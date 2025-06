Globaler Kältereport: Nordindien: Juni-Schnee – Südafrika: Kälte und Schnee – Australien: Winterbeginn mit einem Paukenschlag

Der indische Rohtang-Pass wurde Ende letzter Woche von einer Schneedecke aus Juni-Schnee bedeckt. Das hochgelegene Tor, das normalerweise inzwischen aufgetaut ist, sieht eher nach Winter als nach Juni aus.

Die Temperaturen sanken, die Wollsachen kehrten zurück, und die Tandoors wurden angeheizt – während Städte im Flachland wie Delhi etwas Sommerhitze abbekommen, sind Manali und seine Umgebung in eine untypische Kälteperiode gerutscht. Die Einheimischen sagen, es fühle sich an wie im Dezember.

„Wir haben einen Ofen hinter uns gelassen und sind in eine Schneekugel gelaufen“, sagte ein Tourist aus Delhi.

Und Rohtang war nicht allein. Schnee gab es auch in Lahaul, am Baralacha-Pass und auf der Kaza Road, und eisige Winde fegten durch Touristenzentren wie Kasol, Malana und das Tirthan-Tal. Selbst in Manikaran und Jibhi war der Morgen schneebedeckt.

Schnee im Juni ist in diesen Höhenlagen kommt manchmal vor, ist aber schon sehr ungewöhnlich.

Dazu gibt es auch dieses YouTube-Video.

Der italienische Ciardoney-Gletscher liegt unter einer der dicksten Schneedecken im Spätfrühling seit mehr als 30 Jahren.

Am 30. Mai wurde auf dem Gletscher eine durchschnittliche Schneehöhe von 429 cm gemessen – der fünfthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1992. Das Wasseräquivalent des Schnees belief sich auf 2.500 mm und lag damit an zweiter Stelle nach dem letztjährigen Höchststand.

Kurz gesagt, dem Gletscher geht es auf dem Weg in den Sommer sehr gut. (Globaler Kältereport: Balkan: Außer-Saisonale Schneefälle – Antarktis: Temperatur nähert sich der –80°C-Marke)

Dieser Umschwung folgte auf einen langsamen Start in den Winter, als ein Aprilsturm in nur vier Tagen mehr als 130 cm Schnee schüttete. In der Osternacht folgten weitere Schneefälle, welche die Schneedecke auf 300 cm steigen ließen.

Der Schneefall in der Höhe gedeiht trotz der Prophezeiungen. Auch die Schneedichte war hoch – sie wurde mit 683 kg/m³ gemessen. Das ist kein leichter Flaum. Es handelt sich um dichten, wasserreichen Schnee, dessen Schmelzen einige Zeit in Anspruch nehmen wird, vor allem, da es in diesem Jahr bislang keinen Saharastaub gibt, der die Oberflächenschmelze beschleunigt.

Die südafrikanische Provinz Gauteng ist in Alarmbereitschaft, da eine ausgeprägte Kaltfront aus dem Süden heranzieht und die Provinz mit Frost zu überziehen droht mit der seltenen Chance auf Schnee.

Der südafrikanische Wetterdienst (SAWS) warnt vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, die am Montag, dem 9. Juni beginnen und bis Dienstag anhalten werden. Es wird ein Temperatursturz erwartet, wobei die Tiefstwerte am Montag bei etwa 1°C liegen und am Dienstag noch tiefer auf -1°C sinken werden.

Regen, eisige Winde und vereinzelte Gewitter sind auf dem Radar, mit einer kleinen, aber bemerkenswerten Chance auf Schneegestöber von Montagabend bis Dienstagmorgen. Schneefall ist eher in den höher gelegenen südlichen und südöstlichen Regionen des Landes zu erwarten, aber auch in Gauteng besteht die Chance auf Flocken im Rahmen eines „intensiven Kälteeinbruchs“, der von Süden her ins Landesinnere zieht.

Australien: Winterbeginn mit einem Paukenschlag

Die australische Schneesaison wurde am Wochenende durch einen Wintersturm im Südosten Australiens eingeläutet. Er begrub Skigebiete unter über einem halben Meter Schnee und ließ Autofahrer im Hochland von Victoria im Schnee stranden.

Thredbo und Perisher in NSW meldeten über das Wochenende mehr als 45 cm Schnee, Mt Hotham in Victoria verzeichnete 51 cm und Mt Buller 30 cm. Auch in Falls Creek kam es zu erheblichen Schneemengen.

Das System brachte eine seltene mehrtägige Menge an Schnee, Regen und Sturm. Das Bureau of Meteorology meldete, dass die Temperaturen in Thredbo auf -3°C und in Mt Buller auf -1,1°C fielen und die Schneefallgrenze unter 900 m sank.

Der Winter 2025 ist hart und früh gekommen, mit sinkenden Temperaturen, einer Schneedecke über den australischen Alpen und gestrandeten Reisenden. Dies steht im Widerspruch zu den offiziellen Prognosen des australischen Wetterbüros BoM, das vorhersehbar „einen der wärmsten Winter in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen“ mit Durchschnittstemperaturen von +1,5 °C über dem Basiswert von 1961-1990 prophezeiten. Wie immer hält sich die Klimarealität nicht an das CAGW-Drehbuch.

Link: https://electroverse.substack.com/p/june-snow-in-n-india-italian-glacier?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Meldungen vom 10. Juni 2025:

Neuseeland: Starke Schneefälle und Frost

Der Winter ist mit voller Wucht in Neuseeland angekommen, denn ein Polareinbruch fegt über das Land und bringt heftige Schneefälle und klirrende Kälte mit sich.

Auf der Südinsel wurden die kältesten Tage der jüngeren Vergangenheit verzeichnet: Im Bergdorf Aoraki/Mount Cook wurden -12,9 °C gemessen. Nach Angaben der Einheimischen sank die Temperatur über Nacht sogar auf -13°C. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Juni-Durchschnitt für die Region und ist nicht weit von dem bisherigen Stationsrekord von -15 °C entfernt.

Anderswo: Wellington erreichte 2,9°C, Auckland 4,5°C und Christchurch mit -2,8°C noch darunter. Es ist ein Kälteeinbruch, der an historische Extreme erinnert – nicht beispiellos, aber sicherlich ungewöhnlich zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison. Der Schnee kam dicht und schnell, und zwar überall. In den alpinen Regionen fielen mehr als 76 cm, und auf dem Mt Hutt fielen in nur fünf Tagen über 90 cm. Der Lake Tekapo wurde ebenfalls eingeschneit, und der State Highway 8 zwischen Fairlie und Twizel wurde wegen gefährlicher Bedingungen gesperrt. … Dieser kalte, schneereiche Winterbeginn steht im Widerspruch zu den offiziellen Vorhersagen der Behörden. [Hervorhebung im Original] … ————————————————— Schnee in Südafrika Südafrika erlebt den ersten großen Wintereinbruch des Jahres 2025 mit Frost im Landesinneren und in hoch gelegenen Regionen. In der Stadt Sutherland 1.458 Meter über dem Meeresspiegel im Nordkap wurden -10,5 °C gemessen – ein ziemlicher Unterschied zum durchschnittlichen Juni-Minimum von 5 °C. … … Link: https://electroverse.substack.com/p/heavy-snow-and-deep-freeze-sweep?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email ————————————————— Meldungen vom 11. Juni2025: Namibia: Allzeit-Rekordkälte In Windhoek in Namibia wurde diese Woche eine Temperatur von -7,9 °C gemessen. Das ist die niedrigste Temperatur, die jemals in der Stadt gemessen wurde – und eine der tiefsten zuverlässig gemessenen Temperaturen in der Geschichte des Landes (lediglich einige abgelegene Berggipfel wurden als noch kälter eingestuft). Der Wert übertrifft den bisherigen Tiefstwert von -3 °C aus dem Juni 2011 und sogar noch den Rekord von -3,9 °C aus dem August, der als kältester Monat gilt. Das Klima der Stadt, eingestuft als semi-arid, weist normalerweise starke Tag-Nacht-Schwankungen auf, aber dieser Temperatursturz war extrem – etwa 15 °C unter dem Durchschnitt. Ein starkes Hochdruckgebiet über dem südlichen Afrika sorgte für perfekte Bedingungen: klarer Himmel, Windstille und intensive nächtliche Abkühlung durch Strahlung. Und die Kälte machte nicht an der namibischen Grenze halt. Im westlichen Botswana wurden in Ncojane -5,1 °C gemessen, ein weiterer extremer Tiefstwert für eine Region, in der die Nächte im Juni normalerweise über 4 °C liegen. Solche Frostereignisse sind selten und schädlich. Weder die Ernten noch die Infrastruktur in diesen Regionen sind für Nächte mit Minusgraden ausgelegt. Schwere und weit verbreitete Frostschäden sind wahrscheinlich. Während die Medien das Dogma der Erwärmung propagieren, frieren die sonnigsten Städte Afrikas stärker als je zuvor. ————————————————— Südliches Afrika: Seltener Schnee in vielen Gebieten Gerade als es in Windhoek -7,9 °C kalt wurde, brachte eine ausgedehnte Kaltfront seltenen Schnee über weite Teile des südlichen Afrikas, von Namibia über Südafrika bis nach Lesotho – und deckte Dächer ab, sperrte Straßen und überraschte ganze Provinzen. Lesotho war am stärksten betroffen, und die Lesotho Tribune sprach vom größten Schnee-Ereignis der jüngeren Vergangenheit. … In Südafrika reichte der Schnee bis nach Gauteng, das Ostkap und das Hochland von KwaZulu-Natal – Gebiete, in denen Schneegestöber selten ist und es noch seltener zur Bildung einer Schneedecke kommt. … „Dies ist ein ungewöhnliches Ereignis für weite Teile des Landes“, sagte ein SAWS-Sprecher. „Das System ist intensiver als typische Wintermuster und wird noch 24 bis 48 Stunden andauern.“ Dieser Sturm hat sich über alle Normen hinweggesetzt. Schneefall im südlichen Afrika ist ungewöhnlich und in städtischen Zentren wie Johannesburg oder in den tieferen Regionen des Ostkaps extrem selten. Angetrieben von einer ungewöhnlich starken antarktischen Luftmasse wurden die Meteorologen von diesem Sturm überrascht. Die Kälte in Südafrika fand sogar auch wieder Eingang beim Alarmistenblog wetteronline.de, und zwar hier. ————————————————— Kenia: Ungewöhnlicher Juni-Schnee auf dem Mount Kenya Während das südliche Afrika mit seltenem Schnee und tiefem Frost zu kämpfen hatte, wurde weiter nördlich am Äquator auch der Mount Kenya weiß angestaubt, nämlich mit 6 cm Neuschnee auf den Gipfeln über 4.800 m. Schneefall im Juni ist ungewöhnlich. Der Monat markiert normalerweise den Übergang von der langen Regenzeit zu trockeneren Bedingungen. Die Höhenlage des Berges – bis 5.199 m – ermöglicht jedoch kurze Schneefälle, wenn höhenkalte Luft und Feuchtigkeit zusammentreffen. Dieses Mal kamen diese Bedingungen zusammen und führten zu Schnee und Hagel oberhalb von 4.000 m. Parkranger und Bergsteiger bestätigten die Ansammlung von Schnee in hoch gelegenen Lagern.

Bilder zeigten Neuschnee über alpinem Gelände, ergänzt durch Berichte über vereiste Wege und frostige Bedingungen. Dies ist der stärkste Schneefall am Mount Kenya im Juni seit 2018, davor gab es bemerkenswerte Ereignisse in den Jahren 2013 und 2007. Link: https://electroverse.substack.com/p/namibia-sets-all-time-record-cold?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email ————————————————— Meldungen vom 12. Juni 2025: Nochmals Südafrika: Außergewöhnliche Kälte fordert 49 Todesopfer Ein tödlicher, frühwinterlicher Kälteeinbruch hat Südafrika heimgesucht und mindestens 49 Menschen in den Tod gerissen, nachdem ein seltener und heftiger Schneesturm über das östliche und südliche Hochland des Landes hinweggefegt war. Schwerer Schnee und heftige Winde fegten über KwaZulu-Natal, das Ostkap und die Drakensberge und trafen die Gemeinden mit einer seltenen Schneehöhe von 5 bis 15 cm oberhalb von 1.000 Metern. … Die Temperaturen stürzten ab und erreichten in den Höhenlagen Tiefstwerte von -5°C. Selbst die Tagestemperaturen in den Tälern lagen nur knapp über dem Gefrierpunkt – zwischen 0 und 3 Grad Celsius – eine brutale Abkühlung für Anfang Juni in diesem Teil der Welt. Die Zahl der Todesopfer – derzeit 49, Tendenz steigend – wird in erster Linie auf Verkehrsunfälle bei Glatteis, Kälteeinwirkung und Überschwemmungen zurückgeführt, vor allem in gefährdeten ländlichen Gemeinden. Dutzende von Menschen wurden mit Verletzungen oder Unterkühlungen ins Krankenhaus eingeliefert. … Die Behörden hatten Wetterwarnungen herausgegeben, aber die Intensität und Geschwindigkeit des Sturms überforderte die Vorbereitungen. Viele Südafrikaner, die mit Schneefällen dieses Ausmaßes nicht vertraut sind, wurden unvorbereitet getroffen. Schnee ist in den südafrikanischen Bergen nichts Ungewöhnliches – aber so früh, so verbreitet und so intensiv? Das ist ungewöhnlich. ————————————————— Chile: An manchen Orten wird der Juni-Kälterekord erreicht In Visviri in Chile wurde eine Temperatur von -16,7 °C gemessen – ein Wert, der nur 0,4 °C über dem bisherigen Juni-Rekord liegt. Der Rückgang kam, als einVorstoß antarktischer Luft über die hohen Anden hinwegfegte und den Norden Chiles, Bolivien und den Süden Perus traf. Visviri ist ein abgelegener Grenzposten im nördlichsten Punkt Chiles. Der klare Himmel, die ruhige Luft und die polare Intrusion schufen ideale Bedingungen für eine Abkühlung durch Strahlung. Das Ergebnis: eine der kältesten Juninächte, die je in der Region gemessen worden waren. In den umliegenden Gebieten war das gleiche Muster zu beobachten. Auf dem bolivianischen Altiplano, einschließlich Oruro und El Alto, herrschten Minustemperaturen. In weiten Teilen Chiles, insbesondere im Norden, belastet der starke Frost den Viehbestand und die Gemeinden, zum Beispiel in Arica und Parinacota. … ————————————————— Alaska: Kältester Juni-Beginn seit Jahrzehnten Die ersten zehn Tage des Juni brachten Alaska eine ungewöhnlich starke Kältewelle, und an mehreren Orten wurde der kälteste Monatsbeginn seit Jahrzehnten verzeichnet – an einigen sogar überhaupt. Talkeetna verzeichnete vom 1. bis 10. Juni den kältesten Zeitraum seit 1965. Deadhorse stellte einen völlig neuen Rekord auf: Die Stadt verzeichnete die kältesten ersten 10 Tage im Juni seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1968. In Anchorage war der Juni seit 1973 nicht mehr kälter, in Bethel seit 1977 und in Gulkana seit 1986. Die anomale Kälte ist nicht auf Alaska beschränkt. Ähnliche Bedingungen herrschen im benachbarten Yukon in Kanada, wo viele Stationen – Biber Creek, Faro, Teslin, Whitehorse und andere – in dieser Saison noch immer nicht die 20°C-Marke erreicht haben. Link: https://electroverse.substack.com/p/early-season-cold-kills-at-least?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email ————————————————— Meldungen vom 13. Juni 2025: Australien: In Brisbane war es seit 23 Jahren nicht mehr so kalt Brisbane erlebte gerade den kältesten Junimorgen seit 23 Jahren. Die Temperatur im CBD sank auf 5,2°C, das ist der niedrigste Wert seit 2002. Am Flughafen von Brisbane war es sogar noch kälter und erreichte mit 3,5 °C den tiefsten Juniwert seit 2009. In ganz Queensland sank die Temperatur weit unter den Durchschnitt. … Oakey erreichte diese Woche mit -4,2°C (24,4F) den niedrigsten Wert im ganzen Bundesstaat. Applethorpe verzeichnete -3,5 °C, Kingaroy fiel auf -2,8 °C und Kyoomba erreichte den Tiefpunkt mit -5,3 °C, wo die Kälber vom Reif verkrustet waren. Noch größere Anomalien gab es in den Städten nördlich des Südlichen Wendekreises. In Mount Isa fiel die Temperatur auf -0,7 °C, die kälteste Juninacht seit 44 Jahren. In Richmond wurde vor kurzem mit -0,1 °C ein 25-jähriger Rekord gebrochen, und in Winton gab es mit 0,0 °C die kälteste Nacht seit über zwei Jahrzehnten. Die Prognostiker sagen, dass die Kälte vorerst bleiben wird. Während die Tageshöchsttemperaturen in der nächsten Woche wieder in die Nähe der saisonalen Durchschnittswerte klettern könnten, werden die Tiefsttemperaturen hartnäckig niedrig bleiben – zumindest einige Grad unter dem Normalwert. … Die Einwohner von Queenslanders machen sich keine Sorgen über die globale Erwärmung – sie kratzen stattdessen den Reif von ihren Windschutzscheiben. ————————————————— Hat nichts mit Klima zu tun, gehört aber irgendwie hierher: Ukraine: Rekord-niedrige Gasreserven Die Ukraine wird von einer für die Jahreszeit ungewöhnlichen Kältewelle heimgesucht – doch ein echter Winter könnte das System zerstören. Die Gasreserven sind auf dem niedrigsten Stand in der Geschichte des Landes. Die inländische Energieerzeugung hält sich gerade noch im Rahmen, aber das wird nicht ausreichen. Die Ukraine muss vor der nächsten Heizperiode 4 bis 4,5 Milliarden Kubikmeter Gas importieren – und es fehlt das Geld dafür. … Da die Temperaturen in diesem Frühjahr und jetzt im Frühsommer ungewöhnlich niedrig sind und die Energiesysteme durch den Krieg strapaziert werden, könnte ein längerer Kälteeinbruch im Laufe des Jahres das Blatt wenden. Ein harter Winter dürfte die Ukrainer in neue Nöte stürzen. Es war kalt in diesen Gegenden. In Osteuropa ist es besonders kühl gewesen. Fragen Sie die Obstbauern in Estland – die Saison ist fast einen Monat zu spät in Gang gekommen. Die Erdbeerernte zum Beispiel ist ins Stocken geraten. „Das liegt an der Kälte“, sagt Kadri Nebokat von der Laari Farm. „Das ist es, was alles verzögert.“ Nur die im Gewächshaus angebauten Beeren reifen – eine Premiere für die Marimarta Farm. „Ohne die Plastikabdeckung hätten wir nichts“, sagt Besitzerin Janika Lindsalu. Die Versorgung mit Arbeitskräften ist kein Problem. 