Gesundheit: Deutsches Ur-Steinsalz

So ursprünglich wie die Erde selbst!

Kopp Vital® Deutsches Ur-Steinsalz ist ein einzigartiges Naturprodukt mit einer Geschichte, die vor über 200 Millionen Jahren begann.

Damals bedeckte das tropische Zechsteinmeer große Teile des heutigen Norddeutschlands. Als dieses Binnenmeer langsam austrocknete, hinterließ es tief im Erdreich mächtige Salzlager – kristallin, mineralreich und vollständig abgeschirmt von äußeren Einflüssen.

Über Jahrmillionen hinweg ruhten diese Vorkommen geschützt unter dichten Gesteinsschichten. Fernab von Luft, Wasser und industrieller Verschmutzung entstand ein Salz, das bis heute in seiner ursprünglichen Reinheit erhalten geblieben ist.

Im Norden Deutschlands wird dieses Ur-Salz in einer Tiefe von 400 bis 750 Metern traditionell bergmännisch abgebaut. Der Prozess folgt bewährten, schonenden Verfahren und verzichtet konsequent auf chemische Behandlung.

Das Salz wird nicht raffiniert, nicht gebleicht und nicht mit Rieselhilfen versetzt. Stattdessen wird es nach dem Abbau behutsam vermahlen und gesiebt – so, wie es die Natur vorgesehen hat.

Was Sie erhalten, ist ein reines, naturbelassenes Steinsalz von außergewöhnlicher Qualität.

Kopp Vital® Deutsches Ur-Steinsalz zeichnet sich durch einen besonders hohen Anteil an reinweißen Kristallen aus und besitzt eine typische Zusammensetzung mit etwa 99 % Natriumchlorid, ergänzt durch natürlich vorkommende Mengen an Calcium (etwa 3000 mg/kg) und Magnesium (etwa 250 mg/kg).

Diese mineralische Vielfalt ist nicht künstlich zugesetzt, sondern das Ergebnis urzeitlicher geologischer Prozesse, die bis heute ihre Spuren hinterlassen haben.

Ein besonderer Wert dieses Salzes liegt in seiner Reinheit. Die abgeschlossene Lagerstätte schützt das Salz seit Jahrmillionen vor jeder äußeren Verunreinigung.

Es ist frei von Mikroplastik, Schwermetallen und anderen modernen Umweltstoffen, wie sie heute vielfach in offen zugänglichen Meersalzen zu finden sein können.

Damit ist es eine ursprüngliche und unverfälschte Wahl – für alle, die auf Qualität, Natürlichkeit und Herkunft Wert legen.

Kopp Vital® Deutsches Ur-Steinsalz erhalten Sie in drei praktischen Varianten: in einer hochwertigen 300-Gramm-Streudose, ideal für den täglichen Einsatz in der Küche, im 1-Kilogramm-Nachfüllbeutel sowie im 2er-Set bestehend aus Streudose und Nachfüllbeutel.

Wenn Sie dieses Salz verwenden, bringen Sie mehr als nur ein Gewürz in Ihren Alltag. Sie entscheiden sich für ein Stück Erdgeschichte, das seit Millionen Jahren unberührt schlummert – rein, kraftvoll und ursprünglich.

Ein Salz, das mehr ist als ein alltäglicher Bestandteil Ihrer Küche:

Es ist ein Zeichen für das Echte, das Reine und das Unverfälschte.

Zusammensetzung Typische Zusammensetzung* pro kg Natriumchlorid 99 % Calcium 3000 mg Magnesium 250 mg *Schwankungen sind bei Naturprodukten möglich Ohne Gentechnik. Zusatzstofffrei. Glutenfrei. Laktosefrei. Vegan.

