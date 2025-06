Teile die Wahrheit!

Offiziellen Angaben zufolge erfand Nikola Tesla 1901 ein Gerät zur Sammlung von Strahlungsenergie. Es gab vier verschiedene Versionen der Energiesammlung auf Basis von Antennenplatten aus Aluminium (dünne Platten). Es gibt jedoch zwei weitere Versionen der Strahlungsenergieerzeugung, die von vielen technischen Entwicklern erwähnt wurden.

Bei genauerem Hinsehen weisen die beiden verbleibenden Modelle jedoch den in den vier Versionen der Erfindung von 1901 erwähnten technologischen Charakter auf.

Hier sind drei Modelle der Strahlungsenergie:

1/ Allgemeine Strahlungsenergie im Jahr 1901

Es wurde am 21. Mai 1901 als „Gerät zur Nutzung von Strahlungsenergie“ patentiert, US-Patentnummer 685.957.

Das Gerät erscheint einfach, aber Tesla gibt an, dass der Kondensator „eine beträchtliche elektrostatische Kapazität“ haben muss, und empfiehlt, für die Konstruktion Glimmer bester Qualität zu verwenden, wie in seinem Patent 577.671 von 1897 beschrieben.

1901 war Nikola Tesla einer der Ersten, der Strahlungsenergie entdeckte. Tesla behauptet, die Quelle dieser Energie sei unsere Sonne. Er schlussfolgerte, dass die Sonne kleine Teilchen aussendet, die jeweils eine so geringe Ladung tragen, dass sie sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, die die des Lichts übertrifft. Tesla führt weiter aus, dass es sich bei diesen Teilchen um Neutronen handelt.

Tesla glaubte, dass diese Neutronenteilchen für alle radioaktiven Reaktionen verantwortlich seien. Strahlungsmaterie ist mit diesen Neutronenteilchen synchron. Strahlungsmaterie ist einfach ein Überträger von Energie von einem Zustand in einen anderen. Man stecke eine Antenne in die Luft – je höher, desto besser – und verdrahte sie mit einem Kondensator, während der andere mit einer guten Erdung verbunden ist. (Freie Energie mit selbstgebautem Pyramidenmodell (Video))

Die Potentialdifferenz lädt den Kondensator auf. Schließe über den Kondensator ein Schaltgerät an, sodass er sich in rhythmischen Abständen entladen kann. So erhält man eine oszillierende elektrische Leistung.

Teslas Röntgenröhre, Teil seiner Methode zur Nutzung von Strahlungsenergie, wurde von der Spitze einer Tesla-Spule angetrieben und ermöglichte die Aufladung des isolierten Kondensators C mit Ankern TT‘.

„Immer wenn der Stromkreis durch die Drehung des Anschlusses t‘ geschlossen wird, wird die gespeicherte Energie entladen.“

2/ Strahlungsenergie, verstärkt durch einen Vibrationsschalter oder Oszillator.

Die Stromversorgung des Stromkreises erfolgt über eine isolierte, glänzende Metallplatte. Die Isolierung kann aus aufgesprühtem Kunststoff bestehen. Je größer die Platte, desto größer die Energieaufnahme. Je höher die Platte angebracht ist, desto größer ist die Aufnahme.