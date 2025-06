„Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, es gibt einen Plan zur Reduzierung der Weltbevölkerung“ (Video)

Anfangs wurden die DNR-Verfügungen in guter Absicht eingeführt.

Die Idee war, sterbende Patienten, denen nicht mehr geholfen werden konnte, nicht immer wieder zu reanimieren, sondern das Unvermeidliche nur hinauszuzögern und komatöse Patienten und verzweifelte Angehörige endlosen Schmerzen auszusetzen. Weltweit wären Millionen komatöser und hirntoter Patienten noch heute am Leben, würden von Maschinen beatmet und hätten keine Hoffnung auf Genesung, wenn das DNR-Prinzip nicht stillschweigend eingeführt worden wäre.

Heute jedoch finden sich routinemäßig Hinweise mit der Aufschrift „Nicht wiederbeleben“ auf den Krankenakten von Patienten, die auf eine Operation warten, deren Probleme vollständig heilbar sind, oder die einfach alt (d. h. über 50), behindert, krank oder psychisch krank sind. Sogar junge Erwachsene und Kinder erhielten den Hinweis „Nicht wiederbeleben“, wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester ihr Leben für wertlos hielt.



Das medizinische Establishment hatte der Medizin zu diesem Zeitpunkt bereits absichtlich und kaltblütig die Fürsorge genommen.

Dieser Rückgang der Fürsorge erreichte jedoch während des Covid-Betrugs seinen Höhepunkt. Damals entschied das medizinische Establishment, dass der Liverpool Care Pathway die Menschen nicht schnell genug tötete.

Den meisten Menschen wurde während der Covid-Lockdowns 2020 bewusst, dass Ärzte ihre Patienten absichtlich töteten, als Ärzte begannen, alte Menschen in Pflegeheimen systematisch, absichtlich und kaltblütig zu ermorden – mit einer „Tötungsspritze“ aus Midazolam und Morphium. Wie soll man es sonst nennen als Mord, wenn Patienten absichtlich getötet werden, um Geld zu sparen?

Wie ich bereits im Februar und März 2020 warnte, war die angebliche Covid-Pandemie eine Falschmeldung. Wissenschaft und Statistik zeigen, dass Covid nichts weiter als eine getarnte jährliche Grippe war. Es war keine Überraschung, dass es 2020 keine offizielle Grippe gab – schließlich hatte jeder, der Covid hatte, tatsächlich die Grippe. Die Leute vergessen, dass weltweit bis zu 600.000 Menschen in einer jährlichen Grippesaison sterben können. Regierungen weltweit versuchten, die Zahlen zu manipulieren, um zu zeigen, dass Covid Millionen tötete.

Das stimmte nicht. Menschen, die an Herzinfarkten, Krebs oder Verkehrsunfällen starben, wurden alle als Covid-Opfer hingestellt. Wie heute jeder weiß, war das ein massiver Betrug. Die zusätzlichen Todesfälle waren eine Folge der Lockdowns, die nie gerechtfertigt waren, und später des giftigen Impfstoffs, vor dem ich gleich Anfang 2020 gewarnt hatte. Es war auch offensichtlich, dass sie versuchen würden, ihn zur Pflicht zu machen.

Der Massenmord an älteren Menschen war Teil des Entvölkerungsplans.

Im März und April 2020 sagten Ärzte, sie würden sich schlicht weigern, alte Menschen zu sehen oder zu behandeln. Ein Allgemeinmediziner teilte dem Leiter eines Pflegeheims mit, dass niemand über 75 ins Krankenhaus eingeliefert würde. Die Überweisungen von Allgemeinmedizinern wegen Krebsverdachts gingen um 70 % zurück, da die Ärzte ihre Patienten und ihre Verantwortung im Stich ließen.

Als die Zahl der sterbenden Rentner stieg, prahlten Regierungsminister offen mit den enormen Summen, die gespart wurden. Sie sparten an Renten, die sie nicht zahlen mussten, und sie sparten an der medizinischen Versorgung. Das Massaker an Unschuldigen im Jahr 2020 war nichts anderes als eine Form von Völkermord.

Während der Covid-Lockdowns, die zur Feier der neu vermarkteten und umbenannten jährlichen Grippe im Jahr 2020 verhängt wurden, wurden Tausende alte Menschen ermordet. Und das ist keine Übertreibung. Tausende ältere Menschen wurden von ihren Familien und Freunden isoliert und dann vorsätzlich mit „Tötungsspritzen“ aus Morphium und einem Benzodiazepin ermordet. Das Argument war, alte Menschen müssten aus den Krankenhäusern ferngehalten werden, damit das Personal sich um jüngere, an Covid erkrankte Patienten kümmern könne.

Ich habe mehrere Videos über die Morde in Krankenhäusern weltweit gedreht. Und es waren Morde. Wie nennt man es sonst, wenn Menschen vorsätzlich getötet werden? Mord ist Mord, egal, ob er von einem Mann mit einer Waffe oder einer Krankenschwester mit einer Spritze begangen wird.

Tatsächlich hatten Ärzte und Krankenschwestern während der Covid-Falschmeldung bekanntlich so wenig zu tun, dass sie ihre Zeit damit verbrachten, TikTok-Tanzroutinen zu proben, während unschuldige ältere Menschen abgeschlachtet wurden. Eigens errichtete Krankenhäuser, die für die Lawine von Covid-Patienten ausgelegt waren, standen leer und wurden nicht genutzt. Politiker prahlten mit dem Geld, das durch die Tötung von Rentnern gespart wurde.

Versuche, die Wahrheit über diesen vorsätzlichen, kaltblütigen Betrug ans Licht zu bringen, wurden von Medienorganisationen wie YouTube und der BBC unterdrückt (deren Mitarbeiter zu gegebener Zeit – zumindest hoffe ich das – en masse wegen Völkermords vor Gericht gestellt werden). Ich würde medizinischen Ratschlägen von niemandem trauen, der seine Ansichten derzeit auf diesen oder anderen Mainstream-Kanälen äußert.

Und jetzt wird Euthanasie, ärztlich assistierter Suizid, Sterbehilfe oder wie auch immer man es nennen will, weltweit propagiert. Man erkennt, dass etwas geplant und schlecht ist, wenn es global ist.

Jedes Land, das ein Euthanasieprogramm jeglicher Art eingeführt hat, hat praktisch jeden Anspruch auf Zivilisation aufgegeben.

Die Befürworter der Euthanasie behaupten, es werde Regeln, Vorschriften und Beschränkungen geben, die sicherstellen würden, dass nur unheilbar Kranke vom Arzt zum Sterben zugelassen würden.

Sie sprechen von Mitgefühl und Güte und haben alles getan, um sich moralisch zu behaupten. Dabei ist die Vorstellung, dass eine Regierung etwas unternehmen würde, um das Leben der Menschen zu verbessern, leider lächerlich. Ich fürchte jedoch, ihre Absichten beruhen eher auf Unwissenheit als auf Güte. Einige Befürworter des Gesetzes haben sogar gefordert, Menschen sterben zu lassen, wenn sie sich zur Last geworden fühlen.

Immer wenn Sterbehilfe eingeführt wird, werden die Regeln abgeschafft oder geändert. Es wird nicht lange dauern, bis die geförderte Dienstleistung für Ängstliche, Depressive, Behinderte, Arbeitslose und Arme verfügbar ist. Sie wird für Junge und Alte verfügbar sein. Und sie wird auch für niedergeschlagene Teenager verfügbar sein.

Mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung ist offiziell eine „Belastung“ für den Staat – mit anderen Worten, sie erhalten mehr Sozialleistungen, als sie an Steuern zahlen. Sie sind das Hauptziel des Plans der Regierung, den Massenmord an den Bürgern zu beginnen.

Niemand, der Sterbehilfe oder ärztlichen Suizid befürwortet, scheint zu wissen oder sich darum zu kümmern, dass neun von zehn Menschen, die einen gescheiterten Suizidversuch unternehmen, anschließend ein langes, erfolgreiches Leben führen – und den Selbstmordversuch bereuen.

Und wie viele der Sterbehilfebefürworter haben sich die Zeit genommen, die Studie mit dem Titel „Hohe Raten psychiatrischer Komorbidität bei Antragstellern ärztlicher Sterbehilfe: Ergebnisse einer kanadischen Prävalenzstudie“ zu lesen? Die Studie erschien 2021. Die Forscher kamen zu dem Schluss: „Patienten mit psychiatrischer Komorbidität machen einen erheblichen Anteil der Patienten aus, die ärztliche Sterbehilfe anfordern.“

Die ursprüngliche Idee ist immer, Sterbehilfe nur Patienten zur Verfügung zu stellen, die sich am Ende eines langen Sterbeprozesses befinden. Die Idee ist, dass diese Patienten von ihren Schmerzen und ihrem Leiden befreit werden und in Würde sterben können.

Aber das passiert nicht. Es passiert definitiv nicht.

Schauen Sie sich all die anderen Länder an, die Sterbehilfe eingeführt haben. Schauen Sie sich Kanada an, wo Menschen ermordet werden, weil sie arbeitslos, arm und ohne Hoffnung sind. Menschen werden aus sozialen Gründen getötet. Ab 2027 wird Sterbehilfe für psychisch Kranke möglich sein

. Kinder mit Autismus, Asperger-Syndrom und ADHS werden still und heimlich eingeschläfert. Schulkinder, denen es schlecht geht, werden ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern still und heimlich eingeschläfert.

Und natürlich geht es nur ums Geld.

Patienten zu töten hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Es geht darum, Geld zu sparen, und es ist Teil eines gut dokumentierten Plans, die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren.

Es besteht kein Zweifel, dass das Töten von Langzeitkranken viel Geld spart.

Ein in Afghanistan verletzter kanadischer Veteran berichtete, dass mindestens sechs Veteranen in Kanada Sterbehilfe angeboten wurde, nachdem sie um Hilfe gebeten hatten. Einer bat um Pflege und erhielt einen Brief mit dem Inhalt: „Wenn es für Sie zu schwierig ist, weiterzuleben, Madam, können wir Ihnen medizinische Sterbehilfe anbieten.“ Ein Veteran rief eine Krisenhotline an und erhielt als Lösung „assistierter Suizid“.

Und das passiert auch bereits in Großbritannien. Ein 25-jähriger Veteran befand sich in einer Krise und bat um Hilfe. Ein Arzt (in Großbritannien, wohlgemerkt) schlug assistierten Suizid vor.

In Großbritannien wurde behauptet, ein Euthanasieprogramm würde der Regierung Millionen sparen und es ihr zweifellos ermöglichen, mehr Geld für Munition und Bomben auszugeben. Moderne Politiker sparen Geld, indem sie Menschen töten, und verwenden das gesparte Geld dann, um weitere Menschen zu töten.

Eine angemessene Palliativversorgung für Sterbende wäre freundlicher, sanfter und stünde der Tradition der Heilung näher. Aber warum Menschen heilen oder nur pflegen, wenn man sie stattdessen einfach töten kann?

Die Regierung gibt es nicht zu, aber der größte Vorteil des offiziellen „Sterbens durch den Arzt“-Programms werden die Milliarden sein, die durch Kürzungen bei Renten und Sozialleistungen eingespart werden.

Euthanasie wird weltweit propagiert, und obwohl der Prozess stets mit einigen Vorbehalten beginnt, dauert es nicht lange, bis ärztlich assistierter Suizid älteren Menschen, psychisch Kranken, Behinderten, Armen und Arbeitslosen uneingeschränkt empfohlen wird.

Wenn Patienten eine schwere Krankheit diagnostiziert wird, werden sie als Erstes aufgefordert, sich all ihre Probleme zu ersparen, dem Staat Geld zu sparen und sich auf die Warteliste für den Tod eintragen zu lassen. (Natürlich wird es eine Warteliste für den Tod geben. Schließlich geschieht dies unter der Schirmherrschaft des Nationalen Gesundheitsdienstes.) Dies geschieht natürlich bereits mit dem DNR-Programm. Ärzte und Krankenschwestern belügen Patienten und erzählen ihnen, dass Wiederbelebung immer schmerzhaft sei und es besser für sie sei zu sterben, wenn sie eine Infektion entwickeln.

Patienten zu töten oder sie einfach sterben zu lassen, ist offiziell Teil der Antwort des medizinischen Establishments auf den Mythos der globalen Erwärmung. Lesen Sie mein Buch „Das Ende der Medizin“, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Der Mangel an angemessener Schmerzlinderung führt dazu, dass sich manche Patienten aus Angst vor Schmerzen für Sterbehilfe entscheiden. Studien zeigen, dass Patienten, die wirklich Schmerzmittel benötigen, NICHT süchtig werden, wie manche Ärzte behaupten. Zudem weigern sich manche Ärzte, Schmerzmittel zu verschreiben, weil ihnen fälschlicherweise gesagt wurde, die globale Erwärmung stehe an erster Stelle und die Bedürfnisse der Patienten an zweiter Stelle. Das Argument lautet, Ärzte sollten aufhören, Medikamente zu verschreiben, weil Medikamente die globale Erwärmung beeinflussen. Das ist offensichtlich gefährlicher, sektiererischer Unsinn, aber ohne Schmerzmittel werden sich mehr Menschen für die Sterbehilfe entscheiden.

Die Probleme mit der Sterbehilfe sind zahlreich. Sie ist weder schmerzlos noch geht sie schnell. Patienten können nach der Verabreichung einer tödlichen Dosis aufwachen. Wie soll das funktionieren?

Unterm Strich wird die Nachfrage nach Sterbehilfe jedoch steigen, da die medizinische Versorgung schlechter und die Wartelisten länger werden – beides Entwicklungen, die sich rasant entwickeln. Millionen von Patienten in Großbritannien werden sterben, bevor sie die benötigte Behandlung erhalten. Wird dies absichtlich getan, um sie zur Sterbehilfe zu drängen?

Die Vorstellung, dass Patienten qualvoll sterben, wird stark übertrieben, um den Tod durch den Arzt zu fördern. Niemand muss jemals unerträgliche Schmerzen haben. Schmerzmittel sind (oder sollten) verfügbar und können Patienten befreien und ihnen oft mehr Leben schenken, als sie wussten. Patienten haben nur dann unerträgliche Schmerzen, wenn ihre Schmerzmittel nicht richtig eingesetzt werden.

Die Befürchtung, dass Schmerzmittel abhängig machen, ist unsinnig, denn es ist erwiesen, dass Patienten mit echten Schmerzen nicht süchtig werden. Das eigentliche Problem besteht heute darin, dass eine Clique von Sektenanhängern innerhalb des medizinischen Establishments, die fälschlicherweise glauben, dass die Verschreibung von Medikamenten zur globalen Erwärmung beiträgt, Ärzte dazu ermutigt hat, ihre Verschreibungen einzuschränken.

Und vergessen wir nicht: Regierungen überall zerstören bewusst und kaltblütig die Palliativversorgung. Hospize schließen, weil sie sich aufgrund von Veränderungen den Betrieb nicht mehr leisten können. Hospize schließen aufgrund staatlicher Politik und Steuervorschriften. Ohne Hospize haben Patienten keine andere Wahl – als sich für Sterbehilfe zu entscheiden. Das ist der Plan: Die Hospize schließen und Kranke, Depressive und Alte in staatliche Sterbehilfestationen abschieben. Palliativversorgung ist bereits jetzt schwer zu finden. Regierungen streichen ihre Hilfe. Die Folge, wie die Regierungen wissen, wird eine steigende Nachfrage nach Sterbehilfe sein.

Wer wirklich glaubt, Sterbehilfe sei schmerzlos, sollte sich ein wenig informieren.

Befürworter des Sterbehilfegesetzes behaupten, es werde Menschen angeboten, die an einer „unheilbaren“ Krankheit leiden. Als ich Hausarzt war, hatte ich zwei Patienten, bei denen Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde. Beide lebten noch über ein Jahrzehnt, nachdem sie von den Krankenhäusern im Stich gelassen worden waren. (Beide hatten triftige Gründe, am Leben zu bleiben.) Ältere Hausärzte, die wie ich in einer anderen Zeit praktizierten, könnten ähnliche Geschichten erzählen.

Heutzutage wird viel über „unheilbare“ Krankheiten gesprochen. Die Worte werden verwendet, als gäbe es einen Punkt, an dem es keine Hoffnung mehr gäbe und nichts mehr getan werden könne. Aber das stimmt nicht. Wenn Ärzte sagen: „Sie werden sterben“, meinen sie in Wirklichkeit: „Wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen. Uns steht keine Behandlung mehr zur Verfügung.“

Denken Sie daran: Es ist unmöglich zu wissen, wann ein Patient unheilbar krank ist. Wenn Ärzte sagen: „Wir können nichts mehr tun“, meinen sie nicht, dass der Patient sterben wird – sie meinen, sie wissen nicht mehr weiter. Kein Arzt kann einem Patienten sagen: „Sie haben noch sechs Monate zu leben.“ Niemand sollte solche Vorhersagen machen. Ich kenne Patienten, die noch zehn Jahre lebten, nachdem ihnen gesagt wurde, sie stünden kurz vor dem Tod.

Wenn Ärzte sagen, ein Patient habe noch drei, sechs oder zwölf Monate zu leben, raten sie nur, und obwohl ihre Schätzung manchmal auf Erfahrungen beruht, ist sie genauso wahrscheinlich falsch wie richtig.

Bedenken Sie außerdem, dass Ärzte (insbesondere diejenigen im weißen Kittel) sowohl einen negativen als auch einen positiven Placeboeffekt haben. Wenn ein Arzt einem Patienten eine Zuckerpille gibt und begeistert verkündet, dass die Pille ihn heilen wird, besteht eine gute Chance, dass der Patient sich erholt. Wenn ein Arzt zu einem Patienten sagt: „Sie werden sterben“, dann haben schon die Worte eine Wirkung. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen einem Arzt im weißen Kittel und einem Voodoo-Hexendoktor mit Federn.

Es ist kein Zufall, dass die medizinische Versorgung drastisch reduziert wird, während gleichzeitig Sterbehilfe propagiert wird. So wird beispielsweise Asthmapatienten gesagt, dass die jahrelange Behandlung abgebrochen werden müsse, da sie die globale Erwärmung begünstige.

Die Zahl der Sepsisfälle steigt sprunghaft an, da Ärzte sich weigern, Antibiotika zu verschreiben, weil sie – wieder einmal – davon überzeugt sind, dass Antibiotika die globale Erwärmung verschlimmern. Ärzten wird geraten, die Untersuchung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten einzustellen, weil sie den Mythos der globalen Erwärmung über die Interessen echter Patienten stellen müssen.

Warum Ärzte diesen gefährlichen Unsinn glauben, ist ein Rätsel, aber es passiert. Um genau herauszufinden, warum und wie Ärzte ihre Patienten heute gezielt töten, lesen Sie bitte mein Buch „Das Ende der Medizin“. Wenn Sie die Wahrheit über Sterbehilfe erfahren möchten, lesen Sie bitte mein kostenloses Buch „The Big Kill“. Es steht zum Download auf meiner Website http://www.vernoncoleman.com bereit – ebenfalls kostenlos und werbefrei. Sie sollten wissen, dass die Nazis eine Zeit lang ein Euthanasieprogramm betrieben. Nach kurzer Zeit gab Hitler es auf, weil er es für moralisch unhaltbar hielt.

Heute ist der globale Entvölkerungsplan Realität. Und Sie sind das Ziel. In den letzten Jahrzehnten wurden die größten medizinischen Fortschritte nicht durch die Rettung von Menschen, sondern durch ihre Tötung erzielt. Der Liverpool Care Pathway. Die „Nicht wiederbeleben“-Hinweise. Die Tötungsschüsse. Und Euthanasie. Wir leben – und sterben – in seltsamen und beängstigenden Zeiten.

Denken Sie daran, der Regierung zu misstrauen, Massenmedien zu meiden und Lügen zu bekämpfen.

