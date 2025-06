Hollywood: Tom Hanks bricht sein Schweigen über die aufsehenerregenden Memoiren seiner Tochter und ihrer verstörende Kindheit (Video)

Teile die Wahrheit!

Tom Hanks hat sein Schweigen über die neuen, aufsehenerregenden Memoiren seiner Tochter gebrochen, in denen sie ihre schwierige Kindheit schildert.

Der 68-jährige Schauspieler sprach am Donnerstag bei der Premiere seines neuen Films „The Phoenician Scheme“ auf dem roten Teppich über das Buch „The 10: A Memoir of Family and the Open Road“, das von seiner einzigen Tochter EA Hanks geschrieben wurde.

Das Buch von EA geht detailliert auf die Probleme von Hanks und ihrer Mutter, der verstorbenen Schauspielerin Samantha Lewes , ein, die 2002 nach einem Kampf gegen den Krebs starb .

Hanks lobte sie dafür, dass sie so offen über eine dunkle Zeit in ihrem Leben gesprochen hatte , und bemerkte auch, dass es ihn überhaupt nicht schockierte, dass sie die Kraft dazu hatte.

„Es überrascht mich nicht, dass meine Tochter die nötigen Mittel und die Neugier besaß … um diese Sache zu untersuchen, bei der sie meiner Meinung nach unglaublich ehrlich war“, sagte der Toy Story-Star gegenüber Access Hollywood.

Er sagte weiter, dass seine Tochter „sehr offen über den Entstehungsprozess“ des Buches gewesen sei. (Hollywood enthüllt: Das gruselige Geheimnis hinter Kubricks „Eyes Wide Shut“ (Video))

Die populären Memoiren wurden im April veröffentlicht und untersuchen das Leben des 42-jährigen Schriftstellers, der mit zwei Hollywood-Ikonen, Hanks und Samantha Lewes, aufwuchs.

EA verbrachte die ersten fünf Jahre ihres Lebens mit ihrer Mutter und ihrem Vater in Los Angeles, bis sie sich 1987 scheiden ließen.

In dem Buch taucht EA tief in die Probleme ihrer Erziehung ein und zeichnet ein ungeschöntes und oft schmerzhaftes Porträt ihres Lebens mit Hanks und ihrer Mutter, der verstorbenen Schauspielerin Samantha Lewes.

EA beschreibt ihr Familienleben im Alter von fünf bis 14 Jahren als Jahre voller „Verwirrung, Gewalt und Entbehrungen“. Sie beschreibt auch die „emotionale und körperliche Gewalt“ ihrer Mutter .

Worüber genau sprach die Tochter zweier Hollywood-Stars? Keine Sorge, sie wird es gleich erklären.

Nach dem Tod ihrer Mutter machte sich EA auf die Suche, ihre Familie zu verstehen.

Ausschlaggebend für das Rätsel war einer der Tagebucheinträge ihrer Mutter, in dem sie beschrieb, wie sie EAs Großvater, John Raymond Dillingham , dabei beobachtete , wie er „ein kleines Mädchen vergewaltigte, ermordete und kannibalisierte“.

Dies sind EAs eigene Worte:

Und dann las ich ihre Beschreibung des schrecklichen Verbrechens ihres Vaters. Sie beschreibt, wie sie Zeugin wurde, wie ihr Vater ein kleines Mädchen vergewaltigte, ermordete und missbrauchte.