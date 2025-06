Erfinder enthüllt: Der Schwarze Stern und eine elektromagnetische Anomalie sind zurück

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich mit einer Warnung vor dem sogenannten Schwarzen Stern oder einer elektromagnetischen Anomalie zurück, die in unser Sonnensystem eingedrungen ist.

Er bewegt sich langsam und ist ein Ereignis, das nur etwa alle 4.100 bis 4.300 Jahre auftritt. Warren sagt, er werde sich der Erde nähern, sie jedoch nicht treffen.

Dennoch wird dieser Schwarze Stern erdverändernde Schäden anrichten. Der Schwarze Stern stößt elektromagnetische Energie aus, die den geschmolzenen Eisen- und Nickelkern des Planeten beeinflussen, Kontinente umgestalten und alles Leben auf dem Planeten bedrohen kann.

Derzeit beobachten wir eine erhöhte vulkanische Aktivität in Regionen wie Indonesien, Italien, dem Westen der USA und Hawaii.

Warren sagt, es bestehe kein Zweifel daran, dass der Schwarze Stern überall auf der Welt Vulkanausbrüche, Erdbeben und extreme Wetterlagen verursacht .

Warren sagt: „Es gibt über 1.500 Vulkane, von denen 64 gerade aktiv sind. Das sind 30 weitere Vulkane seit unserem letzten Interview vor zwei Monaten. …

Der östliche Teil Afrikas spaltet sich ab. Im Mittelmeer gibt es Erdbeben aller Art. Es gibt Erdbeben mitten im Atlantik, Tausende von Metern unter der Oberfläche.

Es gibt Erdbeben aller Art entlang der Küste im Westen der USA und Südamerikas. Das alles geschieht live, und Sie erfahren nichts davon in den Nachrichten. Diese Informationen werden der Weltbevölkerung vorenthalten. Die Erde bezeugt es. … Die Lage intensiviert sich, und sie lässt nicht nach.“

Warren weist auf die jüngsten Enthüllungen von Catherine Austin Fitts und Tucker Carlson hin, denen zufolge bereits mindestens 21 Billionen Dollar für geheime unterirdische Bunker für ein „Ereignis, das die Menschheit beinahe auslöschen würde“ ausgegeben wurden.

Warren sagt, die Elite wisse ganz genau über den Schwarzen Stern und die Zerstörung, die er mit sich bringen wird.

Warren sagt: „Ereignisse, die die Menschheit beinahe auslöschen würden, ja, und unseres Wissens wird es Überlebende geben, aber im schlimmsten Fall werden weniger als 20 % überleben.

Das käme einem Ereignis gleich, das die Erde vollständig auslöschen würde. Ich kenne das genaue Datum nicht … wir haben Anlass zur Sorge für Anfang 2026 und Anfang 2028.“

Dann wird die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne dem Schwarzen Stern am nächsten kommen.

Warren sagt: „Wenn Sie nicht an den Schwarzen Stern glauben, werden Sie es tun.“

Warren prognostiziert: „Die Ereignisse auf der Erde werden sich verschärfen. Wir sehen es bereits. … Die Informationen sind im Internet verfügbar. Erdbeben, Tsunamis, größere Hagelkörner, Starkwindereignisse und Vulkanausbrüche nehmen zu, sodass Flüge gestrichen oder umgeleitet werden müssen. Es wird immer schlimmer werden, bis es nicht mehr zu leugnen ist.

Selbst jemand, der dieses Interview nicht gehört hat, wird sich fragen, was los ist. Dies wird die Landwirtschaft beeinträchtigen, die Möglichkeit, Saatgut auszusäen und im Frühjahr regelmäßig zu regnen.

Die Ernte von Reihenkulturen wird unterbrochen. Welche Auswirkungen wird das auf Hungersnöte und Lebensmittelpreise haben? Es wird biblische Ausmaße annehmen, und wir steuern darauf zu. …

Wir sind noch drei bis fünf Jahre entfernt, nicht 10 bis 20 Jahre. Unsere Daten zeigen einen parabolischen Anstieg wie bei einem Hockeyschläger.

Es beginnt langsam und steigt dann exponentiell an. Wir befinden uns an diesem Punkt, an dem wir immer mehr drastische Wetterbeben erleben werden. Ereignisse und vulkanische Ereignisse.“

Abschließend sagt Warren: „Sehen wir bereits, wie die Menschheit in ihren frühen Phasen die Kontrolle verliert? Sie sind nicht mehr menschlich.

Sie verhalten sich eher animalisch und bestialisch. Wissenschaftlich gesehen, und die Daten, die wir gesammelt haben, bestätigen das eindeutig, und es wird noch schlimmer werden.“

Terral Croft schrieb am 13. April 2025 an Weston Warren ( w3warren65@gmail.com ) und Greg Hunter (greghunter@gmail.com):

Ich schaue mir hier Ihr Interview mit Greg Hunter an:

https://rumble.com/v6rzhu5-black-star-causing-change-of-biblical-proportions-westin-warren.html

Mein Black Star-Projekt begann im Januar 2011, als die psychologische Operation des Kometen Elenin ein seismisches Muster aufdeckte, das bis heute anhält.

Es gibt viele erstaunliche Fakten, die Ihnen und Ihrer Forschungsgruppe helfen werden, die Zusammenhänge zwischen den Merkmalen und Eigenschaften des Black Star besser zu verstehen, sobald Sie darauf aufmerksam gemacht werden.

Ahh, ich bin bei Minute 15:30 in Ihrem Interview und Sie sprechen über die magnetische Portalverbindung zwischen dem Black Star und der Erde, die Ihrer Vermutung nach im Jahr 2004 entstand.

Am 26. Dezember 2004 passierte die Erde zwischen Sonne und Black Star und löste das Erdbeben/den Tsunami im Indischen Ozean aus ( Wiki ). Viele große Erdbeben wurden im Voraus auf der Black Star-Ereigniszeitleiste unter https://www.terral03.com vorhergesagt .

Sie haben zwei PDF-Dateien angehängt, die Briefe an Tim Stern und Doyeon Kim mit wichtigen Informationen enthalten, die Ihnen sicherlich hilfreich sein werden.

Außerdem liegen Ihnen Word.doc-Kopien seismischer Diagrammdaten aus dem Jahr 2014 vor, die in Erdumlaufzyklen relativ zum Schwarzen Stern aufgezeichnet sind, der sich derzeit zwischen Sonne und Skorpion befindet. Das Erdbeben der Stärke 7,0 in Kalifornien ist das Ereignis der umgekehrten Ausrichtung von Erde, Sonne und schwarzem Stern im Jahr 2024 https://terral.substack.com/p/the-70-california-quake-is-the-2024 Meine Forschung sagt seit über einem Jahrzehnt große Erdbeben in den Konstellationen Erde-Sonne-Schwarzer Stern voraus. Betrachten Sie die Daten im Substack-Beitrag, um zu erkennen, dass sich der Schwarze Stern nun in einer magnetischen Monopol-Gravitationsbahn befindet. Video: Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 22.06.2025

