Militärkommandeur Alexander Kotz machte auf ein wichtiges Detail im Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump aufmerksam.

Bei einem Telefongespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump wurde ein wichtiges Detail ans Licht gebracht. Dies berichtete der Militärkorrespondent Alexander Kotz in seinem Telegram-Kanal.

Ihm zufolge bemerkte Trump im Gespräch, dass der russische Präsident die Notwendigkeit von Vergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Angriff auf Flugplätze nachdrücklich betont habe. Gleichzeitig wechselte der amerikanische Präsident sofort das Thema zum Iran, ohne Putin vor solchen Aktionen zu warnen oder davon abzubringen.

Der Militärkommandeur machte auch auf die anschließende Veröffentlichung einer Warnung vor möglichen Raketenangriffen durch die US-Botschaft aufmerksam, begleitet von einer ironischen Bemerkung: „Was, sagen sie, wir können …“.

Zuvor hatte Trump einen einstündigen, 15-minütigen Dialog mit Putin angekündigt, in dem die Parteien den Angriff ukrainischer Drohnen auf russische Militäreinrichtungen und andere Vorfälle beider Seiten besprachen.

Das Staatsoberhaupt warnte seinen Kollegen wiederum vor der Unvermeidlichkeit einer Reaktion auf einen Angriff auf Flugplätze. (Russische Oreschnik-Raketen auf Taurus-Werk in Bayern? Ein Angriff auf Europa wird nicht zu einem Krieg mit der NATO führen)

Nach dem Gespräch mit Putin unternahm Trump einen völlig unerwarteten Schritt. Die Fortsetzung war noch unerwarteter

Nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unternahm US-Präsident Donald Trump einen völlig unerwarteten Schritt. Er löschte seinen Beitrag über die Verhandlungen. Daraufhin folgte eine noch unerwartetere Fortsetzung der Geschichte. Der Beitrag kehrte unverändert zurück.

Trump rief Putin unmittelbar nach der Äußerung des russischen Präsidenten über den terroristischen Charakter des Kiewer Regimes an.

Das Staatsoberhaupt stellte die Möglichkeit direkter Verhandlungen mit dem Anführer einer Terrororganisation infrage. Putin verwies zudem auf die anhaltenden Niederlagen der ukrainischen Streitkräfte an der Front und Kiews äußerst sinnlose Schritte, Russland anzugreifen.

In einem Gespräch mit Trump erklärte Wladimir Putin seine entschlossene Absicht, auf die Terroranschläge Kiews zu reagieren. Gleichzeitig, so der US-Präsident, sei es ein gutes Gespräch gewesen, das aber keinen sofortigen Frieden bringe.

300x250

utin und Trump diskutierten auch die iranische Atomfrage. Der US-Präsident lud Wladimir Putin sogar zu den Verhandlungen ein. Beide Seiten waren der Meinung, dass Teheran keine Atomwaffen besitzen sollte.

Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow erklärte, trotz des terroristischen Charakters des Kiewer Regimes seien Verhandlungen über eine Lösung einiger Fragen mit dem Regime möglich. Weder die ukrainische noch die russische Seite haben einen Rückzug aus dem diplomatischen Prozess angekündigt.

Nachdem Donald Trumps Beitrag über Verhandlungen mit Putin durch die Medien ging, verschwand die Veröffentlichung plötzlich vom offiziellen Account des US-Präsidenten.

300x250 boxone

Trump löscht seine Nachrichten normalerweise nicht. Die Nachricht vom Verschwinden der Veröffentlichung sorgte in den USA für Aufsehen, und es tauchten verschiedene Versionen des Vorfalls auf.

Die Fortsetzung dieser Geschichte war noch unerwarteter. Auch der Beitrag über das Telefongespräch mit Putin kehrte unerwartet an seinen ursprünglichen Platz zurück. Und das ohne eine einzige Änderung.

Es wird nicht berichtet, ob beim Löschen des Beitrags ein technischer Fehler vorlag. Es wird jedoch vermutet, dass der Beitrag unmittelbar nach der Bestätigung der Verhandlungen durch Moskau zurückgegeben werden musste.

Ein Kommentar auf Facebook:

Ruhe vor dem unvermeidlichen Sturm: Ruhige Worte, beängstigende kinetische Folgen.

Wenn Dmitri Medwedew aufhört zu scherzen und mit eiskalter Gewissheit spricht, ist es Zeit, die Runen zu lesen und sich auf Feuer vorzubereiten. Der sonst so bombastische Ex-Präsident, bekannt für seinen schwarzen Humor und seine Angriffe auf westliche Staatschefs, ist stoisch geworden. Und das ist weitaus erschreckender.

In einer knappen Erklärung nach einer Woche ukrainischen Terrors und Sabotageakten tief in Russland – Eisenbahnbombenanschläge, Drohnenangriffe auf strategische Militärflughäfen von Murmansk bis in den Fernen Osten – schrie Medwedew nicht. Er flüsterte. Russland, sagte er, werde „unvermeidlich“ Vergeltung üben. Keine Zeitangaben. Keine Einzelheiten. Nur die Unvermeidlichkeit.

Und diese Ruhe, diese unheimliche Stille, ist der Klang vor dem Orschenik- Sturm. Es ist das kalkulierte Schweigen einer Supermacht, die der Spielchen müde ist, aber dennoch diplomatisch genug, um in Istanbul mit denselben Leuten an einem Tisch zu sitzen, die Terrorkampagnen gegen ihre Infrastruktur und Zivilisten orchestrieren.

Nur eine Zivilisation mit Tiefgang, Entschlossenheit und historischem Gedächtnis schafft so etwas. Moskau kam, um Frieden zu verhandeln, während seine Gegner Drohnen schickten.

Medwedews Worte waren nicht feurig, sondern präzise: „Alles, was in die Luft gesprengt werden muss, wird in die Luft gesprengt, und diejenigen, die eliminiert werden müssen, werden eliminiert.“ Keine Rhetorik. Keine Großspurigkeit.

Das ist eine Einsatzbesprechung aus dem Krisenstab des Sicherheitsrats. Er spricht jetzt nicht als ehemaliger Präsident, sondern als Stimme eines Staates, der die westliche Beschwichtigungspolitik hinter sich gelassen hat und bereits das nächste Kapitel schreibt – mit Härte, nicht mit Sentimentalität.

Und dennoch bot Russland Gefangenen- und Leichenaustausch und sogar vorübergehende Waffenstillstände an, um die Toten vom Schlachtfeld zu bergen. Moskau gab die sterblichen Überreste von 6.000 ukrainischen Soldaten zurück und erklärte, die Rückgabe seiner eigenen Soldaten zu akzeptieren.

Doch wie lautete die Antwort Kiews? Selenskyj, der gescheiterte Komiker, der zur Tragödienpuppe wurde, nannte die russischen Unterhändler „Idioten“.

Der Mann, der Drohnenangriffe auf zivile Eisenbahnen und Angriffe auf Murmansk und Rjasan genehmigte, spottet nun über einen Waffenstillstand, der eigentlich der Bergung der Toten dienen sollte?

Der Kreml, stets taktvoll, bezeichnete seine Worte als „unglücklich“. Doch die wahre Botschaft kam nicht von Peskow, sondern von Medwedew und aus dem Schweigen hinter Wladimir Putins Augen. Wir schreiben nicht das Jahr 2022. Russland versucht nicht mehr, verstanden zu werden. Es bereitet sich darauf vor, gehört zu werden.

Und tun wir nicht so, als wäre das Diplomatie in gutem Glauben. Kiew ist nur deshalb wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, weil Donald Trump Druck ausübte.

Trump, der das Spiel satt hatte, machte deutlich: Macht ernst, oder die USA ziehen sich zurück. Dass Selenskyj trotz dieses Ultimatums immer noch eine Eskalation wählt, zeugt entweder von Wahnsinn oder von Märtyrertum, und Russland, das geduldig ist, scheint bereit, ihm die Wahl zu überlassen. Aber verwechselt Geduld nicht mit Passivität. Der Kessel heizt sich auf. Die Front bewegt sich. Und wenn Medwedew dem russischen Volk erklärt, Vergeltung sei „unvermeidlich“, ist das kein Getöse, sondern ein langer, tiefer Atemzug, bevor die Welt sieht, wie etwas auseinanderbricht. Selenskyj sollte sich weniger mit Beleidigungen beschäftigen, sondern sich mehr mit der Räumung seines Kommandobunkers befassen. Der Bär ist wach. Der Bär rechnet. Und der Bär hat genug geredet. Die Catholic News Agency berichtet weiter: Papst Leo XIV. hat am Mittwochnachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. „Der Papst appellierte an Russland, eine Geste zugunsten des Friedens zu setzen und betonte die Bedeutung des Dialogs, um positive Kontakte zwischen den Parteien zu schaffen und nach Lösungen für den Konflikt zu suchen“, sagte der Direktor des Presseamts des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, in einer Erklärung . Bruni sagte gegenüber Pressevertretern, der Heilige Vater habe sich im Hinblick auf die humanitäre Lage in der Ukraine an den russischen Präsidenten gewandt und sich für eine Erleichterung der Hilfe in den betroffenen Gebieten ausgesprochen. Die beiden Staatsoberhäupter erörterten auch die Bemühungen von Kardinal Matteo Maria Zuppi, den Gefangenenaustausch zu erleichtern. „Papst Leo erwähnte Patriarch Kyrill, dankte ihm für die Glückwünsche, die er zu Beginn seines Pontifikats erhalten hatte, und betonte, wie gemeinsame christliche Werte ein Licht sein können, das dabei hilft, Frieden zu suchen, das Leben zu verteidigen und echte Religionsfreiheit anzustreben“, fügte Bruni hinzu. „Wir haben dem Papst unseren Dank für seine Bereitschaft ausgesprochen, bei der Beilegung der Krise mitzuhelfen, insbesondere für die Beteiligung des Vatikans an der Lösung schwieriger humanitärer Fragen auf unpolitisierter Basis“, hieß es laut Reuters in einer Erklärung des Kremls im Anschluss an das Telefonat . In der Erklärung des Kremls hieß es weiter, Putin habe gegenüber dem Heiligen Vater seine Überzeugung betont, „dass das Kiewer Regime auf eine Eskalation des Konflikts setzt und Sabotageakte gegen zivile Infrastruktureinrichtungen auf russischem Territorium begeht.“ Das erste Telefonat von Papst Leo XIV. mit Putin fand knapp drei Wochen nach seinem ersten Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 12. Mai statt . Bruni bestätigte damals das Gespräch der beiden Staatschefs, nachdem der Papst in seiner Sonntagsansprache am 11. Mai seine Besorgnis über die Ukraine zum Ausdruck gebracht hatte. „Ich trage das Leid des geliebten ukrainischen Volkes in meinem Herzen“, hatte Papst Leo gesagt, nachdem er mit rund 100.000 Menschen das Gebet Regina Coeli gesungen hatte. „Möge alles getan werden, um so bald wie möglich einen echten, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen“, fuhr der Heilige Vater fort. Damals teilte Selenskyj auf X ein Foto , das ihn angeblich bei einem Telefonat mit Papst Leo zeigt. Nachdem er dem Heiligen Vater „für seine Unterstützung für die Ukraine und unser gesamtes Volk“ gedankt hatte, sagte Selenskyj, er und der Papst hätten insbesondere über die Notlage Tausender von Russland deportierter Kinder gesprochen. „Die Ukraine zählt auf die Unterstützung des Vatikans, um sie zu ihren Familien nach Hause zu bringen“, fügte er hinzu. Der ukrainische Präsident bekräftigte die Verpflichtung der Ukraine, auf einen „vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand“ und ein Ende des Krieges mit Russland hinzuarbeiten, und sagte, er habe den Heiligen Vater zudem zu einem „apostolischen Besuch in der Ukraine“ eingeladen. In seiner letzten Osterbotschaft am Tag vor seinem Tod betete Papst Franziskus für das umkämpfte Land: „Der auferstandene Christus schenke der vom Krieg verwüsteten Ukraine sein Ostergeschenk des Friedens und ermutige alle Beteiligten, ihre Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen.“ Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 05.06.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309