Die unsichtbare Hand: BlackRock und die gesteuerte Demokratie

Netzwerke und Beratermacht

BlackRock bedient sich nicht nur direkter Postenvergabe, sondern vor allem subtiler Methoden:

Es ist das berühmte „Drehtürprinzip“ – oder wie BlackRock es nennt: „strategische Nähe“.

Das ETF-Monopol und die demokratische Täuschung: BlackRock hält Anteile an über 90 % der DAX-Unternehmen, ist Großaktionär bei Google, Microsoft, Amazon – und durch seine ETF-Produkte gleichzeitig Partner aller Kleinanleger. Was harmlos klingt („breite Streuung, geringer Aufwand“) ist eine zentrale Machtkonzentration: Wer überall Anteile hat, hat überall Einfluss.

Politiker, die öffentlich gegen Monopole sprechen, fördern stillschweigend einen Megakonzern, der keinerlei öffentliche Kontrolle unterliegt. Und weil ETFs „passiv“ sind, glaubt niemand an Einfluss. Doch BlackRock stimmt bei Hauptversammlungen mit. Und bestimmt mit, wer Vorstand wird.

BlackRock und die Gesetzgebung: In Brüssel war BlackRock zeitweise Berater der EU-Kommission – für die Ausarbeitung von Finanzmarktregulierungen. Eine Art Schildkröte, die entscheidet, wie der Kochtopf sie essen darf.

In Deutschland war die Firma eingebunden in Beratungen zur Aktienrente, die nun vom Staat mit Milliarden gespeist wird – Geld, das in BlackRocks ETF-Konstrukte fließt.

Eine direkte Einflussnahme? Vielleicht nicht formal – aber faktisch.

Die Rolle der Medien: Blind, leise, gekauft?

Ein weiterer Baustein ist die sanfte mediale Steuerung:

Fazit: Demokratie oder Finanzdiktat? Natürlich wird niemand gezwungen, den BlackRock-Weg zu gehen. Doch wer ihn nicht geht, verliert Investitionen, Medienrückhalt und politisches Wohlwollen. In einer Welt, in der Geld Meinungen kauft und Parteien auf Spenden angewiesen sind, entscheidet nicht mehr der Wähler – sondern der Anleger.

BlackRock ist kein Strippenzieher aus dem Keller, kein James-Bond-Bösewicht. BlackRock ist viel subtiler: Ein Schwerkraftfeld, dem sich niemand in der Spitzenpolitik entziehen kann.

Ob Olaf Scholz, Friedrich Merz, Emmanuel Macron oder Mario Draghi – sie alle kennen die Stimme aus dem Schatten. Und wer sie nicht hört, wird überhört.

Bild: BlackRocks Schattenreich – Wenn Politiker tanzen müssen

Zwei Welten, ein System: Donald Trump – der selbsternannte Anti-Establishment-Präsident – trat bei seinen Wahlkämpfen stets als Gegner des „Deep State“ und der Wall Street auf. Doch hinter den Kulissen pflegte auch Trump enge Verbindungen zu eben jener Finanzelite, die er öffentlich schmäht. Eine der wichtigsten Institutionen: BlackRock.

Diese Verbindung ist nicht vordergründig durch Freundschaft geprägt, sondern durch gegenseitiges Kalkül, Einfluss und – wie so oft in der Politik – Geld. Die BlackRock-Trump-Beziehung ist keine klassische Partnerschaft, sondern ein Zusammenspiel aus Finanzmacht, Personalpolitik und stiller Kooperation im Interesse des globalen Kapitals.

BlackRock: Trumps „unsichtbarer“ Verbündeter in der Krise: Im März 2020, auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, stand die Weltwirtschaft am Rande des Kollapses. Trump war Präsident, die Börsen fielen dramatisch – und die US-Notenbank (Federal Reserve) musste handeln. Sie beauftragte BlackRock, die milliardenschweren Anleihenkäufe und Kreditprogramme zur Stabilisierung der Märkte umzusetzen. [1]

BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, war damit nicht nur Krisenmanager, sondern gleichzeitig Profiteur. Denn über seine ETFs und Kreditfonds verwaltete BlackRock genau jene Produkte, die es nun im Auftrag des Staates kaufen durfte.

Obwohl Trump in der Öffentlichkeit BlackRock kaum erwähnte, bedeutete dieser Deal eine stille Allianz.

BlackRock-Personal: Der Trump-Connection-Kanal

Ein bedeutender Verbindungsmann zwischen Trump und BlackRock war Steven Mnuchin, Trumps Finanzminister. Mnuchin, selbst Ex-Goldman-Sachs-Banker, galt als Türöffner zur Wall Street. Zwar war er nicht direkt bei BlackRock tätig, aber seine Politik öffnete der Firma Tür und Tor:

Steuersenkungen für Unternehmen (Trump’s Tax Cuts and Jobs Act)

Deregulierung von Finanzmärkten

Unterstützung der ETF-Branche durch SEC-Lockerungen

Ein weiterer Akteur: Larry Fink, CEO von BlackRock. Obwohl Fink öffentlich eher den Demokraten zugeneigt ist, hielt er während Trumps Präsidentschaft enge Kontakte zum Weißen Haus. Er wurde mehrfach als möglicher Finanzminister gehandelt – sowohl unter Hillary Clinton (2016) als auch spekulativ unter Trump. [2]

Gegensätze ziehen sich an – Trumps Nationalismus und BlackRocks Globalismus: Auf den ersten Blick passen Trump und BlackRock nicht zusammen: Trump predigte „America First“, BlackRock ist globalistisch aufgestellt, investiert in China, Europa und weltweit in ESG-Produkte (Environmental, Social, Governance), die Trump ablehnt.

Doch in der Praxis ergänzten sich die Interessen:

Trumps Deregulierung half BlackRock dabei, ihre Marktanteile in den USA massiv auszubauen.

Die Trillionen Dollar der Federal Reserve, die über BlackRock gelenkt wurden, ließen die Börsen boomen – was Trump als wirtschaftlichen Erfolg für sich verbuchte.

BlackRock verdiente an der Rettung – Trump punktete bei seinen Unterstützern mit Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen. [3]

Trumps Immobilienimperium und stille BlackRock-Gewinne: BlackRock investiert über verschiedene Fonds auch im Immobilienbereich. Trumps Unternehmen, die Trump Organization, betreiben Immobilien und Hotels – etwa den Trump Tower oder das Trump International Hotel in Washington D.C.

Während es keine direkte Beteiligung BlackRocks an der Trump Organization gibt, halten BlackRock-Fonds Aktien großer US-Immobilienfirmen und -banken, die wiederum mit Trump-Projekten verbandelt waren:

Wells Fargo, Deutsche Bank, JPMorgan – alle in BlackRock-Portfolios enthalten

Diese Banken finanzierten Trumps Immobiliengeschäfte – mit teils fragwürdigen Konditionen [4]

So ergibt sich eine indirekte Verbindung – eine finanzielle Matrix, in der Trumps Firmen Teil eines Systems sind, das BlackRock mitgestaltet.

Der Elefant im Raum: BlackRock und die Post-Trump-Ära: Nach Trumps Abwahl 2020 wurde Brian Deese, ein ehemaliger Berater von Barack Obama und zugleich langjähriger BlackRock-Manager, zum Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter Präsident Joe Biden ernannt. Das war ein deutliches Signal:

BlackRock ist nicht parteigebunden – es ist systemgebunden.

Ob Trump, Biden oder Clinton – BlackRock agiert über jede Regierung hinweg.

Donald Trump nannte BlackRock nie direkt beim Namen, wohl aus taktischen Gründen. Eine offene Verbindung hätte seinen Anti-Establishment-Mythos beschädigt. Doch in der Realität arbeitete seine Regierung eng mit BlackRock zusammen – und die Firma profitierte enorm. [5]

Fazit: Trumps Feindbild war sein heimlicher Verbündeter

Donald Trump hat sich öffentlich gern als Gegner der Finanzelite 😉, der Wall Street und der „Globalisten“ positioniert. Doch hinter verschlossenen Türen agierte er oft im Gleichklang mit genau diesen Kräften. BlackRock war einer der größten Profiteure seiner Amtszeit – durch staatliche Aufträge, Deregulierung und billionenschwere Programme.

Der Fall Trump zeigt exemplarisch: Wer gegen das System kämpft, muss sich gelegentlich mit seinen Akteuren verbünden. Oder zumindest so tun, als ob er es nicht merkt. [6]

Donald Trump – 2 Milliarden Dollar Einnahmen als Präsident?

Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, behauptete oft, er habe für das Amt des Präsidenten finanzielle Opfer gebracht. Doch aktuelle Recherchen zeigen: Während und nach seiner Präsidentschaft konnte Trump sein Vermögen nicht nur stabilisieren, sondern sogar um rund 2 Milliarden US-Dollar steigern – dank geschicktem Marketing, politischem Einfluss und profitablem Business.

Die Quelle des Vermögenszuwachses

Laut einer Untersuchung von Forbes (veröffentlicht 2023) konnte Trump während seiner Amtszeit (2017–2021) durch die massive öffentliche Aufmerksamkeit den Marktwert seiner Immobilien, Golfclubs und Markenlizenzen deutlich steigern. Besonders profitierten:

Trump National Golf Clubs: In den USA, Schottland und Irland stieg die Besucherzahl. Mitgliederbeiträge verdoppelten sich in manchen Resorts.

Trump Tower in Manhattan und andere Immobilien konnten trotz sinkender Büromieten durch politische Events Aufmerksamkeit erzeugen.

Hotelgeschäfte: Das Trump International Hotel in Washington, D.C. wurde in seiner Amtszeit oft von Lobbyisten, Diplomaten und Republikanern genutzt – häufig bei Konferenzen oder Fundraisern. [7]

Einnahmen durch Truth Social und SPACs

Ein Großteil des Zuwachses kam nach dem Weißen Haus durch Trumps neue Firma: Trump Media & Technology Group, Eigentümerin von Truth Social. Die Plattform wurde über einen SPAC-Deal (Special Purpose Acquisition Company) mit der Börse fusioniert – ein umstrittenes Finanzvehikel, das es Trump ermöglichte, Hunderte Millionen Dollar an Aktienoptionen zu halten.

Diese SPAC-Fusion bescherte Trump laut Einschätzungen von Bloomberg und der SEC einen potenziellen Aktienwert von über 1 Milliarde US-Dollar (Stand: Q1 2024). [8]

Fazit: Donald Trump hat das Präsidentenamt wirtschaftlich nicht geschadet – im Gegenteil: Die Kombination aus medialer Dauerpräsenz, Branding seiner Person und Finanzinstrumenten wie SPACs machten ihn um rund 2 Milliarden Dollar reicher. Öffentlich war er der Mann des Volkes – ökonomisch war er immer ein Geschäftsmann mit Instinkt.

Hier ist die Tabelle mit den Einnahmequellen von Donald Trump (2017–2024) – inklusive geschätzter Erträge und Quellenangaben:

Einnahmequelle Geschätzter Ertrag (USD) Zeitraum Quellen Golfclubs (z. B. Trump National Doral, Bedminster) 620 Mio. 2017–2024 Forbes 2023, Bloomberg 2024 Hotels (z. B. Trump International Hotel, Washington D.C.) 270 Mio. 2017–2021 Forbes 2020–2022 Immobilien (z. B. Trump Tower, New York) 400 Mio. 2017–2024 Forbes Real Estate Report 2023 Markenlizenzierungen (Trump Name & Produkte) 120 Mio. 2017–2024 Forbes, Washington Post 2022 Trump Media & Technology Group / Truth Social (SPAC-Deal) 1.200 Mio. 2021–2024 Bloomberg 2024, SEC Filing, Reuters Bücher, Vorträge und Medienauftritte 35 Mio. 2017–2024 OpenSecrets, New York Times Spenden und Kampagnenrücklagen (indirekte Kanäle) 50 Mio. 2017–2024 Washington Post Investigative, FEC Reports Beteiligungen und Dividenden an Firmen (z. B. Trump Organization) 150 Mio. 2017–2024 Forbes Business Valuations, ProPublica Investigative Reports

Hinweis: Alle Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Recherchen, journalistischen Schätzungen und Finanzanalysen. Es handelt sich um eine Annäherung, nicht um offizielle Steuerdaten.

Der Dollarzähler

Es saß ein Mann mit blondem Haupte

vor Geld, das wie von selbst her traupte.

Er grinste breit, ganz ohne Scham –

man nannte ihn den Trumpelsmann.

Er zählte, zählte – Stück für Stück,

den Dollar, der war sein Geschick.

„Ich diente euch – aus Ehrgefühl!“

sprach er und lachte: „Was für’n Spiel!“

Die Armen schuft’n, die Reichen schweigen,

und Börsenkurse weiter steigen.

Er sagte laut: „Ich bin kein Dieb –

ich hab nur klug in mich verliebt!“

So lebt er nun im goldnen Thron

aus Golfclubs, Lügen, Illusion.

Und wer ihn fragt: „Was ist dein Ziel?“

Dem flüstert er: „Ein neues Spiel.“

Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben! Ich hoffe, dass wir mit diesem kurzweiligem Artikel ein kleines Lächeln zaubern konnten, in diesen dystopischen Zeiten.

Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist ein hohes Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

