise dafür, dass bizarre Mensch-Tier-Hybridwesen in einigen Teilen der Welt bis ins späte erste Jahrtausend v. Chr. existierten. Einer der interessantesten Berichte stammt von einem griechischen Arzt namens Ktesias, der als Arzt am Hof ​​des persischen Königs Artaxerxes II. diente. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Indica , das auf verschiedenen Geschichten basiert, die Besucher und Reisende aus Indien und anderen Teilen der Welt an den persischen Hof brachten. Plinius der Ältere zitiert Ktesias und schreibt:

Ktesias berichtet, dass bei diesen Äthiopiern ein Tier gefunden wurde, das er Manticora nennt. Es hat eine dreireihige Zahnreihe, die wie ein Kamm ineinandergreift, das Gesicht und die Ohren eines Menschen, blaue Augen, ist blutrot, hat den Körper eines Löwen und einen Schwanz, der in einem Stachel endet, wie der eines Skorpions. Seine Stimme ähnelt einer Mischung aus Flöte und Trompete; es ist äußerst schnell und hat eine besondere Vorliebe für Menschenfleisch.[2]

Ktesias schrieb auch über ähnliche Hybridtiere, die in den Bergregionen Indiens gefunden wurden. Plinius zitiert Ktesias in seiner Naturgeschichte und schreibt:

„Es gibt auch Satyrn in den Bergen im Osten Indiens … Dies sind äußerst schnelle Tiere, die manchmal auf allen Vieren gehen und manchmal aufrecht stehen, während sie laufen, wie Menschen. Aufgrund ihrer Schnelligkeit werden nur die Alten oder Kranken gefangen.“[3]

Der Satyr in der obigen Beschreibung könnte sich natürlich auf den Mande Burung beziehen, das Gegenstück zum Yeti, der in den Bergen Ostindiens im Bundesstaat Meghalaya lebt. Was hier ganz sicher nicht gemeint ist, ist der „Affe“, ein Tier, das jeder in Indien kennt und das wahrscheinlich kein Interesse weckt.

Die Berichte von Ktesias deuten darauf hin, dass Mensch-Tier-Hybriden, wie sie auf dem Schwarzen Obelisken von Salmanassar III. abgebildet sind, möglicherweise im 5. Jahrhundert v. Chr. in Äthiopien und Indien existierten und daher im 9. Jahrhundert v. Chr. von einem ägyptischen König als Tribut gespendet worden sein könnten.

Ein weiterer interessanter Vorfall wurde vom griechischen Historiker Plutarch im 2. Jahrhundert n. Chr. aufgezeichnet. Plutarch schrieb in Sullas Leben , dass die Soldaten des römischen Generals Sulla während eines Feldzugs in Griechenland im Jahr 89 v. Chr. einen schlafenden Satyr gefangen genommen hatten.[4] Sullas Männer brachten den Satyr zu ihm, und er versuchte, ihn zu verhören, doch er sprach mit einem unverständlichen Laut, der eine Mischung aus Pferdewiehern und Ziegenblöken war.

Aus Berichten wie diesen geht hervor, dass Satyrn möglicherweise keine Fantasiewesen sind, wie allgemein angenommen, sondern Hybridwesen, die bis zum Beginn der christlichen Zeitrechnung lebten und bald darauf ausstarben, da sich die Umweltbedingungen ständig veränderten. Millionen von Tieren sind im Laufe der Zeit ausgestorben, warum also nicht auch Sphinxen und Satyrn? Oder sind sie vielleicht gar nicht ausgestorben, sondern haben sich in Berghöhlen und unterirdische Grotten zurückgezogen, wo sie einfach Winterschlaf halten, bis die Bedingungen für ihr Auftauchen günstig sind?

Die Frage ist: Wenn diese Lebewesen tatsächlich in der Vergangenheit gelebt haben, wie haben sie sich entwickelt? Wir wissen, dass die menschliche DNA nicht mit der von Tieren kompatibel ist, was bedeutet, dass wir eine menschliche Beteiligung an dieser Angelegenheit so gut wie ausschließen können. Was sagen die alten Texte und Traditionen dazu?

Was die Sphinx betrifft, gibt es nicht viele Hinweise auf ihren Ursprung. Wir wissen, dass die Sphinx stets als Beschützerin oder Wächterin eines heiligen Heiligtums galt und üblicherweise paarweise zu beiden Seiten des Eingangs zu einem Tempel, Palast oder Grab dargestellt wurde. Dieser Brauch wurde weltweit konsequent fortgeführt, wo immer Sphinxen in Kunst und Architektur dargestellt werden – in Ägypten, Griechenland, Mesopotamien, Indien und Südostasien.

Hinsichtlich ihres Aussehens gibt es leichte Unterschiede zwischen den Kulturen. In Griechenland war die Sphinx meist weiblich und besaß ein Paar Flügel. In Mesopotamien hieß die Sphinx Lamassu . Sie vereinte die Merkmale eines Mannes und eines Stiers und wurde typischerweise mit Flügeln dargestellt. Kolossale Statuen der Lamassu wurden paarweise an den Eingängen der königlichen Paläste und Städte aufgestellt. Interessanterweise wurden die Lamassu auf vielen Rollsiegeln in aufrechter, stehender Position dargestellt, wie sie den stilisierten „heiligen Baum“ anbeteten, was darauf hindeutet, dass sie im religiösen Leben der Menschen eine wichtige Rolle spielten.

Abbildung 4: Eine gigantische Skulptur eines Lamassu, flankiert von einer ebenso großen Skulptur von Gilgamesch, der einen Löwen umklammert. Aus dem Thronsaal Sargons II. in Khorsabad. Louvre, Paris. Bildnachweis: Sailko, CC BY-SA 3.0.

Abbildung 5: Neuassyrisches Rollsiegel aus dem 9. bis 7. Jahrhundert v. Chr., das ein Paar bärtiger Stiermenschen zeigt, die zu beiden Seiten eines heiligen Baumes stehen, über dem die geflügelte Scheibe Assurs schwebt. Quelle: Met Museum, gemeinfrei.

In Indien wurde die Sphinx Purusha-Mriga oder Kimpurusha genannt . Sie wurde sowohl stehend an Tempeleingängen als auch aufrecht vor einem Shiva-Linga dargestellt. Der Shiva-Linga, eine Steinsäule, die den Gott Shiva symbolisiert, ist die Weltachse und entspricht konzeptionell dem stilisierten „heiligen Baum“, der auf mesopotamischen Rollsiegeln abgebildet ist.

Es ist offensichtlich, dass der mesopotamische Lamassu oder der indische Purusha-Mriga in aufrechter Haltung den auf dem Schwarzen Obelisken von Salmanassar III. abgebildeten Hybridwesen ziemlich ähnlich sieht.

Abbildung 6: Ein Paar indischer Sphinxen, die einen Shiva-Linga verehren. Bildnachweis: Raja Deekshithar.

Leider gibt es nur wenige Geschichten rund um die Sphinx, weshalb wir nichts über ihre Herkunft oder Abstammung wissen. Im Fall der Satyrn gibt es jedoch deutlich mehr Informationen, die auf ein genetisches Experiment der Götter vor 7000 v. Chr. hindeuten, um diese seltsamen Hybridwesen zu erschaffen.

In der griechischen Kunst wurden die Satyrn mit Pferdeohren und -schwänzen dargestellt, ihr Gesicht ähnelte jedoch dem eines Menschen, und sie trugen lange Bärte. Abgesehen von Ohren und Schwanz ist alles an den Satyrn vollkommen menschlich. Sie gingen aufrecht wie Menschen, spielten Aulos (Doppelflöte), Leier und andere Musikinstrumente, tranken Wein und tanzten fröhlich im Gefolge des Dionysos, zusammen mit den Mänaden, den tanzenden Nymphen. Ich bin mir sicher: Würde ein Satyr seine Ohren mit langem, wallendem Haar bedecken und einen formellen Anzug tragen, wäre er in keinem modernen Orchester wiederzuerkennen. Wer weiß, vielleicht gibt es sie ja schon! Abbildung 7: Ein Satyr spielt Aulos zur Unterhaltung von Dionysos, ca. 480 v. Chr. Bildnachweis: Jean Pierre Dalbéra, CC BY 2.0. Abbildung 8: Dionysos sitzt auf einem Hocker und hält einen Weinbecher, unterhalten von zwei tanzenden Satyrn, ca. 510–500 v. Chr. Bildnachweis: ArchaiOptix CC BY-SA 4.0. Pan war der Anführer der Satyrn im dionysischen Gefolge und General der Armee des Dionysos während dessen Feldzügen. Er besaß ein frühreifes musikalisches Talent und war der Erfinder der Panflöte. In einem orphischen Hymnus an Pan heißt es: „Nur am Abend, wenn er (Pan) von der Jagd zurückkehrt, lässt er seinen Ton erklingen und spielt süß und tief auf seinen Rohrpfeifen: Nicht einmal sie konnte ihn an Melodie übertreffen – jener Vogel, der im blumenreichen Frühling seine Klage ausstößt und inmitten der Blätter honigsüßes Lied erklingt.“[5] Interessanterweise galt Pan als Halbgott, da er der Sohn des Hermes war, und wurde in Höhlen und Grotten als Gott der Wildnis, der Weiden, der Haine, der Herden, der Musik und der Fruchtbarkeit verehrt. Die Satyrn der griechischen Kunst entsprechen den Vanaras der indischen Legenden, die Rama auf seinen Feldzügen begleiteten. Die Vanaras hatten affenartige, bärtige Gesichter, behaarte Körper und einen langen Schwanz. Sie gingen jedoch aufrecht wie Menschen und ähnelten ihnen in Sprache und Bräuchen. Der mächtigste der Vanaras war Hanuman. Wie Pan war er ein Halbgott und Sohn des Windgottes Pavan. Daher wurde er auch „Pavan-putra Hanuman“ genannt. Hanuman war außerdem musikalisch begabt und ein hervorragender Sitarspieler. Einer der vier Stile der klassischen indischen (Hindustani-)Musik ist nach ihm benannt. Abbildung 9: Hanuman mit erhobener rechter Hand und einem Zweig in der linken. Ramachandra-Tempel, Hampi. Bildnachweis: G41rn8, CC BY-SA 4.0. Abbildung 10: Rama mit Hanuman (oder Sugriva). Srivaikuntam-Tempel, Tamil Nadu. Bildnachweis: Sowrirajan s, CC BY 2.0. Als der bekannte Gelehrte und Philologe Sir William Jones im Jahr 1783 als Richter am Obersten Gerichtshof nach Kalkutta in Indien kam, fielen ihm sofort die starken Zusammenhänge zwischen Dionysos und Rama auf und er schrieb einen Artikel, in dem er diese Zusammenhänge näher erläuterte. Ich hatte sie bereits in meinem Buch „ Yuga Shift“ ausführlich erörtert . Mehrere griechische Historiker schrieben, Dionysos sei auf einem Berg namens Meros in Indien geboren worden, der nahe der Stadt Nysa lag, woher auch sein Name Dionysos (Gott von Nysa) stammt. Es scheint, dass Rama und sein Gefolge von Vanaras nach Westen gezogen waren und eine Mysterienreligion verbreiteten, in der die Gottesgemeinschaft durch rituelle Ekstase erreicht wurde. Dies ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Rama ein großer Verehrer des Gottes Shiva war und viele Elemente der dionysischen Riten – wie die langen Prozessionen, der Konsum von Rauschmitteln, rituelle Tänze, die Verwendung von Schlangen und phallischen Kultgegenständen – noch heute mit der Verehrung Shivas verbunden sind. Nach den Eroberungen Alexanders schrieben die griechischen und römischen Historiker Plinius, Solinus und Arrian über indische Bräuche und Kultur. Ihre Schriften deuten darauf hin, dass die Inder ihre Könige ab 6776 v. Chr. zählten, beginnend mit einem Herrscher, den sie mit dem griechischen Dionysos oder dem römischen Bacchus identifizierten. Da wir ziemlich sicher sein können, dass Dionysos oder Bacchus tatsächlich Rama ist, bedeutet dies, dass die Satyrn oder Vanaras seit dieser fernen Zeit die Welt bereisten. Das bringt uns zu der großen Frage: Wie entstand diese seltsame Rasse der Vanaras? Laut Ramayana paarten sich Götter, Weise und andere himmlische Wesen mit den Tieren des Waldes, um mächtige Nachkommen zu zeugen, die Rama im Kampf gegen die Rakshasas, die Riesen, unterstützen konnten. Zum Beispiel: „Als Brahma sie so ansprach, stimmten jene Götter seinem Befehl zu und begannen dementsprechend, Söhne in der Gestalt von Affen zu zeugen.“6

„So haben die Götter viele Tausende solcher tapferer und ihre Gestalt wechselnder Affen erschaffen, die mit ihrer unermesslichen Stärke und Tapferkeit für die Beseitigung des zehnköpfigen Dämons Ravana bereitstehen.“[7] Die Götter waren also an der Erschaffung der Vanaras beteiligt. Wer diese Götter waren, darüber will ich hier nicht spekulieren. Die meisten Kulturen beschreiben sie als außerirdische, „humanoide“ Wesen mit großer Macht, die in sehr alten Zeiten auf die Erde kamen. Ihr wahrscheinlichster Ursprungsort ist der Sternhaufen der Plejaden. Aber haben sich die Götter tatsächlich mit den Waldtieren fortgepflanzt, um die Vanaras zu erschaffen, oder haben sie sich fortgeschrittener genetischer Manipulationstechniken bedient? Wahrscheinlich Letzteres, denn gemäß dem mesopotamischen Schöpfungsepos Enuma Elish hatten die Götter diese Methode zur Erschaffung des Menschen angewandt . Das Enuma Elish berichtet, dass die Götter am Anfang auf der Erde lebten und hart arbeiteten, um Flüsse, Seen, Berge und andere Ökosysteme zu erschaffen, damit unser Planet bewohnbar wurde. Nachdem Marduk Tiamat, die monströse Schlange der Meere, getötet hatte, wollte er den Menschen erschaffen, damit dieser die Arbeit der Götter übernehmen und die Götter ruhen konnten. Enki (oder Ea), der Herr der Unterwelt, schuf daraufhin den Menschen aus dem Blut von Qingu, einer der Unterweltgötter, die Tiamat zum Aufstand gegen die Götter angestiftet hatten. Dies sind die genauen Zeilen aus dem Enuma Elish : 27 Die Igigi, die großen Götter, antworteten ihm (Marduk):

28 Lugaldimmerankia, der Ratgeber der Götter, der Herr:

29 „Qingu ist derjenige, der den Krieg anzettelte,

30 der Tiamat zum Aufstand brachte und die Schlacht entfachte.“

31 Sie fesselten ihn und hielten ihn vor Ea (Enki).

32 Sie belegten ihn mit der Strafe und durchtrennten seine Blutgefäße.

33 Aus seinem Blut schuf er (Ea) die Menschheit,

34 der er den Dienst der Götter auferlegte und die Götter befreite.[8] Obwohl der Text es nicht explizit erwähnt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass Enki Qingus DNA aus seinem Blut extrahierte und sie so veränderte, dass daraus Menschen entstanden. Dies würde erklären, warum die „Götter“ sich mit Menschen paaren und Halbgötter zeugen konnten, wie so viele alte Texte behaupten. Die DNA der Götter muss der menschlichen DNA sehr ähnlich sein, da eine Fortpflanzung zwischen Arten, insbesondere bei Menschen, unmöglich ist. Die Götter haben möglicherweise auch bestimmte genetische Sequenzen in der menschlichen DNA deaktiviert, die wir heute als „Junk-DNA“ oder „nicht-kodierende DNA“ bezeichnen, da sie für keine Proteine ​​kodiert. Unglaubliche 98 % des menschlichen Genoms bestehen aus Junk-DNA!! In meinem Buch Yuga Shift habe ich vorgeschlagen, dass Yogis oder spirituelle Adepten in den höheren Yugas in der Lage waren, Teile der Junk-DNA zu aktivieren und dadurch viele „Yoga-Siddhis“ oder magische Kräfte zu erlangen, die in den vedischen Texten erwähnt werden – wie etwa die Vergrößerung oder Verkleinerung von Körpergröße oder -gewicht, Unsichtbarkeit oder Gestaltwandlung, Heilung durch Gesänge usw. All diese Fähigkeiten erscheinen uns heute mythisch, weil wir die spirituellen Praktiken vergessen haben, die die Junk-DNA aktivieren können, aber in der Vergangenheit könnten die Dinge drastisch anders gewesen sein. Wenn die Götter den Menschen durch genetische Manipulation erschaffen haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ein ähnlicher Prozess auch bei der Erschaffung der Vanaras, Satyrn, Sphinxen und vieler anderer magischer Hybridwesen, die in der antiken Kunst und Architektur dargestellt sind, angewendet wurde. Mit anderen Worten: Die Erschaffung dieser rätselhaften Hybridwesen war ein genetisches Experiment der Götter. Wenn wir über die Möglichkeit sprechen, dass vor einigen tausend Jahren Hybridlebewesen auf unserem Planeten existierten, stellt sich unter anderem die Frage: Warum haben wir noch keine Fossilien davon gefunden? Wir sollten bedenken, dass wissenschaftlichen Schätzungen zufolge über 99 % aller jemals auf der Erde lebenden Arten – insgesamt über fünf Milliarden – ausgestorben sind. Die überwiegende Mehrheit der ausgestorbenen Arten wird nie wissenschaftlich dokumentiert. Eine typische Art stirbt innerhalb von 10 Millionen Jahren nach ihrem ersten Auftreten aus. Es ist nahezu unmöglich, relativ intakte Fossilien von Tieren zu finden, die irgendwann in den letzten 12.000 Jahren (also nach der Eiszeit) gelebt haben, da Tiere im Gegensatz zu Menschen nicht begraben werden und ihre Überreste zerstört, erodiert und weggeschwemmt werden. Obwohl Mumifizierung in Ägypten praktiziert wurde, geschah dies nur bei den Haustieren der Pharaonen und einigen wenigen Tieren, die den Göttern heilig waren. Bei Hybridwesen wäre der Fund von Teilresten nutzlos. Ein Teil des Oberkörpers würde als menschliches Fossil gelten. Ein Teil des Unterkörpers würde als Tierrest gelten. Und wenn Teile von beiden gefunden würden, würde man von einem Menschen und seinem mit ihm begrabenen Haustier ausgehen. Betrachtet man jedoch die erhaltenen Texte und archäologischen Darstellungen, so scheint es, dass diese Hybridwesen in der Vergangenheit existierten und ihre DNA im Laufe der Zeit durch die Anhäufung schädlicher genetischer Mutationen abgebaut worden sein könnte. Infolgedessen starben sie entweder langsam aus oder zogen sich an verborgene Orte wie Berghöhlen oder unterirdische Kavernen zurück, wo sie möglicherweise bis zur Rückkehr günstigerer Bedingungen Winterschlaf halten. Der Schwarze Obelisk von Salmanassar III. zeigt, dass einige dieser Hybridwesen noch im 9. Jahrhundert v. Chr. existierten. Sie waren inzwischen geschrumpft und wurden von Menschen gefangen und möglicherweise als Haustiere dressiert. Ihre Zahl dürfte sich jedoch zu diesem Zeitpunkt deutlich verringert haben, sodass sie zu seltenen oder exotischen Tieren wurden und Königen als Tribut dargebracht wurden. Referenzen [1] Das Buch Jasher, Internet Sacred Text Archive, https://sacred-texts.com/chr/apo/jasher/36.htm

[2] Plinius der Ältere, Naturgeschichte 8.30, https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plin.+Nat.+8.30#note1

[3] Plinius der Ältere, Naturgeschichte 7.2.6, https://topostext.org/work/148

[4] Hansen 2017, S. 167–168.

[5] Hymne 19 an Pan, hrsg. von Hugh G. Evelyn-White.

[6] Valmiki Ramayana 1.17.8

[7] Valmiki Ramayana 1.17.17

Enuma Elish, Tafel VI, Zeilen 33-34, https://www.worldhistory.org/article/225/enuma-elish—the-babylonian-epic-of-creation—fu/ Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 25.06.2025

