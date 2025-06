Steht die Welt unmittelbar vor einem großen Krieg? Beobachter stellen sich diese Frage schon eine ganze Weile, doch in den letzten Tagen ist sie drängender denn je. Seit sich der Iran und Israel einen heftigen militärischen Schlagabtausch liefern, wächst die Wahrscheinlichkeit nahezu stündlich, dass in den kommenden Tagen die USA aktiv in den Konflikt eingreifen. Erste Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Eine Beobachtung von Frank Schwede

Bereits vor wenigen Tagen starteten von mehreren Luftwaffenstützpunkten in den USA Tankflugzeuge vom Typ KC-135 „Stratotanker“. Das geschieht in der Regel nur dann, wenn Alarmstufe rot ist, wenn Kampfhandlungen vorbereitet werden, um etwa die Reichweite von B-2-Tarnkappenbombern zu erweitern.

Open-Source-Daten zeigen ein klares Ziel, das entlang der transatlantischen Route Richtung Europa führt. Das könnte heißen, dass es bei dieser Operation nicht alleine nur um den Nahen Osten geht, sondern dass möglicherweise auch in der Ukraine etwas geschehen könnte.

Das Portal Bloomberg berichtete, dass sich die US Regierung auf einen möglichen Militärschlag gegen den Iran vorbereitet. Laut Insiderberichten entwickelt sich die Lage im Nahen Osten rasant weiter bleibe unberechenbar.

Einige Quellen halten einen Angriff schon für das kommende Wochenende für möglich. „Wir wollen einen totalen und vollständigen Sieg“, verkündete US Präsident Donald Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Das verheißt nichts Gutes für den Frieden.

Auf die direkte Frage von Journalisten, ob ein Angriff auf den Iran geplant sei, wich Trump aus. Er sagte: „Ich könnte es tun, ich könnte es lassen. Ich meine, niemand weiß, was ich tun werde.“ Indes berichtete das Wall Street Journal, dass Trump wohl bereits Luftschläge genehmigt habe.

Für einen baldigen Luftschlag gegen den Iran spricht, dass die USA seit Mittwoch ihre Diplomaten und deren Angehörige aus der US-Botschaft in Israel außer Landes bringen. US Botschafter Mike Huckabee sagte, dass auch Ausreisemöglichkeiten für amerikanische Privatbürger in Vorbereitung seien.

Das heißt, die Würfel sind längst gefallen. Trumps Aussage, er habe noch keine Entscheidung getroffen, sollen die Weltöffentlichkeit nur beruhigen und den Eindruck erwecken, dass die US-Regierung keine drastischen Schritte plant.

Doch in Wahrheit ist alles ganz anders. Das Ende der Diplomatie scheint erreicht zu sein. Die USA verlangen vom Iran, dass er sein Atomprogramm beendet.

Das Pulverfass zum Explodieren bringen

Experten warnen schon eine ganze Weile, dass der verbale Schlagabtausch zwischen Teheran und Washington jederzeit das Pulverfass zum Explodieren bringen kann. Jetzt scheint es soweit zu sein. Trump-Kritiker sehen den US Präsident nicht zu unrecht in der Rolle des Antichristen in der Endzeit.

Beobachter glauben, dass der Westen gar nicht die Absicht hat, den bevorstehenden großen Krieg im Nahen Osten zu gewinnen. Und nur deshalb schürt er ihn. Es wird also keinen großen Truppenaufmarsch geben, sondern man wird aller Wahrscheinlichkeit nuklear vorgehen. Schnell und präzise.

Genau so wenig hat die NATO die Absicht, den konventionellen Krieg in der Ukraine gegen Russland zu gewinnen. Stattdessen hofft sie darauf, dass Russland den nuklearen Erstschlag tätigt.

Sämtliche ernst zu nehmenden Militär- und Politikexperten halten das Verhalten der westlichen Führungselite für völlig irrsinnig. Womit sie recht haben. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu scheint die gleiche Figur abzugeben wie Wolodymyr Selenskyj im Ukrainekonflikt mit Russland, der nichts anderes ist, als eine Marionette im Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland.

Das wurde in einem Moment unbeabsichtigter Wahrheit vom britischen Premierminister Keir Starmer sogar im britischen Parlament bestätigt. Auf den Punkt gebracht heißt das, die Ukraine führt einen Stellvertreterkrieg gegen Russland im Auftrag westlicher Interessen.

Russland will eine Einigung. Die Ukraine will eine Einigung. Nur die westlichen Länder nicht. Die EU grätscht immer wieder dazwischen, wenn die Unterzeichnung eines Friedensvertrags unmittelbar bevorsteht.